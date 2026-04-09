Папи Ханс алармира: Измамници продават фалшиви билети за разпродадения концерт

Фалшиви билети за разпродадения концерт на Папи Ханс в зала „Арена 8888“ на 30 май заляха групите за препродаване на билети, алармира самият изпълнител.

Той сподели в социалните мрежи: „В момента се случва гигантско търсене и предлагане на билети онлайн, за което съм силно поласкан, но не това е центърът на съобщението ми. Моля, бъдете внимателни. Всеки може да прати хартийка с фалшив QR код. Проверявайте продавачите. Предупредиха ме за много измамници, които сега капитализират в групите за билети – та просто ви моля – бъдете мнителни“.

Папи Ханс постигна едно от най-значимите постижения в съвременната българска поп сцена, след като разпродаде изцяло концерта си на 30 май в Арената – два месеца преди самата дата. Събитието ще събере близо 15 000 души, тъй като на пистата ще има само правостоящи места. Този успех oсвен че се нарежда сред малкото подобни случаи в България, в които поп артист успява да запълни най-голямата концертна зала в страната до максималния ѝ капацитет, е и силен знак за жанра.

За всички, които нямат билети, Папи казва в мрежата: „И ако това служи за утеха – скоро обявявам белите концерти. Благодаря“.

Папи Ханс споделя, че избира да бъде сам на сцената, защото само така може да бъде напълно уязвим и открит пред публиката – да пее "с нея", а не "на нея". Подобен формат изисква изключителна концентрация, издръжливост и умение да задържаш вниманието на хиляди хора във всяка секунда от изпълнението – предизвикателство, което малцина артисти поемат.

Концертът ще бъде част от новата ера на Папи Ханс, белязана от предстоящия албум „Слънцето“, който излиза на 8 май. Проектът идва като естествено продължение и контрапункт на предишния му албум „Цветовете на тъгата“, поставяйки акцент върху по-светла, жизнена и динамична емоционална посока. Още преди официалното му издаване няколко от синглите от „Слънцето“ вече се утвърдиха като хитове и очертаха силния потенциал на албума, пише "Телеграф".