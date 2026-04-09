Иран - грандиозният провал на Тръмп

9 Април, 2026 15:11 4 821 99

Американският президент Тръмп не постигна нито една от целите си в Иран. Фактът, че започна тази война, е крайно обезпокоителен.

Иран - грандиозният провал на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американският президент Тръмп се провали грандиозно. Той започна войната, за да освободи иранците от тяхното ислямско ръководство, да приключи веднъж завинаги иранската ядрена програма, да наложи ограничения на ракетната програма и да сложи край на подкрепата, която Иран оказва на военни групировки в Близкия изток. До момента нищо от това не бе постигнато, посочва в коментар германската обществена телевизия АРД.

Вместо това Иран блокира Ормузкия проток. Преди войната този морски път беше свободен за всички, а сега вече не е - за което отговорността е на Тръмп, отбелязва германската медия. Тя пише, че с бомбените си нападения САЩ са отслабили военните възможности на Иран, но Тръмп така и не е е разбрал, че тактическите успехи не се превръщат автоматично в стратегическа победа. По този начин той загуби и подкрепата на хората в Иран. Обещанията за помощ се превърнаха в заплахи за „изличаването на цяла цивилизация", а подобни заплахи показват, че президентът вече явно не е на себе си.

Царят е гол

Това обстоятелство вече се коментира интензивно и в САЩ, пише АРД и цитира депутата Адам Смит от Демократическата партия с думите: „Поставихме един нестабилен, нарцистичен луд начело на страната ни". И други политици от същата партия нарекоха Тръмп „луд", а губернаторът на Минесота Тим Уолц заяви: „Президентът е загубил разсъдъка си".

Германската обществена медия отбелязва, че Тръмп е изключително опасен за мира и благосъстоянието на света. Президентът игнорира предупрежденията за големите военни рискове - тъй като е убеден, че знае всичко най-добре и няма нужда от експертизата на специалистите.

Сега предстои САЩ и Иран да преговарят в рамките на две седмици, като Иран е в по-добрата позиция, констатира АРД. И обяснява, че той на практика е стратегически победител от досегашната конфронтация.

"Не може да се говори за успех"

В интервю за германската обществена медия политологът Корнелиус Адебар, който е експерт по въпросите на Иран в Германското дружество на външна политика, споделя мнението си, че примирието ще е по-скоро крехко. А и няма сигурност, че разговорите в Пакистан ще постигнат същностен успех, защото позициите на САЩ и Иран са много раздалечени. „Във всеки случаи обаче сега има предпоставки регионалните партньори да окажат влияние на враждуващите страни, за да ги подтикнат към мирно решение", казва той.

Адебар изтъква, че започнатата от Тръмп война не е довела до никакви промени в Иран, но пък сега страната държи Ормузкия проток под контрол. „Това не може да бъде наречено успех", посочва политологът. Според него по-скоро става дума за стратегическа грешка на САЩ - да започнат тази война без план и без твърди цели.

Както отбелязва Адебар, Израел и САЩ започнаха войната заедно, но Тръмп е този, който може да я приключи - ако успее да представи това като свой успех. „Той се опитва да направи именно това от няколко дни. Той казва, че режимът е сменен, просто защото сега на власт в Техеран са други хора. И всичко, което според него е успех, ще бъде представено като победа. Той не се интересува какви ще са последствията за хората в страната, за региона или за световната икономика. И освен държавите в региона, той разтревожи и държавите в Европа или Азия, които са сериозно засегнати от енергийната криза", пояснява експертът.

Как може да бъде защитен Ормузкият проток

Според Корнелус Адебар теоретично съществуват три възможности за гарантирането на трайна защита на Ормузкия проток. Към едната от тях връщане вече няма: това са отношенията отпреди войната, когато ставаше дума за свободно международно трасе за корабоплаване, което да не се контролира от никоя сила.

Втората възможност са военните гаранции, за които настоява Тръмп - за да бъде защитен протокът от възможен ирански обстрел. Това обаче е трудно, защото той е твърде тесен, а Иран може да го нападне от всяка точка на своята територия.

Третият път е този, който сега е в центъра на вниманието - преговори с Иран. „В бъдеще може да се окаже, че преминаването ще е възможно само при заплащането на такса - както иска Иран. Това ще доведе до разходи за световната икономика, които обаче отново са без значение за американския президент. Тъй като той казва - това не е нашият нефт, ние не зависим от това. А предизвикателството за останалата част от света е голямо", изтъква Корнелиус Адебар пред АРД.

