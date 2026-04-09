Иран - грандиозният провал на Тръмп

Американският президент Тръмп се провали грандиозно. Той започна войната, за да освободи иранците от тяхното ислямско ръководство, да приключи веднъж завинаги иранската ядрена програма, да наложи ограничения на ракетната програма и да сложи край на подкрепата, която Иран оказва на военни групировки в Близкия изток. До момента нищо от това не бе постигнато, посочва в коментар германската обществена телевизия АРД.
Вместо това Иран блокира Ормузкия проток. Преди войната този морски път беше свободен за всички, а сега вече не е - за което отговорността е на Тръмп, отбелязва германската медия. Тя пише, че с бомбените си нападения САЩ са отслабили военните възможности на Иран, но Тръмп така и не е е разбрал, че тактическите успехи не се превръщат автоматично в стратегическа победа. По този начин той загуби и подкрепата на хората в Иран. Обещанията за помощ се превърнаха в заплахи за „изличаването на цяла цивилизация", а подобни заплахи показват, че президентът вече явно не е на себе си.
Царят е гол
Това обстоятелство вече се коментира интензивно и в САЩ, пише АРД и цитира депутата Адам Смит от Демократическата партия с думите: „Поставихме един нестабилен, нарцистичен луд начело на страната ни". И други политици от същата партия нарекоха Тръмп „луд", а губернаторът на Минесота Тим Уолц заяви: „Президентът е загубил разсъдъка си".
Германската обществена медия отбелязва, че Тръмп е изключително опасен за мира и благосъстоянието на света. Президентът игнорира предупрежденията за големите военни рискове - тъй като е убеден, че знае всичко най-добре и няма нужда от експертизата на специалистите.
Сега предстои САЩ и Иран да преговарят в рамките на две седмици, като Иран е в по-добрата позиция, констатира АРД. И обяснява, че той на практика е стратегически победител от досегашната конфронтация.
"Не може да се говори за успех"
В интервю за германската обществена медия политологът Корнелиус Адебар, който е експерт по въпросите на Иран в Германското дружество на външна политика, споделя мнението си, че примирието ще е по-скоро крехко. А и няма сигурност, че разговорите в Пакистан ще постигнат същностен успех, защото позициите на САЩ и Иран са много раздалечени. „Във всеки случаи обаче сега има предпоставки регионалните партньори да окажат влияние на враждуващите страни, за да ги подтикнат към мирно решение", казва той.
Адебар изтъква, че започнатата от Тръмп война не е довела до никакви промени в Иран, но пък сега страната държи Ормузкия проток под контрол. „Това не може да бъде наречено успех", посочва политологът. Според него по-скоро става дума за стратегическа грешка на САЩ - да започнат тази война без план и без твърди цели.
Както отбелязва Адебар, Израел и САЩ започнаха войната заедно, но Тръмп е този, който може да я приключи - ако успее да представи това като свой успех. „Той се опитва да направи именно това от няколко дни. Той казва, че режимът е сменен, просто защото сега на власт в Техеран са други хора. И всичко, което според него е успех, ще бъде представено като победа. Той не се интересува какви ще са последствията за хората в страната, за региона или за световната икономика. И освен държавите в региона, той разтревожи и държавите в Европа или Азия, които са сериозно засегнати от енергийната криза", пояснява експертът.
Как може да бъде защитен Ормузкият проток
Според Корнелус Адебар теоретично съществуват три възможности за гарантирането на трайна защита на Ормузкия проток. Към едната от тях връщане вече няма: това са отношенията отпреди войната, когато ставаше дума за свободно международно трасе за корабоплаване, което да не се контролира от никоя сила.
Втората възможност са военните гаранции, за които настоява Тръмп - за да бъде защитен протокът от възможен ирански обстрел. Това обаче е трудно, защото той е твърде тесен, а Иран може да го нападне от всяка точка на своята територия.
Третият път е този, който сега е в центъра на вниманието - преговори с Иран. „В бъдеще може да се окаже, че преминаването ще е възможно само при заплащането на такса - както иска Иран. Това ще доведе до разходи за световната икономика, които обаче отново са без значение за американския президент. Тъй като той казва - това не е нашият нефт, ние не зависим от това. А предизвикателството за останалата част от света е голямо", изтъква Корнелиус Адебар пред АРД.
Автори: Карстен Кюнтоп ARD | Карл-Георг Залцведел ARD
15:15 09.04.2026
3 Айде айде без тия
До коментар #1 от "Европеец":Велик народ са да се крият по дупките, като мишки.
15:16 09.04.2026
"ВИНАГИ ТЕ ДВАМА СА УЧЕНИКА ДОНИ И
СИТКСКИЯ ЛОРД БИБИ "
7 Зимат
До коментар #6 от "Абе":пари е така вместо да са на социални и да не правят нищо.
10 Хаха
13 Ха,ха,ха ...
Иран е технологично унищожен във военно отношение.
Армията му е по джапанки, без да даде кой знае какви жертви.
