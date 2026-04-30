Обмислят рестартирането на риалити шоуто „Стажантът“

Обмислят рестартирането на риалити шоуто „Стажантът“

30 Април, 2026 06:14 481 1

Amazon обмисля да наеме най-големия син на американския президент, Доналд Тръмп-младши, за нов водещ

Обмислят рестартирането на риалити шоуто „Стажантът“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската компания Amazon обмисля рестартирането на риалити шоуто „Стажантът“, в което бизнесмени се състезаваха за работа в една от компаниите настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Wall Street Journal.

Според източниците Amazon обмисля да наеме най-големия син на американския президент, Доналд Тръмп-младши, за нов водещ.

Проектът все още е в ранен етап и компанията все още не е обсъждала възможността за рестартиране на шоуто със семейство Тръмп, отбелязва изданието. Ако шоуто бъде стартирано, то ще се излъчва по Amazon Prime Video.

Премиерата на риалити шоуто „Стажантът“ се състоя през 2004 г. Тръмп-старши го водеше в продължение на 14 сезона.


  1 Българин

    0 0 Отговор
    Доналд Тръмп - младши ще наследи баща си във властта. Така че, тази му роля е напълно уместна!

    07:04 30.04.2026