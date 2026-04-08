Асен Василев: Това, което ни предлага Румен Радев е алтернативата, която Орбан предложи в Унгария

Ако погледнем реално какво ни се предлага като алтернатива, то мога да кажа, че съм изключително силно притеснен. Алтернативата на постната пица на ГЕРБ вече я знаем. Алтернативата, която г-н Радев ни предлага, е нова за България и доказано неработеща. Това, което той ни прелага, е алтернативата, която Орбан предложи в Унгария. Да минем обратно към руски газ и петрол, защото уж били по-евтини и де факто цялата ни икономика да се насочи към евтина работна ръка и евтини ресурси. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

"Ако погледнем как това нещо стана Унгария в последните 4 години, то ще видим, че БВП на Унгария към края на 2025 г. е почти на същото ниво като в края на 2022 г. Тоест, те не мръднаха при инфлация, която беше значително по-голяма от българската и станаха последни по доходи на домакинствата в целия ЕС. Тази политика доказано не работи", изтъкна той.

"За да могат доходите да се повишават трайно и дълговете да не се вдигат, има 4 компонента. Първият е да имаме добре образовани работници. Голямото ни изоставане, спрямо Европа, обаче е по 2 други линии. Едната е, че всеки български работник работи с много по-малко машинно оборудване. Средно в ЕС един работник има по 20 000 евро машинно оборудване. Средно в България - 14 000. В Румъния - 17 000. Точно заради това един български работник, когато отиде в Германия, може да защити по-висока заплата. Защото може да произведе повече продукция с уменията, които вече има", посочи още той.

Василев коментира и ключовите приоритети на партията, свързани с ефективността на държавната администрация и подкрепата за младите семейства.

"Другото, което имаме като основен проблем, е каква част от общите ни пари се използват ефективно и каква част или се използват неефективно, или директно се крадат. Тук идва целият разговор за българските институции, за размера и качеството на държавната администрация. Ние имаме предложение министерствата да се намалят от 20 на 12. Даже и хората, които работят в администрацията, знаят, че има едни хора, които стоят и нищо не правят, а една малка част от цялата администрация всъщност изнася цялата работа. По-добре тази малка част да е добре платена, а другата да я няма. Ако искаме България да се развива наистина, трябва да направим не само така, че младите хора да искат да останат тук, но и да искат да се върнат. Това минава през здравеопазване, добри болници, образование, добри училища и добри доходи за тези хора. Фразата "млади семейства" не присъства почти никъде в останалите политически програми. За ГЕРБ е донякъде обяснимо, за партията на г-н Радев - по-малко. Вече казах за увеличението на данъчното облекчение за родители, данъчната отстъпка. Декември, януари си получаваш 300 евро на дете. Искаме сумата да стане 600 евро. Нормално е, гледайки стандарта на живот. Ако една майка се върне на работа, тя да си получава майчинските в пълен размер, за да не трябва да избира дали да работи, или да си стои вкъщи. Това е добре и за работодателя, защото жената се връща на работа по-рано без да се деквалифицира. Добре е и за семейството. Добре е и за бюджета. В момента, ако една жена излезе в майчинство, работодателят продължава да плаща здравните осигуровки. Това е причина много работодатели да не искат млади жени на работа. Както държавата поема здравните застраховки за студенти, за ученици и пенсионери, нормално за нас е тези здравни застраховки да бъдат поети също от държавата", каза председателят на "Продължаваме Промяната".