Есюл Дюран е приета в болница по спешност

Драматични часове за попфолк певицата Есил Дюран, която по спешност е приета в болница след силни и нетърпими болки в главата, пише marica.bg.
56-годишната изпълнителка е откарана в тежко състояние от съпруга си Борис Павлов в "Токуда", след като дни наред не е могла да спи въпреки прием на силни обезболяващи. Болката била толкова силна, че наподобявала остър синузит и я оставила напълно изтощена.
По думите на близки до семейството, състоянието ѝ бързо се влошило, след като певицата се разболяла от тежък грип с висока температура, кашлица и силна отпадналост. Комбинацията от инфекцията и отслабения имунитет довела до сериозни усложнения.
В болницата лекарите реагирали незабавно – след прегледи и изследвания било взето решение за спешна пункция, при която е извадена гной от засегнатата зона в главата, за да се овладее инфекцията.
Ситуацията се усложнила допълнително и от тежък личен период за Есил Дюран. След загубата на баща ѝ по-рано тази година, тя преживявала силен емоционален срив, което според близки е довело до срив в имунната ѝ система.
„Бобо много се уплашил – тя била в такова състояние, че едва реагирала“, споделят хора от обкръжението им.
Заради здравословния проблем певицата е принудена да отмени участията си, а феновете ѝ вече изразяват подкрепа и надежда за бързо възстановяване.
Към момента няма официална информация кога Есил Дюран ще се върне на сцената, но най-важното е, че състоянието ѝ е овладяно навреме.
Източник: www.marica.bg
