Тейлър Суифт не поканила Блейк Лайвли на сватбата си

21 Март, 2026 12:18 836 7

  • тейлър суифт-
  • блейк лайвли-
  • сватба-
  • травис келси-
  • джъстин балдони

Суифт не иска да покани бившата си близка приятелка Блейк Лайвли, защото тя я въвлякла в съдебен процес с Джъстин Балдони

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Тейлър Суифт не е поканила бившата си приятелка Блейк Лайвли на сватбата си, пише Daily Mail.

Тържеството ще се проведе на частно място. Певицата и футболистът Травис Келси са решили сватбата да бъде възможно най-мащабна. Според вътрешен човек обаче, Суифт не иска да покани бившата си близка приятелка Блейк Лайвли, защото тя я въвлякла в съдебен процес с Джъстин Балдони.

Миналия август футболистът Травис Келси и певицата Тейлър Суифт обявиха годежа си. Двойката публикува снимка в социалните мрежи, на която се прегръщат и държат за ръце. Футболистът подари на приятелката си пръстен, който е проектирал с дизайнера Киндред Любек от Artifex Fine Jewelry. Спортистът избра пръстен с диамант в стар стил върху златна халка.


Новината за романса на Суифт със звездата от американския футбол Келси се появи за първи път през 2023 г. Слуховете започнаха, след като знаменитостите бяха забелязани заедно няколко пъти. Освен това американската певица присъства на мачовете на звездата от NFL.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Не е за това, друга е причината.😎

    Коментиран от #2

    12:22 21.03.2026

  • 2 Даааа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    и аз така чух.

    12:24 21.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Може би

    0 0 Отговор
    Лайвли краде мъже?

    Коментиран от #6

    12:34 21.03.2026

  • 5 Анита цветанова

    1 0 Отговор
    Като ме хвана нигерийският НАП три дни плющене под върбата на централна гара 🥳😅🤣🤭

    12:37 21.03.2026

  • 6 Ами с този нежен Райън

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Може би":

    какво да прави горката?!

    12:39 21.03.2026

  • 7 имаджин

    1 0 Отговор
    Тайлор Свифт сама си знае,защо не е поканила Блейк Лайвли на сватбата си.

    12:42 21.03.2026