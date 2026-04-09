"Хизбула" отхвърля преките преговори с Израел

Депутат от "Хизбула" потвърди, че неговата фракция отхвърля всякакви преки преговори между Ливан и Израел, предаде Франс прес, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви намерението си да започне преки преговори с Бейрут, съобщи БТА.

"Ние повтаряме, че отхвърляме всякакви преговори между Ливан и израелския враг, както и необходимостта да се придържаме към националните принципи, начело с изтеглянето на Израел, прекратяването на враждебните действия и завръщането на жителите в техните села и градове", заяви Али Файяд в съобщение, разпространено от медиите на подкрепяното от Иран ислямистко движение.

"Хизбула" призовава ливанското правителство да поиска прекратяване на огъня "като предварително условие, преди да предприеме каквито и да било други стъпки", добави Файяд, след като представител на ливанското правителство заяви, че Бейрут изисква прекратяване на огъня преди каквито и да било преговори с Израел.