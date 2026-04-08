Асен Василев: Това, което ни предлага Румен Радев е алтернативата, която Орбан предложи в Унгария

Асен Василев: Това, което ни предлага Румен Радев е алтернативата, която Орбан предложи в Унгария

8 Април, 2026 18:41 6 014 130

Да минем обратно към руски газ и петрол, защото уж били по-евтини и де факто цялата ни икономика да се насочи към евтина работна ръка и евтини ресурси

Асен Василев: Това, което ни предлага Румен Радев е алтернативата, която Орбан предложи в Унгария - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако погледнем реално какво ни се предлага като алтернатива, то мога да кажа, че съм изключително силно притеснен. Алтернативата на постната пица на ГЕРБ вече я знаем. Алтернативата, която г-н Радев ни предлага, е нова за България и доказано неработеща. Това, което той ни прелага, е алтернативата, която Орбан предложи в Унгария. Да минем обратно към руски газ и петрол, защото уж били по-евтини и де факто цялата ни икономика да се насочи към евтина работна ръка и евтини ресурси. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

"Ако погледнем как това нещо стана Унгария в последните 4 години, то ще видим, че БВП на Унгария към края на 2025 г. е почти на същото ниво като в края на 2022 г. Тоест, те не мръднаха при инфлация, която беше значително по-голяма от българската и станаха последни по доходи на домакинствата в целия ЕС. Тази политика доказано не работи", изтъкна той.

"За да могат доходите да се повишават трайно и дълговете да не се вдигат, има 4 компонента. Първият е да имаме добре образовани работници. Голямото ни изоставане, спрямо Европа, обаче е по 2 други линии. Едната е, че всеки български работник работи с много по-малко машинно оборудване. Средно в ЕС един работник има по 20 000 евро машинно оборудване. Средно в България - 14 000. В Румъния - 17 000. Точно заради това един български работник, когато отиде в Германия, може да защити по-висока заплата. Защото може да произведе повече продукция с уменията, които вече има", посочи още той.

Василев коментира и ключовите приоритети на партията, свързани с ефективността на държавната администрация и подкрепата за младите семейства.

"Другото, което имаме като основен проблем, е каква част от общите ни пари се използват ефективно и каква част или се използват неефективно, или директно се крадат. Тук идва целият разговор за българските институции, за размера и качеството на държавната администрация. Ние имаме предложение министерствата да се намалят от 20 на 12. Даже и хората, които работят в администрацията, знаят, че има едни хора, които стоят и нищо не правят, а една малка част от цялата администрация всъщност изнася цялата работа. По-добре тази малка част да е добре платена, а другата да я няма. Ако искаме България да се развива наистина, трябва да направим не само така, че младите хора да искат да останат тук, но и да искат да се върнат. Това минава през здравеопазване, добри болници, образование, добри училища и добри доходи за тези хора. Фразата "млади семейства" не присъства почти никъде в останалите политически програми. За ГЕРБ е донякъде обяснимо, за партията на г-н Радев - по-малко. Вече казах за увеличението на данъчното облекчение за родители, данъчната отстъпка. Декември, януари си получаваш 300 евро на дете. Искаме сумата да стане 600 евро. Нормално е, гледайки стандарта на живот. Ако една майка се върне на работа, тя да си получава майчинските в пълен размер, за да не трябва да избира дали да работи, или да си стои вкъщи. Това е добре и за работодателя, защото жената се връща на работа по-рано без да се деквалифицира. Добре е и за семейството. Добре е и за бюджета. В момента, ако една жена излезе в майчинство, работодателят продължава да плаща здравните осигуровки. Това е причина много работодатели да не искат млади жени на работа. Както държавата поема здравните застраховки за студенти, за ученици и пенсионери, нормално за нас е тези здравни застраховки да бъдат поети също от държавата", каза председателят на "Продължаваме Промяната".


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Българин

    39 103 Отговор
    Еми след 20 години ще разберем, че сме вървели в грешнаната посока.
    Като унгарците сега!

    Коментиран от #24, #33, #98

    18:42 08.04.2026

  • 2 Сталин

    117 29 Отговор
    Асанчо що се мъчиш мойто момче,те от посолството ще ви направят процентите с машините

    Коментиран от #109

    18:44 08.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    101 35 Отговор
    Гласуваш за ппдб - петрохан получаваш чисти и изпрани бою и делян. Сглобката 2 - герб, ппдб, дпс срещу Радев вече е готова в името на димукрацията, евроатлантизма и неговите ценности.

