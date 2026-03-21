Новини
Любопитно »
Есюл Дюран е приета в болница по спешност

21 Март, 2026 07:14 2 221 19

56-годишната изпълнителка е откарана в тежко състояние от съпруга си Борис Павлов

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Драматични часове за попфолк певицата Есил Дюран, която по спешност е приета в болница след силни и нетърпими болки в главата, пише marica.bg.


56-годишната изпълнителка е откарана в тежко състояние от съпруга си Борис Павлов в "Токуда", след като дни наред не е могла да спи въпреки прием на силни обезболяващи. Болката била толкова силна, че наподобявала остър синузит и я оставила напълно изтощена.

По думите на близки до семейството, състоянието ѝ бързо се влошило, след като певицата се разболяла от тежък грип с висока температура, кашлица и силна отпадналост. Комбинацията от инфекцията и отслабения имунитет довела до сериозни усложнения.

В болницата лекарите реагирали незабавно – след прегледи и изследвания било взето решение за спешна пункция, при която е извадена гной от засегнатата зона в главата, за да се овладее инфекцията.

Ситуацията се усложнила допълнително и от тежък личен период за Есил Дюран. След загубата на баща ѝ по-рано тази година, тя преживявала силен емоционален срив, което според близки е довело до срив в имунната ѝ система.

„Бобо много се уплашил – тя била в такова състояние, че едва реагирала“, споделят хора от обкръжението им.

Заради здравословния проблем певицата е принудена да отмени участията си, а феновете ѝ вече изразяват подкрепа и надежда за бързо възстановяване.

Към момента няма официална информация кога Есил Дюран ще се върне на сцената, но най-важното е, че състоянието ѝ е овладяно навреме.

Източник: www.marica.bg


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цепкало

    14 4 Отговор
    Дано се оправи жената и да ни е жива,и здрава!!!

    07:15 21.03.2026

  • 2 Есил Дюран

    9 1 Отговор
    Исмигюл Наим.

    Коментиран от #6

    07:20 21.03.2026

  • 3 Грозната истина

    9 4 Отговор
    Белото не прощава

    07:24 21.03.2026

  • 4 Доктора

    11 2 Отговор
    Когато една жена като се плющи и харесва да и дърпат косата, това се получава рано или късно.

    07:25 21.03.2026

  • 5 Не е първата

    4 1 Отговор
    и последната в болница ?!

    07:27 21.03.2026

  • 6 смийгъл

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Есил Дюран":

    ам-гъл

    07:27 21.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дано

    8 2 Отговор
    не изгубим певачката !

    07:31 21.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 да се стяга

    4 2 Отговор
    Че лятото трябва да посреща Дюран Дюран.

    07:37 21.03.2026

  • 11 кой мy дpeмe

    6 3 Отговор
    прекалила с баклавата снощи

    07:38 21.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 1488

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ха дано":

    той може да е изруд ама пък оная е туркиня

    Коментиран от #14

    07:44 21.03.2026

  • 14 Тя е

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    Човек! После всичко останало!

    07:48 21.03.2026

  • 15 срив в имунната ѝ система

    2 1 Отговор
    и Фреди Меркюри така ....

    07:51 21.03.2026

  • 16 С тая чаша

    1 0 Отговор
    Кактняма да я приемат?

    07:54 21.03.2026

  • 17 Петър

    1 0 Отговор
    Да ти изям амджъка

    07:57 21.03.2026

  • 18 Дано се оправи

    4 3 Отговор
    Дано се оправи. Добър човек е и от малкото турци , които обичат българите и България.

    08:00 21.03.2026

  • 19 Анти чалга

    1 0 Отговор
    И какво от това !!!

    08:37 21.03.2026