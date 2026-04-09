Иран: Преговорите и прекратяването на огъня със САЩ са безсмислени

"Преговорите и прекратяването на огъня със САЩ са безсмислени след три ключови нарушения на договореното споразумение“, заяви председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, цитиран от Mehr.

Както ISNA съобщи по-рано, той ще ръководи иранската делегация на преговорите, насрочени за 10 април.

Той посочи агресията срещу Ливан, нарушаване на иранското въздушно пространство и отказ на правото на Ислямската република за обогатяване на уран.

Мохамед Багер Галибаф добави, че Техеран изначално е гледал на преговорите с недоверие и, „както се очакваше“, САЩ са нарушили задълженията си, преди да започнат.

Председателят на парламента заключи, че в ситуация, в която дори „основната рамка за преговори“ е публично и ясно нарушена, двустранното прекратяване на огъня и преговорите са безсмислени.

Няколко часа преди изтичането на ултиматума си към Ислямската република, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви съгласието на САЩ за двуседмично прекратяване на огъня с Иран. Американският лидер отбеляза, че се е съгласил с това при условие, че Ормузкият проток бъде напълно отворен.

Тръмп заяви, че е получил предложение от Техеран от десет точки, което може да послужи като основа за преговори, като списъкът, според Техеран, включвал обещание за ненападение, споразумение за обогатяване на уран и прекратяване на войната на всички фронтове, включително срещу Хизбула в Ливан.

Според Техеран, Вашингтон е дал съгласието си. Израелските отбранителни сили също обявиха спиране на ударите срещу Иран.

Вечерта на 8 април Пакистан, който посредничи в преговорите между САЩ и Иран, обяви, че е регистрирал нарушения на прекратяването на огъня на няколко места в зоната на конфликта. Иранските медии съобщиха, че системата за противовъздушна отбрана на Техеран е била активирана. Галибаф твърди, че безпилотен самолет е бил свален над град Лар.

По-рано вчера Израел обяви най-голямата атака срещу инфраструктурата на Хизбула в Ливан от началото на операция „Ревящият лъв“. Ал Джазира, позовавайки се на ливанското Министерство на здравеопазването, съобщи за стотици жертви при атаката. Израелската армия подчерта, че ще продължи военните операции срещу групировката. Тръмп отбеляза, че Ливан не е включен в споразумението за прекратяване на огъня. Иран обаче отново спря транзита на танкери през Ормузкия проток поради действията на Израел.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че прекратяването на обогатяването на уран от страна на Иран е сред основните приоритети на Тръмп в преговорите.