Най - вероятния сценарии е, че Иран ще последва съдбата на Ирак.
Израел няма да допусне някой постоянно да го заплашва с унищожение и то в ерата на изкуствения интелект.
Коментиран от #81
15:27 09.04.2026
14 не може да бъде
До коментар #3 от "Айде айде без тия":За чи футите ли говориш
15:30 09.04.2026
19 Мнение
До коментар #1 от "Европеец":Най-важното в тая ситуация е да си зададем следните въпроси:
Случайност ли бяха новите документи Епщайн и присъствието на Дончо в тях?!
И че именно Мосад стоеше зад Епщайн?!
22 Ха ха
Засега тигъра си стои по казармите.
До коментар #19 от "Мнение":Това е точно нобелова награда за мир, от гледна точка на нацистите, масоните, хазарите, равините, сатанистите, билдербергите, соросоидите.
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":А бе вие болшевиките по рождение сте си наказани с малоумие
До коментар #1 от "Европеец":А ДВ знаят ли какви са били тия цели Защото Тръмп с тая война бая дълбоко и брънка в еврогъзовете на тия от сегашния ЕС
САЩ могат да върнат Иран в Средновековието, ако поискат!
Боли го г@з@ за Дойче веле.
Боли го г@з@ за Дойче веле.
34 Хахаха
Това са глобалистите ... ош беш със сатрапш
сащ се провалиха грандиозно! Всеки на тая планета с поне две мозъчни клетки разбра, че пiHд0cTaHциTe вече за нищо не стават. Добре че е Холивуд.
Коментиран от #38
15:46 09.04.2026
37 Уточнение
До коментар #32 от "СЛОНА":Става въпрос за Русия :)))
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "Хм...":Тръмп спука от бомбене Иран...сега им дава някакъв шанс...ако не слушкат,пак ша ги попука.
39 Мхм...
До коментар #10 от "Хаха":Разбрахме, от няколко дни го повтаряш... Браво, сам ли го измизсли или някой ти помогна?
40 Говорител на иранските сили
41 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
До коментар #40 от "Говорител на иранските сили":Америка бомби Путин и аятоласите....кои ли са хартиените....
43 Нетеняху и Доналд Тръмп успяха
Хак им е, са реване му е майката но връщане няма.
45 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #43 от "Нетеняху и Доналд Тръмп успяха":Кой бомби световна сила един месец НОН СТОП.
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #44 от "Краварци":Обратното...от бомбенето на Путин и Иран, са правят щатски екшъни.
До коментар #47 от "Хи хи":Не бързай като пърле пред баща си...всичко по реда си.
50 Хи хи
До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Да бърза, че маленкия зеля и нато казаха, че Путин ша доде !!
До коментар #50 от "Хи хи":Той Путин иде от пет години, ама го бомбят с НАТОВСКО оръжие.
До коментар #3 от "Айде айде без тия":Не той говори за нашите управници, които се крият в парламента и после охрана ги пази от народната любов, пък после ходят в посолствата да гозируват и там вече не се крият на мишки - там са си пълни мишки пред котараците.
54 Ахаха
До коментар #52 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ехеее, ти верно си "голем смех", всеки коментар виц - са, за себе си. Опитай в клубът на комикът или клубът на анимационния герой. Може и да събереш публика
57 Мишел
Просто поредна загубена война на САЩ.
58 Хи хи
До коментар #52 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Путин вече е дошъл при урките, и владее 20% урковска земя !! А от 5 години бие урките, ама тва е отделно !!
59 Мишел
До коментар #1 от "Европеец":Толкова могат САЩ. Ненапразно нямат победа във военен конфликт от 1946 г. насам.
61 Ама Иран
До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":нали щеше завоюва до победа, защо се съгласиха на примирие
62 Мишел
До коментар #3 от "Айде айде без тия":Бълнуваш. За да спасят мостовете си от бомбардировки, иранците със семействата си стояха на тях 24/7.
64 Айде бе
До коментар #30 от "Конфликтите":Конфликтите се разпалват от юдеите, за да унищожат и християните и мюсюлманите едновременно, но се представят пред света по съвсем друг начин защото юдеите владеят и банките и медиите.
За тях враг номер едно е Христос и не го крият, въпреки, че е евреин.
За тях враг номер едно е Христос и не го крият, въпреки, че е евреин.
Направиха атентатът в Ню Йорк и събориха двете кули , за да изкарат мюсулманите в очите на света терористи, и да имат мотив да нападнат Ирак, Либия , Афганистан, докато самите те финансираха радикалните ислямисти от Хамас и Ислямска държава, братята мюсулмани, кюрдите и всякакви други групировки , за да разбият отвътре мюсулманските държави и Израел да се наложи над тях. В Украйна пак юдеите са в основата на войната и самият юдеюнацист Зеленски е доказателство.
65 Мишел
До коментар #28 от "Айде сега,":Фантазираш. САЩ не могат да направят нищо на държава със съюзници Китай, Русия и Северна Корея.
