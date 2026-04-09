Важните новини във ФАКТИ на 09.04.2026 г.

Радев: Обещанията за „златен дъжд от инвестиции” след въвеждането на еврото се превърнаха в безконтролна инфлация

Обикалям цяла България и виждам, че предизвикателствата са много, но най-голямото предизвикателство пред нас е да преодолеем страха, защото с години е насаждан повсеместен страх от олигархията в цялата страна. Това заяви лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев на предизборна среща с граждани във Видин, по време на която беше представена и листата на коалицията в 5 МИР.

Мълния удари самолет над Варна

Товарен самолет на авиационната компания Atlas Air е бил поразен от светкавица малко след излитането си от летището във Варна. Според специализираната платформа "Meteo Balkans", която разпространи първоначалната информация и кадри на Станислав Манолов, инцидентът се е разминал без материални щети по машината и без пострадали сред екипажа.

Георги Кандев: Колеги, не се прибирайте! Излизайте!

Временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВРГеорги Кандев призова полицаите в цялата страна да останат на терен по време на предстоящите празнични дни, за да противодействат на засилената търговия с гласове. Безпрецедентното обръщение към структурите на реда идва на фона на мащабна национална акция преди изборите, при която по-рано днес в Пловдив бяха открити раници с близо 90 000 евро, предназначени за черния изборен пазар.

Първо във ФАКТИ: Полицейска акция в Добричко

Според неофициална информация от лица, близки до ОДМВР Добрич, днес е проведена специализирана полицейска акция на територията на Добрич, Балчик и Каварна. Основната цел на операцията е да се предотврати купуването на гласове на предстоящите парламентарни избори.

Елена Поптодорова: Израел ще преследва целта си до последна капка кръв

Атаките срещу Ливан и действията на Израел срещу „Хизбула“ бяха очаквани и дори неизбежни, въпреки тежките последици и жертвите. Това заяви в „Лице в лице“ дипломатът и бивш посланик на страната ни в САЩ - Елена Поптодорова.

Тошко Йорданов: Мотивът ни да искаме отново да влезем в парламента е практичен

„Има проблеми пред страната, имаме виждания за част от проблемите. Голяма част от хората мислят като нас, така че съвсем логично е представителите на една партия да се стремят да бъдат в парламента, да реализират нещата, които смятат за правилни.“

Емил Дечев: Кметове са замесени в схеми с помощи и купуване на гласове

Хора, заемащи публични длъжности, се опитват да въздействат по неправомерен начин върху изборния процес. Това каза на брифинг в Русе служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Втори работник загина при саниране на блок в Бургас

35-годишен мъж загуби живота си след падане от строително скеле по време на саниране в бургаския комплекс "Меден рудник". Работникът е починал в линейката на път за болницата вследствие на тежки травми, информира Нова телевизия. Това е втората трудова злополука с фатален край в морския град за по-малко от месец.

„Ломско пиво“ АД фалира

„Ломско пиво“ АД затваря. Официалното обяснение на собствениците, дадено пред работниците, е „ремонт за една година“.

Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Ерусалим

По решение на Светия Синод тази година няма да има българска делегация, която да вземе Благодатния огън от Йерусалим, поради обстоятелствата в Близкия изток и невъзможността да се пътува. Това съобщи старозагорският митрополит Киприан, който е и официален говорител на Светия синод на Българската православна църква.

ГЕРБ: МВР репресира наши членове по сигнали за купуване на гласове

Повод за днешния брифинг са действията на МВР спрямо членове и активисти на ГЕРБ. Днес МВР упражни своите репресивни функции спрямо трима наши активни и действащи членове. Те са общински съветници. Това заяви кандидат-депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Терзийски по време на брифинг пред медиите, предаде репортер на Novini.bg.

ВАС остави без уважение искането на БНБ за прекратяване на делото на Андрей Гюров

Върховният административен съд остави без уважение искането на Управителния съвет на БНБ за оттегляне на отправеното преюдициално запитване до Съда на европейския съюз по казуса с предсрочното освобождаване на Андрей Гюров от длъжността подуправител на националната банка, по повод на което е образувано дело № С-611/2024 г.

Кола се заби в колонка на бензиностанция след катастрофа

Кола се заби в колонка на бензиностанция след катастрофа в Ловешко, съобщиха от полицията.

Пламен Димитров: По-висока инфлация ще има, цените няма да се понижават

Очаквахме официално да бъде свикан Тристранен съвет преди Великден, за да бъдат обсъдени предложените от нас антикризисни мерки. Това каза пред БНР Пламен Димитров, президент на КНСБ, като уточни, че ще принудят управляващите да говорят с тях, но не може да гарантира дали те ще вземат решенията в правилната посока.

Васил Терзиев: Пускаме движението по бул.“Тодор Каблешков“ в пълен профил

От днес пускаме движението по новоизградения последен участък от бул. „Тодор Каблешков“ – 80 метра, с които булевардът е напълно завършен в своя пълен габарит. Един наследен проблем, който решихме. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Отварят в двете посоки Дунав мост за Великден

Дунав мост при Русе ще бъде напълно отворен за движение в двете посоки от около 18:00 часа днес. Ремонтът в 320-метровия участък в платното към България приключва в предвидения срок. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

БЧК: Помощта за нуждаещите се не бива да се използва за политически внушения

Българският Червен кръст (БЧК) излезе с официална позиция, в която категорично отхвърля всякакви опити организацията да бъде обвинявана в участие в политическа агитация, информират от Нова телевизия. От хуманитарната организация посочват, че в различни населени места се наблюдава тенденция за разпространяване на неверни твърдения и манипулативни внушения, свързани с тяхната дейност.

„В последните седмици се наблюдава тенденция, при която чрез извадени от контекста факти или остарели изображения се правят опити да се внуши, че предоставянето на храни е обвързано с политически послания. Всяко внушение от типа „хлябът или бюлетината“ е в пълно противоречие с нашите ценности. Тези действия представляват злоупотреба с утвърдена хуманитарна организация”, се казва в официалното съобщение.

От Червения кръст подчертават, че работят в строго съответствие с международните принципи за неутралност и безпристрастност, които гарантират, че подкрепата достига до хората без каквато и да е форма на политическо влияние.

Министър Христанов: Държавата се завърна като гарант за безопасността на храните

Държавата се завръща в контрола върху безопасността на храните и ще бъде гарант за качеството на продуктите, които достигат до българските семейства, училища и болници. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов на съвместна пресконференция с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски, посветена на резултатите от акцията „Чиста храна“.

Георги Ангелов: Страната ни може да избегне взимането на нов външен дълг

ЕЦБ излезе с ключов анализ за приемане на еврото и повишаване на цените в България. Въвеждането на еврото в България не е довело до сериозен скок на цените, сочат данните. Темата коментира Георги Ангелов, старши икономист в “Отворено общество”, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.