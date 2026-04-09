Орлин Павлов потегля на пролетно национално турне

9 Април, 2026 13:01 672 11

Певецът ще изнесе четири концерта

Орлин Павлов потегля на пролетно национално турне - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„С любов от Орлин Павлов“ се казват стартиращото скоро пролетно национално турне на Орлин Павлов, информират от екипа на артиста.

Обиколката му започва на 30 април в Бургас, 6 юни – Варна, 18 юни – Русе, и 20 юни – Пловдив.

На сцената с Орлин Павлов ще се изявят Милен Кукошаров – пиано, Кристиян Желев – барабани, Александър Славчев – китара, и Даниеле Феббо – контрабас, като в Пловдив на контрабас ще се включи и Борис Таслев.

„Публиката ще има възможност да се наслади на внимателно подбран репертоар, включващ най-доброто от българската и световната музика – емблематични любовни класики, популярни световни хитове, както и авторски композиции от репертоара на Орлин Павлов. Всички произведения ще прозвучат в авторски аранжименти, създадени специално за концертите от маестро Милен Кукошаров“, коментират от екипа на певеца.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Настопроценти

    3 1 Отговор
    Завъртял е ключа,подал газ,включил на първа и потегля Орлина ти Павлов.Мъ-хъ! И само газ!

    13:13 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 трясъ

    2 0 Отговор
    СлюбофотОрлинПавлоф

    13:20 09.04.2026

  • 4 пренос

    1 1 Отговор
    Милен Кокошкаров

    13:21 09.04.2026

  • 5 гръндж

    2 0 Отговор
    На рожденния ден на генерал Румен Радев -18-ти юни,концертът на Орлин Павлов ще бъде в град Русе,на река Дунав.

    13:28 09.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 успех

    2 1 Отговор
    Пише се кокошка,а не кукошка!

    13:49 09.04.2026

  • 8 Сила

    4 1 Отговор
    Само ненормалници и комплексари у БГ то....
    Алоууууу , Мишо Белчев е певец и композитор бе орльо , кокошкар нелеп мамин бабин ти !!!

    13:56 09.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Може- прави

    1 1 Отговор
    Другите защо направят
    Успех !!!

    17:12 09.04.2026

  • 11 ами ами

    1 0 Отговор
    Измислен певец. Като Любо Кирта. Реално от тяхното поколение единствено Миро може да пее и да прави хубави песни.

    17:17 09.04.2026