69 Хахахаха
До коментар #58 от "Хи хи":Я кажи как върви
Великата Пролетна Офанзива на МАГУЧАЯ
Червен Гейзак?
70 Спас
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Нищо не е наказал, успокй се!
71 Факти
До коментар #1 от "Европеец":Кое им е великото на персите? От Александър Македонски до ден днешен всички се гаврят с тях. Щом са ги ислямизирали и са ги накарали да се откажат от азбуката и вярата си, смятай. Стар народ не означава велик народ. Голям народ не означава велик народ. Велик народ са евреите, които от 3000 години никой не може да ги пречупи и да ги накара да се откажат от азбуката и вярата си. Персите са просто поредните ислямизирани нещастници, каквито са всички от Мароко до Пакистан. Няма нищо велико в това да си спрял в 7-ми век и да убиваш жените си с камъни когато откажат да бъдат робини.
72 Само питам
Няма как да победиш с многократно по-скъпи и ограничени на брой боеприпаси.
А защо е така -
А защо е така - ДВ мълчи...
73 За 25 Години
До коментар #67 от "Дон Корлеоне":И това им е много
На Руските Роби.
Като им спре Водката Путин
Ще стане още по весело.
74 Българин
До коментар #65 от "Мишел":Русия и Китай нищо не смеят да кажат на САЩ,та иранските цигани ли?
75 Мдаа
До коментар #72 от "Само питам":Израел срина Ливан.
77 Горски
78 Факти
До коментар #64 от "Айде бе":Християни - 2,6 милиарда
Мюсюлмани - 2 милиарда
Юдеи - 15 милиона (307 ПЪТИ по-малко)
Ти юдеите ги направи най-великите хора в историята на човечеството, щом са способни да дърпат конците на християните и мюсюлманите.
79 Факти
До коментар #73 от "За 25 Години":В Русия има срив на продажбите на алкохол. Това е официално обявена статистика. Не е защото руснаците изведнъж са започнали да пият по-малко. Просто вече има по-малко руснаци. Путин уби и прогони зад граница милиони руски мъже в активна алкохолна възраст.
80 Споко, бе
До коментар #22 от "Ха ха":Калта ще изсъхне...
Пък и откъде мислиш че Иран взимаше ракети и боеприпаси?!
81 1234
До коментар #13 от "Ха,ха,ха ...":Ами като е така, що не отидеш да отвориш протока, нали са унищожени?? ;-)!
82 Факти
До коментар #72 от "Само питам":САЩ имат 70 пъти по-голяма икономика от Иран. Цената на оръжието вика... 🤣 За САЩ тази война е поредната глезотия, поредният ненужен разход. За Иран е въпрос на оцеляване.
86 Комон Сенс
ДВ ли определя какви са били целите?
Дори поскъпналият петрол може да е била цел. Междувременно металите спряха своите ръстове и дори спаднаха значително, точно заради скъпия петрол. Корелацията е очевидна. Спада петрола, качват се металите и обратното....
Или нищо не вдява този журналист от ДВ или разнася пропаганда.
Според мен американците си постигнаха целите. Друг е въпросът дали постигнаха всичко или Иран показа резистентност. Това са им били целите, това се получи.
Ако на ДВ или който и да е друг по света това не му харесва, не означава, че йанките не са си постингали целите.
Загубата им е в една основна посока - международното мнение се наклони в полза на опонента им. Това е основната загуба. Всичко друго са го изчислили и постигнали....
Накрая важното е всеки да апелира за мир, а не да бута фитили на едната или другата страна за ескалация.
91 Геро
че според Тръпито, Венецуела са нарко картел, Иран ядрена заплаха, Куба пури, захар и мизерия, защо само вземането на черното злато и суровини е съпроводено със смърт, разруха, насилие? Насилието поражда насилие, самият Тръмп вече го усети, почувства и разбра!
92 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #91 от "Геро":Кой ли "насилва" Тръмп че нещо не са разбра....
93 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #85 от "Факт":Кога Путин нападна Украйна , олиото стана 6 лв...а кашкавала 35 лв килото.
94 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #77 от "Горски":То преговорите още не са почнали бре...
95 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #58 от "Хи хи":Затова ли Путин яко са окопава там. Бомбят го с НАТОВСКО оръжие...и Русия бомбят....ама айде.
97 Мира
До коментар #10 от "Хаха":Ха-ха-ха. А сега погледни цените на колонките в бензиностанциите. Още ли е ха-ха?
98 Естествено, че е провал
Само за месец лудият орангутан загуби и двете.
Като е отворко да направи барела 35 и да върне протока пак свободен.
99 Оракула от Делфи
като погреба желанието на Иранците за демокрация, за деситилетия напред!
С две думи се обърка ,като "патка в кълчища", остави самолети въртолети на Иранска земя за 800000000 долара
и избяга от место-сражението ,като елементарен бандит!
Сега съвсем заслужено , започва свободното падане , но този път "без парашут"!!!