    Коментиран от #30

    18:45 08.04.2026

  • 4 Фейк - либераст

    98 26 Отговор
    Ой мамин сладък от Хаскьойския Харвард, твоята икономическа политика я знаем: Тегли заеми да се радват ората пък след нас КОЙТО ЩЕ ДА ПЛАЩА, А ПО-ДОБРЕ КАТО НЕРОН: СЛЕД НАС И ПОТОП!

    18:46 08.04.2026

  • 5 Наблюдател

    31 93 Отговор
    Прав е Асен .

    Коментиран от #12, #49, #68

    18:47 08.04.2026

  • 6 Браво, че ме светна!

    83 26 Отговор
    Ами, че това е много хубаво! Вие педофилите предлагате само гадости и извращения, г-н Не Съм Гей !😂😂😂😂

    Коментиран от #9

    18:47 08.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    26 78 Отговор
    Радев ще ни вкара в окопите.

    Коментиран от #73

    18:48 08.04.2026

  • 8 хсжндгб

    69 18 Отговор
    Той човека май нищо конкретно на тебе не ти е предложил а май и го е гнус от цялата ви сороска сбирщина.

    18:49 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    58 20 Отговор
    Заводите затварят заради липсата на суровини и високите разходи в еврозоната.

    Коментиран от #99, #110

    18:50 08.04.2026

  • 11 Някой

    64 18 Отговор
    Това беше най-добрата реклама, която можеше да направиш за опонентите си.

    18:50 08.04.2026

  • 12 Вашето мнение

    48 18 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Значи сглобка 2 трябва да се състави, нали паветни? Асенчо в чистите скутове на биби и диди докато вие квичите от възторг, че сте прекарали Радев.

    Коментиран от #15, #35

    18:51 08.04.2026

  • 13 съжалявам да го кажа

    26 31 Отговор
    Кирил Петков беше класи над тоз надутия

    Коментиран от #22, #38

    18:52 08.04.2026

  • 14 Иван Грозни

    45 23 Отговор
    Тоя баш юнак започва да си противоречи. Ми как със скъпа суровина може да се произведе евтина стока и то качествена?Всичко е предизборна маниполация.България има за късмет един честен човек/генерал/.Дайтете му шанс! Я провете колко български генерали са част от депесетата! На първо четене 4-5. Като прибавим и гербаджийските подлоги/пример-запрянов/ как РБ ще оцеле е?

    Коментиран от #26

    18:53 08.04.2026

  • 15 Българин

    14 28 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Какво чисти асенчо. 30% от избирателите ще гласуват лично за Бойко Борисов, а още 15% за Дилян Пеевски. Те явно са послушали асанчо и са си възвърнали доверието в ГЕРБ и ДПС и лидерите им!

    18:53 08.04.2026

  • 16 Детенце

    32 21 Отговор
    Я! Това е дебелата как с пеньоара, дето седи в скута на дебели батко Шиши! 😄😄

    18:53 08.04.2026

  • 17 Кирил

    19 21 Отговор
    Р. Р. от 1993 е вербуван и работи за американците.

    18:53 08.04.2026

  • 18 Гробар

    41 16 Отговор
    Марш бе крадливо нищожество.

    18:54 08.04.2026

  • 19 Миме

    43 18 Отговор
    проблема не е че кокорестата асенка е гей ,проблема е ,че е крадлив педал

    18:54 08.04.2026

  • 20 Даниел Немитов

    23 29 Отговор
    Г-н Василев, много го надценявате радев! Няма потенциал за предложения. Те са на Решетников!

    18:54 08.04.2026

  • 21 изключено

    34 11 Отговор
    Ама как руски петрол , Клинтън ще ви дърпа ушите , спира и финансирането на НПОта , не не

    18:54 08.04.2026

  • 22 само да припомня

    38 13 Отговор

    До коментар #13 от "съжалявам да го кажа":

    че киро простото беше пълен мало умник и едвам сричаше на български но верно е по-добре от мазния гейзер

    18:54 08.04.2026

  • 23 Нищо

    27 9 Отговор
    не предлага, говедото

    18:55 08.04.2026

  • 24 Миме

    10 13 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    това от любов към асенката ли го нацвъка защото види се не обичаш България

    19:01 08.04.2026

  • 25 Блестящ анализ

    17 32 Отговор
    Браво на Асен Василев. Трябва да се инвестира в капитал, т.е. машини, компютри и всякаква техника, която с образованите работници, повишава производителността на труда. А не с овехтелите теории на синдикати и ГЕРБ, че имаме ниска такава.

