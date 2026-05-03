Локо (Пд) удари Ботев (Пд) с два гола на Жоел Цварц

Локомотив Пловдив спечели с 2:0 градското дерби срещу Ботев Пловдив в мач от плейофите във втората четворка на efbet Лига, предава БТА. Големият герой за „черно-белите“ бе Жоел Цварц, който реализира и двете попадения. Домакините от Ботев играха с човек по-малко още от 15-ата минута, след като Емерсон Родригес получи директен червен картон за удар в лицето на Лукас Риян след намеса на ВАР.

Само три минути по-късно Локомотив се възползва от численото си предимство. Каталин Иту центрира отлично към Цварц, а нидерландският нападател отбеляза с глава за 1:0.

През втората част „канарчетата“ опитаха да се върнат в мача и дори стигнаха до гол чрез Франклин Маскоте в 74-ата минута, но след близо петминутен преглед с ВАР попадението беше отменено заради засада.

В добавеното време Цварц оформи крайното 2:0 и подпечата успеха на „смърфовете“.

След победата Локомотив Пловдив събра 49 точки и излезе на пето място, изпреварвайки Черно море. Ботев Пловдив остава последен във втората четворка с 43 точки.