Автори: Карстен Кюнтоп ARD | Карл-Георг Залцведел ARD


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    80 17 Отговор
    Заглавието почти е вярно.... Авторът не го чета и мога да кажа само едно: иранците показаха че са велик народ, наследник на древните перси... Тръмп стана пудел на евреите и е луд за връзване... Надявам се самата крава след междинните избори на 3 ноември да свали лудия Дончо.....

    Коментиран от #3, #19, #26, #59, #71

    15:15 09.04.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    58 18 Отговор
    Иран наказа агресорите и крадците капиталисти.

    Коментиран от #24, #70

    15:16 09.04.2026

  • 3 Айде айде без тия

    23 61 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Велик народ са да се крият по дупките, като мишки.

    Коментиран от #17, #53, #62

    15:16 09.04.2026

  • 4 Kaлпазанин

    48 6 Отговор
    Ааа апреди да ме изтриете ,пак .а евреите нищо общо нямат така ли да го разбираме ,цитирано от зелето и ареде

    15:19 09.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 3 Отговор
    КАКТО КАЗВАШЕ МАСТЪР ЙОДА
    .....
    "ВИНАГИ ТЕ ДВАМА СА УЧЕНИКА ДОНИ И
    СИТКСКИЯ ЛОРД БИБИ "

    15:20 09.04.2026

  • 6 Абе

    11 3 Отговор
    тия брейкаджии какво правят там?

    Коментиран от #7

    15:22 09.04.2026

  • 7 Зимат

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    пари е така вместо да са на социални и да не правят нищо.

    15:23 09.04.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    35 9 Отговор
    ИРАН ПОБЕДА!

    Коментиран от #61

    15:24 09.04.2026

  • 9 Исторически парк

    35 10 Отговор
    Иран - САЩ 1:0

    15:24 09.04.2026

  • 10 Хаха

    11 53 Отговор
    Тръмп им разказа играта от бомбардиране и накрая чалмите клекнаха.

    Коментиран от #39, #97

    15:24 09.04.2026

  • 11 Опа

    11 39 Отговор
    Персите са народ който се крие под земята.

    15:26 09.04.2026

  • 12 Иван

    43 7 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп и овцата Урсула Фон Дер Лайен са полезни за юдео-нацистката Хунта в Украйна.

    15:27 09.04.2026

  • 13 Ха,ха,ха ...

    11 47 Отговор
    Вярно ли бе!
    Иран е технологично унищожен във военно отношение.
    Армията му е по джапанки, без да даде кой знае какви жертви.
    Най - вероятния сценарии е, че Иран ще последва съдбата на Ирак.
    Израел няма да допусне някой постоянно да го заплашва с унищожение и то в ерата на изкуствения интелект.

    Коментиран от #81

    15:27 09.04.2026

  • 14 не може да бъде

    21 14 Отговор
    Тръмп може грандиозно да се е провалил но и НАТО грандиозно се провали ...трябва да турим на кантара и да видим кое носи повече ползи!?...Но за нас не е много сигурно за ползите защото не знаем какво мисли Ердоган - при това положение с разпад или без разпад на НАТО дали ще се заеме първо с този гръцкия м-р председател ...как се казваше Кривокракос Мицотакис и след това ще се заеме с нас или обратното !?

    Коментиран от #18

    15:27 09.04.2026

  • 15 Иван

    31 0 Отговор
    Сенаторите и губернаторите не решават. Коварните равини решават.

    15:29 09.04.2026

  • 16 Истината

    31 3 Отговор
    Бум Бум Телавив

    15:29 09.04.2026

  • 17 123

    26 0 Отговор

    До коментар #3 от "Айде айде без тия":

    За чи футите ли говориш

    15:30 09.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мнение

    41 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Най-важното в тая ситуация е да си зададем следните въпроси:

    Защо Дончо от мераклия за нобелова награда за мир, се превърна в похитител на президенти и агресор в близкия изток?!
    Случайност ли бяха новите документи Епщайн и присъствието на Дончо в тях?!
    И че именно Мосад стоеше зад Епщайн?!