    Коментиран от #29, #83

    19:03 08.04.2026

  • 26 Радев

    15 21 Отговор

    До коментар #14 от "Иван Грозни":

    и честен! Хайде стига с тези твърдения. Как само ни излъга с Боташ, да не говорим за погребалните му речи и омраза към всички ! Долен предател!

    19:06 08.04.2026

  • 27 Пейгърите

    12 5 Отговор
    шишкини изтрещяха да пазят имиджа муньов. Предстои да видим какво ще направи за тях

    19:09 08.04.2026

  • 28 нннн

    32 9 Отговор
    Вас ви видяхме в управлението. Е, не ви харесахме.
    Кокорчо! Към средата на Атлантика! На бе-гом!
    Да идват следващите, които още не са се излагали! Да ги видим и тях.

    Коментиран от #63

    19:10 08.04.2026

  • 29 Ей, пеДроханче

    22 12 Отговор

    До коментар #25 от "Блестящ анализ":

    Ти ще да си един от тези образованите работници, нали. Сигурно вече знаеш коя ти е лявата и коя дясната обувка. Малък, сладък ППедрохан.

    19:10 08.04.2026

  • 30 Миме

    10 15 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    че то и чорапа е от същото секта-обожателите на €ГЕЙския съюз и наГ€Йрото щот ако не е бойко ше е асенката ако не е асенката ше е делянчо а ако е е делянчо ше е руменчо....се тая

    19:11 08.04.2026

  • 31 Абсурдистан

    14 9 Отговор
    На бас от 5 цента, че ще има ала-бала.

    19:12 08.04.2026

  • 32 Ученика плюе по учителя

    18 8 Отговор
    А Шопара и Тиквата потриват ръце.Тоя наистина не се знае каква му е играта.

    19:14 08.04.2026

  • 33 ПРИПОМНЯНЕ

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Голуеми фортиции разиграват значи...от ПП! Веднага след като взеха властта 2021 г., наградиха предишния руски посланик Макаров с орден «Мадарски конник» 1-ва степен, но му го връчиха лично в Москва...., защо? Е да де, ама мандатът на Толя изтече преди близо година. Доста късно е това "изпращане", по скоро прилича на "наг.зване"! А пък Бойко изпроводи Анатоли на прощалния прием в посолството, като се облечe с тениска.
    .... А пък нашия президент "мигаше като плъх в брашно" когато патриарх-полковник „Кирил московски“ публично му се караше? Електорат български, сега разбра ли за кого ще гласуваш на изборите???

    Коментиран от #39

    19:14 08.04.2026

  • 34 Пенсионер

    14 23 Отговор
    Това момче е гений в икономиката !
    Единствено той помогна на пенсионерите да не се чувстват като пpoсяци пред децата си.
    Помогна на пенсионери и млади семейства, на болни и нуждаещи се, на бизнеса ... и всичко това в кризата от Ковид и вероломната война на Путин в Украйна. И пари имаше за всичко, за всичко без за крадене.

    Коментиран от #42, #50

    19:16 08.04.2026

  • 35 А ти копей,

    18 13 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Днес плати ли си вноска Боташ?

    Коментиран от #52

    19:16 08.04.2026

  • 36 Гост

    14 9 Отговор
    Айде пенюара и.....

    Коментиран от #44

    19:17 08.04.2026

  • 37 Мда е

    21 12 Отговор
    Унгария не е фалирала за разлика от :
    ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГЪРЦИЯ,САЩ

    Коментиран от #40

    19:17 08.04.2026

  • 38 Не знам

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "съжалявам да го кажа":

    Защо трябва да намесваш Тони Стораро така

    19:18 08.04.2026

  • 39 Кухоглава копейка

    5 17 Отговор

    До коментар #33 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Освен да гласуваме за Коце Циганина то за друг не остана.

