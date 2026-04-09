Иран: Преговорите и прекратяването на огъня със САЩ са безсмислени

9 Април, 2026 05:40, обновена 9 Април, 2026 05:48 6 280 22

  • мохамед багер галибаф-
  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • примирие

Шефът на иранския парламент посочи "три ключови нарушения" на договореното споразумение

Мохамед Багер Галибаф, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Преговорите и прекратяването на огъня със САЩ са безсмислени след три ключови нарушения на договореното споразумение“, заяви председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, цитиран от Mehr.

Както ISNA съобщи по-рано, той ще ръководи иранската делегация на преговорите, насрочени за 10 април.

Той посочи агресията срещу Ливан, нарушаване на иранското въздушно пространство и отказ на правото на Ислямската република за обогатяване на уран.

Мохамед Багер Галибаф добави, че Техеран изначално е гледал на преговорите с недоверие и, „както се очакваше“, САЩ са нарушили задълженията си, преди да започнат.

Председателят на парламента заключи, че в ситуация, в която дори „основната рамка за преговори“ е публично и ясно нарушена, двустранното прекратяване на огъня и преговорите са безсмислени.

Няколко часа преди изтичането на ултиматума си към Ислямската република, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви съгласието на САЩ за двуседмично прекратяване на огъня с Иран. Американският лидер отбеляза, че се е съгласил с това при условие, че Ормузкият проток бъде напълно отворен.

Тръмп заяви, че е получил предложение от Техеран от десет точки, което може да послужи като основа за преговори, като списъкът, според Техеран, включвал обещание за ненападение, споразумение за обогатяване на уран и прекратяване на войната на всички фронтове, включително срещу Хизбула в Ливан.

Според Техеран, Вашингтон е дал съгласието си. Израелските отбранителни сили също обявиха спиране на ударите срещу Иран.

Вечерта на 8 април Пакистан, който посредничи в преговорите между САЩ и Иран, обяви, че е регистрирал нарушения на прекратяването на огъня на няколко места в зоната на конфликта. Иранските медии съобщиха, че системата за противовъздушна отбрана на Техеран е била активирана. Галибаф твърди, че безпилотен самолет е бил свален над град Лар.

По-рано вчера Израел обяви най-голямата атака срещу инфраструктурата на Хизбула в Ливан от началото на операция „Ревящият лъв“. Ал Джазира, позовавайки се на ливанското Министерство на здравеопазването, съобщи за стотици жертви при атаката. Израелската армия подчерта, че ще продължи военните операции срещу групировката. Тръмп отбеляза, че Ливан не е включен в споразумението за прекратяване на огъня. Иран обаче отново спря транзита на танкери през Ормузкия проток поради действията на Израел.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че прекратяването на обогатяването на уран от страна на Иран е сред основните приоритети на Тръмп в преговорите.


  • 1 Баце ЕООД

    68 4 Отговор
    Айде, обяснявайте се колко Америка е победила Иран..

    05:52 09.04.2026

  • 2 На троляка

    36 5 Отговор
    Вече му се вие свят... Ако Путин и Русия са слаби, какво остана за сащ?!

    05:54 09.04.2026

  • 3 Вашата

    9 49 Отговор
    цивилизация също е безсмислена. Решавайте дали ви се живее или не. Тия номера иди ми доди ми вече не вървят

    Коментиран от #5, #7

    06:02 09.04.2026

  • 4 Точно така

    50 3 Отговор
    Тези само искат да съберат сили, да накарат още от западнолите да дойдат, да се преструктурират и пак да почнат да ви убиват. Това за сащ и Израел е бойна на оцеляване, но и за Иран също. Едната страна ще умре. Така че, за Иран, както и за Русия в тяхната война няма място за чакане, мотаене, примирия и подобни.

    06:06 09.04.2026

  • 5 Това

    17 7 Отговор

    До коментар #3 от "Вашата":

    Те прави кардинален неук расист..

    06:06 09.04.2026

  • 6 ВВП

    55 5 Отговор
    Израил е смъртоносния тумор в тая част на света .