    Коментиран от #23

    15:31 09.04.2026

  • 20 Иван

    3 12 Отговор
    Ердоган ще стане иб.рик на Аллах.

    15:31 09.04.2026

  • 21 ТРЪМП

    29 2 Отговор
    Изложих се , но искам Нобелова награда

    15:32 09.04.2026

  • 22 Ха ха

    5 16 Отговор
    А бе много книжни животни се появиха книжния мечок затънал в укр.кал, книжния тигър и книжния амер.орел.
    Засега тигъра си стои по казармите.

    Коментиран от #80

    15:34 09.04.2026

  • 23 Иван

    22 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    Това е точно нобелова награда за мир, от гледна точка на нацистите, масоните, хазарите, равините, сатанистите, билдербергите, соросоидите.

    15:34 09.04.2026

  • 24 Червен кхмер

    6 24 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    А бе вие болшевиките по рождение сте си наказани с малоумие

    15:36 09.04.2026

  • 25 Цвете

    21 5 Отговор
    ТОЧЕН КОМЕНТАР. ЗАРАДИ НЕГО ( ТРЪМП) ЗАПОЧНАХА ДВЕ ЖЕСТОКИ ВОЙНИ УКРАЙНА И ИРАН. ЗАГИНАЛИТЕ СА МИЛИОН И ПОВЕЧЕ В УКРАЙНА И КАКВО ПОСТИГНА, ОМРАЗАТА НА ЕВРОПА И ИЗТОКА.ТОЗИ ТРЯБВА ВЕДНАГА ДА ГО РАЗКАРАТ.ОРМУЗКИЯ ПРОТОК В РЪЦЕТЕ НА ИРАНЦИТЕ СЕГА ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАЩА МИТО, ЗАЩО? ЗАЩОТО ЕДИН, КОЙТО ГОВОРИ ЕДНО СУТРИН И ДРУГО ВЕЧЕР Е АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТЕН.КОЛКО НАЦИИ ОЩЕ ТРЯБВА ДА ПОСТРАДАТ ? 😠ЩЕ СИ ОСТАНЕ С МЕЧТАТА ЗА НОБЕЛОВА НАГРАДА.ЕДИН МОРКОВ ЗАСЛУЖАВА.

    15:38 09.04.2026

  • 26 Гошо

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    А ДВ знаят ли какви са били тия цели Защото Тръмп с тая война бая дълбоко и брънка в еврогъзовете на тия от сегашния ЕС

    15:39 09.04.2026

  • 27 Дончо

    23 0 Отговор
    спекулира на борсата,а вие си дрънкайте!

    15:40 09.04.2026

  • 28 Айде сега,

    9 25 Отговор
    чак пък провал!

    САЩ могат да върнат Иран в Средновековието, ако поискат!
    От друга страна, САЩ МОГАТ ДА БЛОКИРАТ ОРМУЗ, така че пише да не прехвръкне!
    Иран имат един единствен коз- Ормуз!
    По всички останали линии са разпердушинени.
    Ракетките им не са безкрайни! Нито дрончетата!

    Коментиран от #65

    15:41 09.04.2026

  • 29 Цвете

    10 3 Отговор
  • 30 Конфликтите

    3 6 Отговор
    са ,християнство-ислям!

    Коментиран от #64

    15:42 09.04.2026

  • 31 Тръмп прави пачки

    17 0 Отговор
    от скоковете и спадовете на борсите.

    Боли го г@з@ за Дойче веле.

    15:43 09.04.2026

  • 32 СЛОНА

    16 7 Отговор
    СЕГА Е МОМЕНТА АМЕРИКА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕНА ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА!!!

    Коментиран от #37

    15:43 09.04.2026

  • 33 Путин

    4 15 Отговор
    започна войните,Тръмп ги завършва!

    15:44 09.04.2026

  • 34 Хахаха

    5 4 Отговор
    Дойче зеле бълнува и е съпричастен на моллите убийзи.
    Това са глобалистите ... ош беш със сатрапш

    15:44 09.04.2026

  • 35 Хм...

    9 3 Отговор
    инфантилния идиот тръмп кучета го яли.
    сащ се провалиха грандиозно! Всеки на тая планета с поне две мозъчни клетки разбра, че пiHд0cTaHциTe вече за нищо не стават. Добре че е Холивуд.