    Коментиран от #43, #53

    19:18 08.04.2026

  • 40 Шматкар,

    9 8 Отговор

    До коментар #37 от "Мда е":

    Я виж външният дълг на Унгария и после се излагай.

    19:20 08.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пенсиогей

    10 8 Отговор

    До коментар #34 от "Пенсионер":

    Нито лев за вас, които скачахте с Кюмура за банани и разсипахте България!

    19:21 08.04.2026

  • 43 оня с питон.я

    6 13 Отговор

    До коментар #39 от "Кухоглава копейка":

    Тъй, тъй. Глас за Възраждане на 19-ти.

    19:22 08.04.2026

  • 44 Може е да е розов пенюар

    12 13 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    Ама ти увеличи пенсиите и заплатите за няма и година с 2 до 3 пъти.Т.е. с 200 до 300%.

    Коментиран от #48

    19:22 08.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Питанка

    15 7 Отговор
    Сега, след като kaтyна около Шиши паша, Асвалт паша и Диван бей се присъединиха към частната cekта "за мир" на Тръмп, един доказан DPFил, и ако не беше Правителството на Гюров щяха да го спонсорират с 1 млрд. $ от парите на всички българи, може ли да се твърди, че и те са PDFили и cekтанти ?!
    Венко от Куку бенд разказа как Диван диван е насърчавал PDFилията на екипа си с малолетни танцьорки от балета, а срещу Асвалт паша има множество подадени сигнали от малолетни, а колко не са посмели ?(може да са някои от 70-те му дела, които стоят на трупчета) .
    Разкриха, че мишката Орбан е прикривал 3 600 случая на PDFилия и извращения с малолетни, почитателите му също трябва да са PDFили .

    19:23 08.04.2026

  • 47 Обикн. читател

    18 12 Отговор
    Р.Радев преди години ви хвана за пухкавите ръчички и ви вкара в голямата политика.Недей рови днес под краката му,защото утре ще почукаш ти пръв на неговата врата.От къде тази омраза бе аланкоолу?.

    19:24 08.04.2026

  • 48 Гост

    17 10 Отговор

    До коментар #44 от "Може е да е розов пенюар":

    То ако беше друг все едно нямаше да ги увеличи. Да ходи да си обува розавите пражки и пенюара и не искам да го гледам. Пропаднал човек е този

    Коментиран от #57

    19:24 08.04.2026

  • 49 Е как няма да е прав

    12 9 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Те така са му го напърчили в задния двор че той не може да седне.

    Коментиран от #59

    19:25 08.04.2026

  • 50 Факт

    8 22 Отговор

    До коментар #34 от "Пенсионер":

    България никога не е имала такъв качествен икономист като Василев.Само като сетиш за Петкова,Гечев...

    19:25 08.04.2026

  • 51 Да,бе

    14 9 Отговор
    Ама унгарците си имат държава,а ние я подарихме нашата за шепа мъниста и няколко банана...Пък всички не сме фенове на бананите,като асенчо.

    19:28 08.04.2026

  • 52 Гресираща копейка

    10 2 Отговор

    До коментар #35 от "А ти копей,":

    Така ща гресирам, че ще ти избие от ушите.

    19:28 08.04.2026

  • 53 Миме

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "Кухоглава копейка":

    опаа,опаа а такаа нещо против ромите ли имаш мойто момче?м?расисче?м?кво шИ кажи госпожа фон дер лайен?м?ти кат говориш така май ,май си и против пакистанският кмет на лондон или индийският на ню-йорк, фнимавай много щот явно путни бавно и полека ти промива мозъка

    19:29 08.04.2026

  • 54 Реално

    10 11 Отговор
    Всички xpaчат срещу ПП-ДБ, абсолютно всички - партии, медии, НПО-та, ДС агенти, говорещите глави на мафията кънчовци и райчевци ...
    За всички несгоди на "прехода" от 35 г. са виновни те.
    И ако ги махнем какво остава:
    - ДПС на Пеевски с подпорка от чалгарите и бесепари,
    - Бойко Борисов с подпорка от неграмотната сбиpщина на Копейкин.
    - Румен Радев, който чака от Москва да му измислят име на партията и да му подредят листата и който за 9 години като Президент, от които 2 години управлява цялата държава еднолично не направи нищо за разграждане на корупцията и съветския модел Борисов-Пеевски. Нищо !
    Виждаме, че каквото "помоли" Пеевски, Борисов го изпълнява, даже да е казал сутринта точно обратното.
    Излиза, че за когото и да гласуваме, гласуваме все за Пеевски.
    Е!!!???
    Единствените, от които кукловодите на Борисов-Пеевски-Радев се притесняват са ПП-ДБ.

