Папи Ханс алармира: Измамници продават фалшиви билети за разпродадения концерт

9 Април, 2026 13:58 677 7

Певецът предупреди аудиторията си да проверяват измамниците

Папи Ханс алармира: Измамници продават фалшиви билети за разпродадения концерт - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фалшиви билети за разпродадения концерт на Папи Ханс в зала „Арена 8888“ на 30 май заляха групите за препродаване на билети, алармира самият изпълнител.

Той сподели в социалните мрежи: „В момента се случва гигантско търсене и предлагане на билети онлайн, за което съм силно поласкан, но не това е центърът на съобщението ми. Моля, бъдете внимателни. Всеки може да прати хартийка с фалшив QR код. Проверявайте продавачите. Предупредиха ме за много измамници, които сега капитализират в групите за билети – та просто ви моля – бъдете мнителни“.

Папи Ханс постигна едно от най-значимите постижения в съвременната българска поп сцена, след като разпродаде изцяло концерта си на 30 май в Арената – два месеца преди самата дата. Събитието ще събере близо 15 000 души, тъй като на пистата ще има само правостоящи места. Този успех oсвен че се нарежда сред малкото подобни случаи в България, в които поп артист успява да запълни най-голямата концертна зала в страната до максималния ѝ капацитет, е и силен знак за жанра.

За всички, които нямат билети, Папи казва в мрежата: „И ако това служи за утеха – скоро обявявам белите концерти. Благодаря“.

Папи Ханс споделя, че избира да бъде сам на сцената, защото само така може да бъде напълно уязвим и открит пред публиката – да пее "с нея", а не "на нея". Подобен формат изисква изключителна концентрация, издръжливост и умение да задържаш вниманието на хиляди хора във всяка секунда от изпълнението – предизвикателство, което малцина артисти поемат.

Концертът ще бъде част от новата ера на Папи Ханс, белязана от предстоящия албум „Слънцето“, който излиза на 8 май. Проектът идва като естествено продължение и контрапункт на предишния му албум „Цветовете на тъгата“, поставяйки акцент върху по-светла, жизнена и динамична емоционална посока. Още преди официалното му издаване няколко от синглите от „Слънцето“ вече се утвърдиха като хитове и очертаха силния потенциал на албума, пише "Телеграф".


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    17 2 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха .....оооох , ще умра от смях !!! Хо хо хо , ха ха ха .....ПО СМЕШНО И БЕЗУМНО НЕЛЕПО НЕЩО НЕ БЯХ ЧЕЛ .... Абе младеж (ли си ?) , ти за кого се мислиш бе , нас за какви ни смяташ ...?!? И потърси терапевт , тоя друсан чай яко те е раздрусал ....НЕ НА ДРОГАТА !!!

    14:05 09.04.2026

  • 2 тоя го

    15 0 Отговор
    слушат само майка му и баща му , да не го обидят. Няма кой да го пита колко е часа .. почнал драми да прави

    14:13 09.04.2026

  • 3 Опааа

    16 1 Отговор
    Какви билети за тоя сО пол ве??? 😆 Кой малоУ мник ще отиде да го гледа и слуша тоз аматьор ве???

    Коментиран от #4

    14:15 09.04.2026

  • 4 😂😂😂

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Опааа":

    7-14годишни бъдещи хрантутници с малоумни или много разсеяни родители..

    14:19 09.04.2026

  • 5 Бибитко от Банкя

    7 0 Отговор
    Мале, този подражател - Папи ли е, Деди ли е, се взе много насериозно! Залите пращели от желаещи да му слушат мяукането,че даже и продавали фалшиви билети! Аман от измислени "звезди" в България! Те станаха повече от населението й!

    15:20 09.04.2026

  • 6 хахах

    1 0 Отговор
    "В момента се случва гигантско търсене и предлагане на билети онлайн" - това е по-лошо от това да вярваш в извънземни - просто е невъзможно. В евентим пише, че няма билети, но кой не знае какво е маркетинг. Просто някой е натиснал един ентър, после отново ще натисне друг клавиш и чудодйно ще се появат билети. Но, освен майка му, лелЯ му и чичА му няма кой друг да се прилъже да плати да гледа това.

    17:15 09.04.2026

  • 7 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Тая да къса билетчетата на входа и няма да има измамници и измамени

    17:40 09.04.2026