    Коментиран от #38

    15:46 09.04.2026

  • 36 Мразя до гроб Русия безплатно

    6 8 Отговор
    Скапан рижав плужек, дърт клоун под налягане!

    15:47 09.04.2026

  • 37 Уточнение

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "СЛОНА":

    Става въпрос за Русия :)))

    15:55 09.04.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 16 Отговор

    До коментар #35 от "Хм...":

    Тръмп спука от бомбене Иран...сега им дава някакъв шанс...ако не слушкат,пак ша ги попука.

    15:56 09.04.2026

  • 39 Мхм...

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Разбрахме, от няколко дни го повтаряш... Браво, сам ли го измизсли или някой ти помогна?

    15:58 09.04.2026

  • 40 Говорител на иранските сили

    8 0 Отговор
    От тази война разбрахме че Америка без нато е хартиен тигър

    Коментиран от #42

    16:01 09.04.2026

  • 41 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    2 8 Отговор
    Давайте урана и петрола, че Дончо ша ни занули.

    16:02 09.04.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 10 Отговор

    До коментар #40 от "Говорител на иранските сили":

    Америка бомби Путин и аятоласите....кои ли са хартиените....

    16:03 09.04.2026

  • 43 Нетеняху и Доналд Тръмп успяха

    11 3 Отговор
    да направят от една Регионална сила Иран, та тези двамката успяха да направят от Иран Световна Сила.

    Хак им е, са реване му е майката но връщане няма.

    Коментиран от #45, #76

    16:07 09.04.2026

  • 44 Краварци

    10 2 Отговор
    Побеждават само в евтините екшъни.

    Коментиран от #48

    16:10 09.04.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор

    До коментар #43 от "Нетеняху и Доналд Тръмп успяха":

    Кой бомби световна сила един месец НОН СТОП.

    16:11 09.04.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор
    Провал ли ? Грандиозен някой каза ? ☝️😁

    16:12 09.04.2026

  • 47 Хи хи

    6 0 Отговор
    Тръмпи да оставя Иран и да отива да освобождава Гренландия от датска окупация !!

    Коментиран от #49

    16:13 09.04.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Краварци":

    Обратното...от бомбенето на Путин и Иран, са правят щатски екшъни.

    16:15 09.04.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Хи хи":

    Не бързай като пърле пред баща си...всичко по реда си.

    Коментиран от #50

    16:16 09.04.2026

  • 50 Хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Да бърза, че маленкия зеля и нато казаха, че Путин ша доде !!

    Коментиран от #52

    16:23 09.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 9 Отговор

    До коментар #50 от "Хи хи":

    Той Путин иде от пет години, ама го бомбят с НАТОВСКО оръжие.

    Коментиран от #54, #58

    16:26 09.04.2026

  • 53 НЕтой

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Айде айде без тия":

    Не той говори за нашите управници, които се крият в парламента и после охрана ги пази от народната любов, пък после ходят в посолствата да гозируват и там вече не се крият на мишки - там са си пълни мишки пред котараците.

    16:33 09.04.2026

  • 54 Ахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ехеее, ти верно си "голем смех", всеки коментар виц - са, за себе си. Опитай в клубът на комикът или клубът на анимационния герой. Може и да събереш публика

    16:44 09.04.2026

  • 55 Анонимен

    6 1 Отговор
    Тотално се объркаха всички предварителни прогнози от видни люде .Събитията се развиха по несъществуващ сценарий.Самолетоносачите бяха жестоко атакувани от 17посоки.Тоалетните им ненадейно се запушиха.Хиляди войници се намериха в чудо в този момент.Бяха похабени не по сценарий милиони долари до този момент,като страната удари дъното на икономическа катастрофа,породена неочаквано от настъпилите събития.Кутията на Пандора беше широко отворена...

    16:53 09.04.2026

  • 56 Войната може да приключи

    9 1 Отговор
    много бързо, ако целият свят наложи пълно ембарго и скъса дипломатически отношения с Изззраел. При сегашното ръководство за ЕС за съжаление това няма как да стане.

    16:53 09.04.2026

  • 57 Мишел

    5 1 Отговор
    Чак грандиозен не е.
    Просто поредна загубена война на САЩ.

    16:58 09.04.2026

  • 58 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Путин вече е дошъл при урките, и владее 20% урковска земя !! А от 5 години бие урките, ама тва е отделно !!