    Коментиран от #66

    19:29 08.04.2026

  • 55 Дедо

    10 6 Отговор
    А некой знае ли що се кокори така тоя?

    Коментиран от #70, #79

    19:30 08.04.2026

  • 56 За сведение

    7 14 Отговор

    До коментар #45 от "грУЙО":

    имал е 20 годишна връзка с жена, но като влиза в политиката се разделят, защото е умен мъж и иска да опази близките си от тази цялата помия. Дори родителите му са били заплашвани с убийство. Такива гнусни са българите!

    Коментиран от #72, #76

    19:33 08.04.2026

  • 57 Петрова

    9 10 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Еми дай пример кой друг ги е вдигнал пенсиите с такива размери?
    Борисов ги замразяваше, а комунягите ги вдигаха с по левче.

    19:33 08.04.2026

  • 58 Боклук

    10 7 Отговор
    Кокорий...

    19:35 08.04.2026

  • 59 Чиба, cлyга на мафията !

    9 5 Отговор

    До коментар #49 от "Е как няма да е прав":

    От опит ли знайш ма, naчaвpo ?

    19:36 08.04.2026

  • 60 Калин

    16 9 Отговор
    А това което ни предлага Василев е да бъдем пасивни педеρасти като него.

    Коментиран от #64

    19:36 08.04.2026

  • 61 Светослав

    12 9 Отговор
    Някой вярва ли му!!

    19:36 08.04.2026

  • 62 Светослав

    8 9 Отговор
    Някой вярва ли му!!

    19:37 08.04.2026

  • 63 Кои са следващите?

    12 11 Отговор

    До коментар #28 от "нннн":

    Румен Боташов?

    Коментиран от #80

    19:38 08.04.2026

  • 64 Реалист

    3 4 Отговор

    До коментар #60 от "Калин":

    Ти си готов и без да ти предлага.

    19:38 08.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Истинста

    6 5 Отговор

    До коментар #54 от "Реално":

    Гълъб от служебното на Мунчо изпра тиквата.

    19:40 08.04.2026

  • 67 ганев

    12 5 Отговор
    ДО КОГА..ЩЕ НИ ТРОВИТЕ...ЖИВОТА..С ТОЗ...ТРЕТОПОЛОВ...

    19:41 08.04.2026

  • 68 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Не е прав Асенчо,наведен е в стойка Г щото е гейзер като всеки еврЕоатлантик

    19:42 08.04.2026

  • 69 ДрайвингПлежър

    3 7 Отговор
    Аго пак лъже нагло и безобразно! Той ако беше като Орбан да гласуваме за него - той е като тебе!

    Има само една партия, която предлага нещо ново и различно!
    Всички останали предлагат да кърпят и поправят старото, което ни доведе до тая разруха днес!

    19:42 08.04.2026

  • 70 Ми....

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дедо":

    Не се ли сещаш?

    19:43 08.04.2026

  • 71 Асан Евроатлантика

    12 6 Отговор
    Ей адаш опитах да карам колата с евроатлантизъм ама не върви, опитах и да ям евроатлантизъм и за малко да пукна от глад. Айде да ми обясниш Асане как да я караме на пламенни евроатлантически идеи само. Ти си депутат богат човек имаш пари угаждаш си, €20 да стане литъра, пука ти, нали колата е държавна. АйСикт ирбе, оди да се ш!!!

    19:44 08.04.2026

  • 72 ганев

    8 3 Отговор

    До коментар #56 от "За сведение":

    Е..ЗАЩО НЯМА..ДЕЦА...ЗАЩОТО ДВЕ ЖЕНИ........

    19:44 08.04.2026

  • 73 Киро Винкела

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    По вероятно е Гюру да ни вкара в окопите.

    19:46 08.04.2026

  • 74 Баш софиянец

    9 6 Отговор
    Ако алтернативата еОрбан ируски газ - чудесно! Асене, не се притеснявай, сдавай властта и бегай по островите. Тъкмо дй ни огървете от дивотиите си.