    06:09 09.04.2026

  • 7 Кво да решават

    70 6 Отговор

    До коментар #3 от "Вашата":

    Персите са си там от хиляди години. Израел го създадоха 1947 г. А сащ са също измислена страна от бежанци, събрани от кол и въже на 200 г история. Е, ако Рижия опита да "унищожи тази цивилизация", както крещи, много вероятно е приятелите на персите да унищожат сащ и Израел? Те имат подводници. И като отидат от двете страни на океана сащ им е на тепсия. С ракети могат да им унищожат целият ядрен арсенал. А Израел е малко парче земя също съставена от бежанци. Какво са по-малко от 100 г съществуване? Те избиват местното население-палестинците за да им вземат земята. Но самите те са пришълци там. Подобна история, като сащ. Избиват местното население и им вземат земята и се правят на "хуманни" и "демократични"!

    Коментиран от #10

    06:13 09.04.2026

  • 8 Ъъъ

    44 6 Отговор
    "Преговорите и прекратяването на огъня със САЩ са безсмислени..."

    Аз от колко време повтарям, че с терористи не се преговаря, но персите не чуват. Как ще преговарящ с Израел и САЩ? Най-добрия евреин е мъртвия евреин.... Както и американец.

    06:37 09.04.2026

  • 9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 17 Отговор
    Давайте урана и петрола и ви оставям да живуркате

    Коментиран от #16

    06:52 09.04.2026

  • 10 Иван

    5 27 Отговор

    До коментар #7 от "Кво да решават":

    Не виждам нищо общо между Персия ш сегашев Иран.

    Коментиран от #15, #18

    07:19 09.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Израел и лобито в САЩ, пак

    26 1 Отговор
    затегнаха бурмите на Тръмп. А той, горкия вече се надяваше да се измъкне по терлици от кървавата каша в която го набутаха.

    07:27 09.04.2026

  • 13 ИЗРАЕЛ НЯМА ДА ПОЗВОЛИ

    17 0 Отговор
    Прекратяването на войната.

    07:28 09.04.2026

  • 14 Любопитно

    23 0 Отговор
    е да се види дали сега в тази ситуация правителството на САЩ ще успее да се еманципира от еврейското лоби или ще продължи тази безсмислена война за кефа на Държавата Израел.

    07:32 09.04.2026

  • 15 Баце,

    32 1 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    А виждаш ли нещо общо между убийството на двеста малки момиченца посред преговорите за мир и приказките на "цивилизованите" за свобода, демокрация и за това колко е лош "режима" в Иран? Или виждаш само трите цента на пост?

    07:34 09.04.2026

  • 16 Ти верно ли си мислиш

    20 1 Отговор

    До коментар #9 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    че Тръмп има думата и решава кое-какво в случая? Иска му се да се измъкне, ама го държат за топките!
    Още ли не знаеш че Нетаняху е най-дълго действащия Президент на САЩ! Избран от Недосегаемите в САЩ! И с пълна подкрепа от Конгреса на САЩ, който е назначен от същите.

    07:38 09.04.2026

  • 17 666

    15 2 Отговор
    УСА ЩЕ КАПИТУЛИРА, ИСРАЕЛ ЩЕ БЪДЕ ПРЕМАХНАТ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК. ЕЙ ТОВА ЩЕ БЪДЕ. УСА И УСРАЕЛ СИ ПОДПИСАХА СМЪРТНИТЕ ПРИСЪДИ.

    07:42 09.04.2026

  • 18 Васил

    24 2 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    Ти бил ли си в Иран? Занеш ли колко по-напред са в технологии, наука, образование ....от много европейски страни?
    Но със стотици санкции поради измислени причини им блокират икономиката.

    07:46 09.04.2026

  • 19 Немият казал

    11 0 Отговор
    на глухия, че кьоравият видял сакатия да тича след трамвая.

    07:48 09.04.2026

  • 20 В Иран

    14 0 Отговор
    разбират добре кой реално управлява САЩ и са прави да мислят, че споразумения със САЩ са безсмислени.

    07:51 09.04.2026

  • 21 Даааааа

    17 0 Отговор
    На село къщата е по-възрастни от САЩ. Според мен в момента американците презареждат, като презаредят, продължават с войната. Не разбирам защо иранците им вярват.

    08:40 09.04.2026

  • 22 Васил

    2 1 Отговор
    Да пускат ядрена бомба на Ормуза и за 300 години никой няма да стъпи там камо ли да иска да е близко до този проход.

    09:25 09.04.2026

