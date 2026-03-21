Това ли е най-добрата роля на Райън Гослинг: Проектът "Аве Мария“ излезе по кината

Научнофантастичният филм „Проектът „Аве Мария“ (Project Hail Mary) с участието на Райън Гослинг и базиран на романа от 2021 г. „Проект Аве Мария“ на американския писател Анди Уиър, излезе по световните киноекрани на 20 март.

Филмът вече е наричан най-големият научнофантастичен блокбъстър на годината. Ярка промоционална кампания и дискусии в социалните медии подхранват популярността му, пише RBK Life.

Според сюжета животът на Земята е на ръба на катастрофа: Слънцето и всички останали звезди във Вселената са заразени и избледняват. Единствената незасегната звезда е Тау Цети, разположена на близо 12 светлинни години от Слънчевата система. Учените изпращат Райланд Грейс, учител по природни науки в гимназията и доктор по молекулярна биология, на междугалактическа експедиция, за да открие как звездата е успяла да избегне инфекцията.

След като достига системата Тау Цети, Грейс се събужда от продължителна индуцирана кома и започва мисията си. Скоро открива извънземен кораб и среща интелигентно същество на име Роки. Въпреки огромните си различия, те намират общ език и комбинират знанията си, за да спасят своите цивилизации и вселената.

Сценарият е написан от Дрю Годард, който преди това е работил по филми като „Марсианецът“ с Мат Деймън и „Световна война Z“ с Брад Пит.

Ранната публика на Запад вече нарича филма един от най-добрите на десетилетието и най-големия научнофантастичен блокбъстър на годината. По отношение на мащаба и визуалните ефекти филмът е сравняван с „Интерстелар“ на Кристофър Нолан. Филмът има 95% рейтинг в Rotten Tomatoes въз основа на 186 рецензии, а броячът на пуканките на публиката показва 98% рейтинг на одобрение с над хиляда гласа. Накратко, филмът вече е наричан едно от най-важните кинематографични събития на годината, като за него се преричат големи награди, включително „Оскар“.

Райън Гослинг играе главната роля на Райланд Грейс, а изпълнението му вече предизвиква сравнения с ролите му в „Ла Ла Ленд“, „Блейд Рънър 2049“ и „Драйв“. В едно от видеата Гослинг дори пресъздаде известния кадър от плаката на „Ла Ла Ленд“.

Интересното е, че Гослинг беше единственият кандидат за ролята на Грейс. Сравнения с миналите му научнофантастични проекти и мемета „Райън Гослинг отново спасява човечеството“ постоянно се появяват в дискусиите.

Потребителите също така отбелязват стила на Райън Гослинг: настоящите му визии за промоцията на филма изглеждат много по-добре от много от неговите участия в кампанията за "Барби".

Отделна област на дискусия е как романът на Анди Уиър „Проектът "Аве Мария“ е адаптиран за екрана и дали научното съдържание и хуморът на романа са запазени. Феновете на книгата активно обсъждат приятелството на героя с извънземния Роки. Тези, които са гледали ранните прожекции, пишат, че тази дъга е емоционалното ядро ​​на филма и основният източник на шеги и емоции. „Проектът „Аве Мария“ се превърна в най-високо оценения филм на Райън Гослинг в Rotten Tomatoes.

„Начинът, по който взаимодействат, споделената им борба за оцеляване и перфектно изработеният тон са абсолютно зашеметяващи“, пише потребител от Южна Корея.

„Винаги съм скептичен към филмовите адаптации, особено на сложни и заплетени книги като „Проектът „Аве Мария“. Щастлив съм да съобщя, че филмът не само надмина очакванията ми, но и ме накара да чакам с нетърпение уикенда, за да го гледам отново.“ „Невероятно!“

Потребителите на социалните мрежи вече настояват за спин-оф на „Роки“, смятан за един от най-очарователните герои в съвременното кино.

Най-големият вирусен момент на филма бе появата на Райън Гослинг в „The Tonight Show" при Джими Фалън, за да промотира филма. В шоуто Гослинг организира изненада за рождения ден на съпругата си, актрисата Ева Мендес.

По време на интервюто той небрежно спомена, че е рожденият ден на съпругата му и че тя е зад кулисите. След това помоли Фалън и публиката да помогнат с изненадата. Ева беше изведена на сцената, той хвана ръката ѝ, публиката в студиото се изправи и заедно с поканения оркестър на гимназията Норт Берген, започна да ѝ пее „Честит рожден ден“. На заден план висеше банер „Честит рожден ден, Ева!“, летяха конфети, а тя се засмя смутено и попита: „Ще редактирате всичко това, нали?“ Фалън, разбира се, каза „не“.

Публиката за епизода се състоеше почти изцяло от на учители – препратка към героя на Гослинг във филма. Самата Ева Мендес в кратката си реч благодари на учителите за работата им и им се поклони.

„Дължим ви толкова много, момчета, а вие сте толкова ниско платени!“ – каза Ева Мендес.