    19:47 08.04.2026

  • 75 оня с коня

    5 6 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #91

    19:49 08.04.2026

  • 76 нормално е да гиБИЯТ ТАКИВА

    9 4 Отговор

    До коментар #56 от "За сведение":

    имал жена ама нямал деца?

    щото еПЕДЕРАСТкак да има деца?

    кои да им го направи?

    19:50 08.04.2026

  • 77 стоян георгиев

    4 6 Отговор
    Демек топки и гръбнак! Ние това искаме! Писна ни от евроатлантическите плужеци!

    19:52 08.04.2026

  • 78 Асена не

    7 4 Отговор
    е гей!

    19:52 08.04.2026

  • 79 Змей

    7 5 Отговор

    До коментар #55 от "Дедо":

    Дедо, набримчили са му една европидалска краставица без възелин инса му искокнали очите чак. 🤣

    19:53 08.04.2026

  • 80 нннн

    5 2 Отговор

    До коментар #63 от "Кои са следващите?":

    Има и други, които още не са се излагали.

    19:54 08.04.2026

  • 81 Румен

    2 4 Отговор
    ПП , съюз с Величие.

    19:56 08.04.2026

  • 82 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    8 5 Отговор
    Пръскат ни с кемтрейлс - оцеляхме.
    Пуснаха ни 4G - оцеляхме.
    Пуснаха 5G - пак оцеляхме.
    Пуснаха ни Ковид - оцеляхме.
    Опитаха се да ни чипират - не успяха.
    Набутаха ни в Шенген - пак оцеляхме.
    Сега с това Евро пак ще оцелеем, напук на Сорос.
    Народ чиято надежда за нормален живот опира до Радев, не може да бъде унищожен!
    Само не знаем как ще оцелеем без руски газ, руски петрол и руска нагайка ?!

    20:02 08.04.2026

  • 83 Бахтимир

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Блестящ анализ":

    Трябва точно за такива като теб да се инвестира в AI, да ви вземе хляба че и без друго за нищо не ставате освен да ровите картофи и всичко що е за кирка и мотика. Но и това време ще отмине и ще се автоматизира. Не знам дали осъзнаваш ама AI в момента е в пъти по-евтин за поддръжка и инсталация от теб, безсмислено създание. Единственото което още не може е да продава въжета на метраж и да продава пирони на бройка в железарията.

    20:02 08.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Що ме триеш

    3 3 Отговор
    Веее..? Соросоид? Не ви ли казаха, че ви закриват?

    20:05 08.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Василий

    3 0 Отговор
    Това да важи единственно за сключили официален брак. Стига всяка седмица по три дни сватби и накрая цели села,махали и малки градове „Самотни“ с по 3 или 5 деца и поне трима мъже . Спрете да хрантутите фамилии кърлежи .Бабата на 40 и тя дорде умре от тези пари като политик само разпределя до пра-пра внуци. Просто ограбвате работещите и спазващи законите. Да се преразгледат всички отпускани помощи и облаги ,както и телковете вадени платени на лекари из цяла България. Работещи и данъкоплатци изнемогват и не остават тук, Асене.

    20:08 08.04.2026

  • 89 Асенчо

    6 7 Отговор
    докара Радев с протестите,декември!

    20:08 08.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Файърфлай

    4 4 Отговор

    До коментар #75 от "оня с коня":

    Аз пък няма да гласувам,докато не ми предложат мен да ме овластят.И започвам,като поручик Ржевски,с репресии.Асен например ще го направя счетоводител в някое ТКЗС в Хасковско.За това има качества.

    Коментиран от #93

    20:11 08.04.2026

  • 92 Доктор

    6 4 Отговор
    Нещастен боклук.

    20:20 08.04.2026

  • 93 Нее ...

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Файърфлай":

    Едва ли ще стане. Много си неграмотна.
    Ще си чистиш кенефите до гpoб.

    20:20 08.04.2026

  • 94 Асан

    3 4 Отговор
    се прави на аслан!

    20:23 08.04.2026

  • 95 БеГемот

    5 5 Отговор
    Кокорчо е леко луд....мяза на сектант ....сектата на неолибералите....