    Коментиран от #69, #95

    16:59 09.04.2026

  • 59 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Толкова могат САЩ. Ненапразно нямат победа във военен конфликт от 1946 г. насам.

    Коментиран от #60

    17:01 09.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ама Иран

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    нали щеше завоюва до победа, защо се съгласиха на примирие

    17:05 09.04.2026

  • 62 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Айде айде без тия":

    Бълнуваш. За да спасят мостовете си от бомбардировки, иранците със семействата си стояха на тях 24/7.

    17:06 09.04.2026

  • 63 Факти

    3 3 Отговор
    Е, колко пък да е грандиозен провалът му? Уби 13 американци и взе лъвския пай от пазарния дял на арабите за известно време. Да не говорим, че лично направи стотици милиони на борсата. Не е като грандиозния успех на Путин, който уби милион руснаци и загуби монопола над европейския пазар завинаги. Да не говорим, че рафинериите и терминалите му горят и не може да се възползва от текущата ситуация.

    17:07 09.04.2026

  • 64 Айде бе

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Конфликтите":

    Конфликтите се разпалват от юдеите, за да унищожат и християните и мюсюлманите едновременно, но се представят пред света по съвсем друг начин защото юдеите владеят и банките и медиите.
    За тях враг номер едно е Христос и не го крият, въпреки, че е евреин.
    Направиха атентатът в Ню Йорк и събориха двете кули , за да изкарат мюсулманите в очите на света терористи, и да имат мотив да нападнат Ирак, Либия , Афганистан, докато самите те финансираха радикалните ислямисти от Хамас и Ислямска държава, братята мюсулмани, кюрдите и всякакви други групировки , за да разбият отвътре мюсулманските държави и Израел да се наложи над тях. В Украйна пак юдеите са в основата на войната и самият юдеюнацист Зеленски е доказателство.

    Коментиран от #78

    17:07 09.04.2026

  • 65 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Айде сега,":

    Фантазираш. САЩ не могат да направят нищо на държава със съюзници Китай, Русия и Северна Корея.

    Коментиран от #74

    17:09 09.04.2026

  • 66 Свидетел

    2 4 Отговор
    Тръмп винаги постига целите си. Пропагандата на EU става вече нездравословна за вярващите и. Гледайте и си учете.

    17:09 09.04.2026

  • 67 Дон Корлеоне

    6 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #73

    17:10 09.04.2026

  • 68 Уникално

    4 4 Отговор
    Ами не е много сигурно, че Тръмп губи. Поводът,мотивацята му за военни действия произхожда от задушаващата хватка на Русия-Китай. Нека погледнем. Русия държеше Венецуела с най- големиге нефтени запаси, държеше и Иран също пребогат на петрол. Привлече ОАЕ към Брикс и накрая нападна,Украйна за да завладее залежите й оценени на 12 трильона долара. Къде обаче сгреши Путин? Той се надяваше, че това ще енегов паралелен проект с Китай. Само че не дооцени,,номера на китайката". Днес Русия вече е силно зависима от Китай ,вкарвайки се в една опостошителна война. И какво да направи кретена,Тръмп? За баланс взе Венецуела, сега посяга на Иран и подава ръка на Путин, за да се разтури връзката му с Китай, надявайки се така да изравни битката с Пекин. Какво предстои ще разберем по- късно. Всичко е заради пусти суровини

    17:12 09.04.2026

  • 69 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "Хи хи":

    Я кажи как върви
    Великата Пролетна Офанзива на МАГУЧАЯ

    Червен Гейзак?

    17:13 09.04.2026

  • 70 Спас

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Нищо не е наказал, успокй се!

    17:13 09.04.2026

  • 71 Факти

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Кое им е великото на персите? От Александър Македонски до ден днешен всички се гаврят с тях. Щом са ги ислямизирали и са ги накарали да се откажат от азбуката и вярата си, смятай. Стар народ не означава велик народ. Голям народ не означава велик народ. Велик народ са евреите, които от 3000 години никой не може да ги пречупи и да ги накара да се откажат от азбуката и вярата си. Персите са просто поредните ислямизирани нещастници, каквито са всички от Мароко до Пакистан. Няма нищо велико в това да си спрял в 7-ми век и да убиваш жените си с камъни когато откажат да бъдат робини.

