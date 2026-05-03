Локо (Пд) удари Ботев (Пд) с два гола на Жоел Цварц

3 Май, 2026 18:41 580 9

Домакините от Ботев играха с човек по-малко

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив спечели с 2:0 градското дерби срещу Ботев Пловдив в мач от плейофите във втората четворка на efbet Лига, предава БТА. Големият герой за „черно-белите“ бе Жоел Цварц, който реализира и двете попадения. Домакините от Ботев играха с човек по-малко още от 15-ата минута, след като Емерсон Родригес получи директен червен картон за удар в лицето на Лукас Риян след намеса на ВАР.

Само три минути по-късно Локомотив се възползва от численото си предимство. Каталин Иту центрира отлично към Цварц, а нидерландският нападател отбеляза с глава за 1:0.

През втората част „канарчетата“ опитаха да се върнат в мача и дори стигнаха до гол чрез Франклин Маскоте в 74-ата минута, но след близо петминутен преглед с ВАР попадението беше отменено заради засада.

В добавеното време Цварц оформи крайното 2:0 и подпечата успеха на „смърфовете“.

След победата Локомотив Пловдив събра 49 точки и излезе на пето място, изпреварвайки Черно море. Ботев Пловдив остава последен във втората четворка с 43 точки.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски

    3 4 Отговор
    Шибай жълтите!

    Коментиран от #6, #7

    18:44 03.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Докото върнете лиценза на Велбъжд Кюстендил

    19:07 03.05.2026

  • 5 Левски 1914

    1 4 Отговор
    Браво на Локо , да но да ударят така и МЕНТЕТО.

    19:11 03.05.2026

  • 6 Ботев

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Левски":

    КЗЛефски

    19:12 03.05.2026

  • 7 Токсиколог

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски":

    Смени лепилото!

    19:17 03.05.2026

  • 8 Ботев

    0 2 Отговор
    Браво на ЛОКО.....

    19:27 03.05.2026

  • 9 Шест

    0 0 Отговор
    Свършват парите на ПИМКА ДПС няма как вече да печелят обществените поръчки -лошо Старши лошото.и върнете лиценза Металик Сопот.

    19:34 03.05.2026