    20:24 08.04.2026

  • 96 Какво си има общо

    7 3 Отговор
    Газта с евтината работна ръка.Тоя не само ,че не разбира от финанси но и не може да лъже.Тия от пп тата са психически нестабилни явно са за лудницата

    20:24 08.04.2026

  • 97 Мммммм

    2 1 Отговор
    А дано ако е истина
    Чудесно новина

    20:29 08.04.2026

  • 98 Сектата ПП

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Този каза, че не бил хей.
    Само се опитвал да се намърда между големите батковци ББ и РР.

    20:29 08.04.2026

  • 99 Не се разбира от него

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Откъде ще осигури образовани работници
    Вече няма пуц муц

    20:33 08.04.2026

  • 100 Заю Баю

    3 1 Отговор
    Тези писания въобще имат ли смисъл. Какво означава зависимост от Русия. В бизнеса няма зависимост, има цени и изгода за участниците. Ако България има изгода да закупи стока от друга дъжава която да и предлага по добра сделка, как така зделката е наречена зависимост.
    Ако ти продам една диня за 10 лева а друг ти иска 50 лева, от кой ще купиш? България през последните 35 години си купува дините по 50 лева но мафията ни убеждава колко по сладка и изгодна за нас е тази защото идва от правилното място.

    Коментиран от #101

    20:34 08.04.2026

  • 101 УжасТ

    3 1 Отговор

    До коментар #100 от "Заю Баю":

    Като за начало научи как се пише Зделка.
    За останалото питай след поне 10 г. учене.

    Коментиран от #114

    20:37 08.04.2026

  • 102 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 5 Отговор
    ТОZИ КОКОРЕЩ СЕ "ПЕНЬОАР" ЩЕ ....................... "НАБУТА" БЪЛГАРИЯ В ....................... КЪРВАВИТЕ ЛАПИ НА ФАШИСТА ПУТЛЕР .....................,.. ФАКТ !

    20:37 08.04.2026

  • 103 Гумичка за триене

    8 4 Отговор
    Алоооооо господина с очите и влюбения!!! Кво ме интересува орбан и Унгария бре чушките са 13 ЛЕВА агнешкото 40 ЛЕВА!!! ОЩЕ МАЛКО ЩЕ ВИ ПОТЪРПИМ И СТЪЛБОВЕТЕ ВИ ЗОВЪТ!!!!! Бягайте докато е време!

    20:38 08.04.2026

  • 104 Тити

    9 2 Отговор
    Едва ли Радев му дреме за народа човек който живее на гърба на данъкоплатеца не се интересува от проблемите на другите

    20:39 08.04.2026

  • 105 Йотова

    5 1 Отговор
    Била ли е на петрохан

    20:42 08.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 НРБ

    4 3 Отговор
    И децата знаят ,че ресурсите са в Русия ,а технологиите в Китай !!! България няма ресурси и технологии т.е мизерия !

    Коментиран от #113

    20:52 08.04.2026

  • 108 Мммммм

    2 3 Отговор
    Тоя е пълен провал
    Немците как дръпнаха евтино газ.и са конкретно способни
    А сега. Фалити

    20:59 08.04.2026

  • 109 Копейкин Костя

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Ти търси врага с партиния билет, икономиката не е лъжица за твоята уста, ватенка!

    21:03 08.04.2026

  • 110 Румен Решетников

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Заводите затвориха и по времето на Виденов, когато не бяхме в еврозоната!

    21:05 08.04.2026

  • 111 Асен Василев

    3 7 Отговор
    няма нужда от вашите гласове. Той си има образование и експертност по финанси. А и НС не му трябва. Вие ще си останете да подлайвате в защита на посредственяци и в един момент даже няма да помните защо и по кого лаете

    Коментиран от #121

    21:12 08.04.2026

  • 112 Горски

    5 1 Отговор
    Господа "бизнесмени", всички знаем, че повечето сте бивши комунисти, започнали с едно куфарче откраднати държавни пари, но е време вече да осъзнаете, че държавата не ви е бащиния и народа не желае да плаща за това, че не можете да правите бизнес. Да печелим по капиталистически, при пазарна икономика,без намеса от държавата.Но опре ли яйцето отзад,държавата по социалистически да ни спасява.На мен,на милиони българи,като мен,който реално ви изработват паритe,някой да е налял или да налива милиарди,за да ни облекчи сметки за ток,вода, парно? Плащаш всичко,като попско чедо.До стотинка! Иначе,вашите събратя- кожодери: Ерепета, концесионери на вода, ти врътват шалтера или кранчето, а и на съд те дават.