    Коментиран от #87, #88

    17:14 09.04.2026

  • 72 Само питам

    2 2 Отговор
    Не на Тръмп. На САЩ и Израел.

    Няма как да победиш с многократно по-скъпи и ограничени на брой боеприпаси.
    А защо е така - ДВ мълчи...

    Коментиран от #75, #82

    17:14 09.04.2026

  • 73 За 25 Години

    5 4 Отговор

    До коментар #67 от "Дон Корлеоне":

    И това им е много

    На Руските Роби.

    Като им спре Водката Путин

    Ще стане още по весело.

    Коментиран от #79

    17:14 09.04.2026

  • 74 Българин

    2 5 Отговор

    До коментар #65 от "Мишел":

    Русия и Китай нищо не смеят да кажат на САЩ,та иранските цигани ли?

    17:14 09.04.2026

  • 75 Мдаа

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Само питам":

    Израел срина Ливан.

    17:15 09.04.2026

  • 76 Сега

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Нетеняху и Доналд Тръмп успяха":

    Иран ще върне Мадуро отново на поста му, нали

    17:17 09.04.2026

  • 77 Горски

    5 1 Отговор
    Съединените щати приеха ВСИЧКИ!! точки от изискванията на Иран! Плюс поисканите компенсации, плюс да не възразяват срещу обогатяването на уран!? И обявиха това за победа?! Ето въпроса: Ако това е победа, какво е поражение? Нека да напомним, че в момента преговарят със списъка точки на Иран, а не с тоя на Щатите. Добре де докога ще има хора без мозък, които вярват на телевизора - колко пъти досега САЩ се обявяваха за победител и след няколко дни се оказваше, че не са победител и сега ще бъде същото. Култът към личността по време на комунизма беше детска игра сравнено с тези клоуни. Уж бяха договорили урана, сега не бил..ако го предал, можело..ама ще са наоколо, щото на място не става. Май си мисли, че само Иран трябва да спазва споразумението. САЩ и Израел не са длъжни. Голяма грешка. И да обобщим : Ормуз остава затворен, войната продължава до окончателно изнасяне на САЩ от залива, а цените на горивата излитат.

    Коментиран от #94

    17:17 09.04.2026

  • 78 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "Айде бе":

    Християни - 2,6 милиарда
    Мюсюлмани - 2 милиарда
    Юдеи - 15 милиона (307 ПЪТИ по-малко)
    Ти юдеите ги направи най-великите хора в историята на човечеството, щом са способни да дърпат конците на християните и мюсюлманите.

    17:19 09.04.2026

  • 79 Факти

    3 6 Отговор

    До коментар #73 от "За 25 Години":

    В Русия има срив на продажбите на алкохол. Това е официално обявена статистика. Не е защото руснаците изведнъж са започнали да пият по-малко. Просто вече има по-малко руснаци. Путин уби и прогони зад граница милиони руски мъже в активна алкохолна възраст.

    17:22 09.04.2026

  • 80 Споко, бе

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха":

    Калта ще изсъхне...
    Пък и откъде мислиш че Иран взимаше ракети и боеприпаси?!

    17:27 09.04.2026

  • 81 1234

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха,ха,ха ...":

    Ами като е така, що не отидеш да отвориш протока, нали са унищожени?? ;-)!

    17:28 09.04.2026

  • 82 Факти

    0 4 Отговор

    До коментар #72 от "Само питам":

    САЩ имат 70 пъти по-голяма икономика от Иран. Цената на оръжието вика... 🤣 За САЩ тази война е поредната глезотия, поредният ненужен разход. За Иран е въпрос на оцеляване.

    17:28 09.04.2026

  • 83 Мнение

    0 0 Отговор
    Много точно казано.

    17:30 09.04.2026

  • 84 9689

    2 0 Отговор
    Престъпниците Тръмп и Натаняху вършат агресия-истина.Къде са МОК,спортните федерации.Щом една държава която защитава собстввиното си население е агресор тези дето убиват героичния ирански народ какви са.Добри убийци.Международният наказателен съд ще издаде ли заповед за арест на Тръмп? Светът трябва да се оттърве от тези чудовища.

    17:34 09.04.2026

  • 85 Факт

    2 0 Отговор
    Путин като нападна Украйна предизвика възмущение в целия свят, докато Тръмп като нападна Иран предизвика енергийна криза в целия свят и съсипа икономиките да държавите в Близкия изток.

    Коментиран от #93

    17:34 09.04.2026

  • 86 Комон Сенс

    2 2 Отговор
    И защо разрушената инфраструктура, ликвидираните лидери и потопения флот да не са постигнати цели?
    ДВ ли определя какви са били целите?
    Дори поскъпналият петрол може да е била цел. Междувременно металите спряха своите ръстове и дори спаднаха значително, точно заради скъпия петрол. Корелацията е очевидна. Спада петрола, качват се металите и обратното....
    Или нищо не вдява този журналист от ДВ или разнася пропаганда.

    Според мен американците си постигнаха целите. Друг е въпросът дали постигнаха всичко или Иран показа резистентност. Това са им били целите, това се получи.
    Ако на ДВ или който и да е друг по света това не му харесва, не означава, че йанките не са си постингали целите.
    Загубата им е в една основна посока - международното мнение се наклони в полза на опонента им. Това е основната загуба. Всичко друго са го изчислили и постигнали....
    Накрая важното е всеки да апелира за мир, а не да бута фитили на едната или другата страна за ескалация.

    17:38 09.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Геро

    0 2 Отговор
    Когато имаш от всичко по много е ясно, че можеш да караш с помалко от всичко. Жалкото е,
    че според Тръпито, Венецуела са нарко картел, Иран ядрена заплаха, Куба пури, захар и мизерия, защо само вземането на черното злато и суровини е съпроводено със смърт, разруха, насилие? Насилието поражда насилие, самият Тръмп вече го усети, почувства и разбра!

    Коментиран от #92

    17:47 09.04.2026

  • 92 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Геро":

    Кой ли "насилва" Тръмп че нещо не са разбра....

    17:52 09.04.2026

  • 93 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Факт":

    Кога Путин нападна Украйна , олиото стана 6 лв...а кашкавала 35 лв килото.

    17:54 09.04.2026

  • 94 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Горски":

    То преговорите още не са почнали бре...

    17:56 09.04.2026

  • 95 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Хи хи":

    Затова ли Путин яко са окопава там. Бомбят го с НАТОВСКО оръжие...и Русия бомбят....ама айде.

    18:01 09.04.2026

  • 96 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Не приемам тия приказки за "Тръмп изгуби разсъдака си" , това най малкото означава че преди е бил друг. Тръмп винаги е бил същия такъв само че сега кара втори последен мандат , това е той и е междудругото е все още подкрепен от 90% от републиканците тия всички луди ли са !? Тръмп винаги е бил неуспешен бизнесмен ( 6 пъти фалирал, сега се вижд а колко му са уменията за преговри). Изобщо как е възможно да се провалиш като наследиш стотици милиони !? Има една теория че пари след определено ниво не можеш да загубиш ... Човек с боклучав морал , лъгал мамил в "бизнес" делата си . Самия му бизнес е елементарен хотели и голф игрища които е трудно да фалираш и пак успява . Най малкото развратен тип сигурно повече като педофил изнасилвач , какво очакваш от такъв като го сложиш отгоре на империя . Идеята че Тръмп си беше добре но откачи оневинява тия които гласуваха за него 3 пъти . Америка е обречена и без тръмп , но с него пропадането се случва някак главоломно и неочквано дори за песимистите.

    18:19 09.04.2026

  • 97 Мира

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Ха-ха-ха. А сега погледни цените на колонките в бензиностанциите. Още ли е ха-ха?

    19:02 09.04.2026

  • 98 Естествено, че е провал

    0 0 Отговор
    Преди провала протокът беше свободен, барелът беше под 100.
    Само за месец лудият орангутан загуби и двете.
    Като е отворко да направи барела 35 и да върне протока пак свободен.

    19:09 09.04.2026

  • 99 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Тръмп успя да сплоти" Иранския народ , и бетонира религиозния хегемон на Аятоласите,
    като погреба желанието на Иранците за демокрация, за деситилетия напред!
    С две думи се обърка ,като "патка в кълчища", остави самолети въртолети на Иранска земя за 800000000 долара
    и избяга от место-сражението ,като елементарен бандит!
    Сега съвсем заслужено , започва свободното падане , но този път "без парашут"!!!

    19:13 09.04.2026