    21:15 08.04.2026

  • 113 Бахтимир

    3 0 Отговор

    До коментар #107 от "НРБ":

    Грешка ! Ние имаме дългогодишни традиции в Пенкилерство, Специалисти по всичко, Диванни революционери и сега чакаме патенти за горепосочените дейности. Ха да видиш тогаз дали ще ни се опрат и марсианците !

    21:19 08.04.2026

  • 114 Заю Баю

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "УжасТ":

    твойта зависимост ти ограничава мисленето, една думичка и толкоз.

    21:20 08.04.2026

  • 115 Бай Курти

    5 2 Отговор
    Асене, ти най-голямото политическо недоразумение!

    21:28 08.04.2026

  • 116 Кокора се оказа най калпавия

    7 3 Отговор
    министър на финансите в България.
    Точно той отвърза дълговата спирала и по негово време започна увеличаването на дълга, с който се повишаваха пенсии и заплати на държавната администрация.
    При него започна да расте и дефицитът в бюджета.

    Същият сега дава акъл?!

    21:37 08.04.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 14325647

    4 0 Отговор
    Защо

    21:53 08.04.2026

  • 120 14325647

    4 0 Отговор
    триете коментарите

    21:53 08.04.2026

  • 121 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #111 от "Асен Василев":

    Василев има само завършена английска гимназия в Хасково , други дипломи няма този " специалист " . Това са негови думи , че няма висше образование , попитаха го когато заемаше поста финансов министър . Това е по малката беля, голямата бела е , че този гении е голям лъжец и крадец и е осъждан от партньорите си . В момента също дължи пари и май няма изгледи да ги връща .Изобщо не ни вълнува битието на Кокорчо , но се чудя на зомбита , който откровено лъжат !

    22:06 08.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Българин

    4 2 Отговор
    Даже не съм му прочел и глупостите на този, който се прегръща с прасетата!

    22:17 08.04.2026

  • 124 Честен евроатлантик

    4 1 Отговор
    На който не му харесва ЕС и НАТО да се маха

    22:35 08.04.2026

  • 125 Смешник

    1 4 Отговор
    Е какво лошо има По добре като Орбан отколкото като вас подлога на просрочения фашиски диктатор Зеленски

    22:36 08.04.2026

  • 126 Гашлю

    1 0 Отговор
    От толкова много акъл и мозък ще ми изскочат очите,или от тъпотии май!?

    22:44 08.04.2026

  • 127 Хмм

    3 2 Отговор
    Президентът предложи вас като алтернатива като ви назначи за министри и ви вкара във властта през парадния вход, вие излязохте неблагодарници и се провалихте

    23:23 08.04.2026

  • 128 На Дедо

    1 1 Отговор
    Асанчо не е гей?! И иска 121 ППедал депутати.

    23:47 08.04.2026

  • 129 Попов

    1 0 Отговор
    За Бога, братя, не купувайте и не ги слушайте, че едно говорят публично, а помежду си съвсем друго. Какво стана нали щяха да забягват на някакви острови.

    00:11 09.04.2026

  • 130 Орел

    0 0 Отговор
    Кокоорчо много приказва.какво липсваше на Българина когато изнасяше за Русия какво ли не и петрола струваше стотинки 009струваше промишлената нафта.А сега строим магистрали за кого и границите отворени а народа затънал в кредити..Може ли да посети съседните държави.А погледнете на стрелките всичко е в кал и асфалт и ако човек не знае може да се пребие.Не може да си износител и друг да командва и ставаш вносител.За тази земя са се борели и загивали Българи и тя е хранила милиони народ а сега не може да го храни от алчни и неграмотни политици който биха продали майка си и баща си за пари.А сега видяха един умен и достоен кандидат да се бори за тази държава за този народ.Първите няколко дни се овъртаха и видяха ,че той не подава и набра старт,започнаха да плуят да манипулират народа с какви ли не измишльотини.Алчноста ште погуби човечеството,хора бъдете разумни не се подавайте бъдете себе си.

    00:29 09.04.2026

