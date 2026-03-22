Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бившата съпруга на принц Андрю искала да клонира коргито на кралица Елизабет II

Бившата съпруга на принц Андрю искала да клонира коргито на кралица Елизабет II

22 Март, 2026 07:44 650 0

Фъргюсън обмисляла създаването на собствена компания, The Queen's Corgis, за да клонира и продава домашни любимци

Бившата съпруга на принц Андрю искала да клонира коргито на кралица Елизабет II - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сара Фъргюсън, бившата съпруга на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, искала да клонира коргитата на британската кралица Елизабет II с цел печалба, пише The ​​Sun on Sunday.

Според вестника, Фъргюсън обмисляла създаването на собствена компания, The Queen's Corgis, за да клонира и продава домашни любимци. Според материала, тя е водила преговори с американската филмова компания Halcyon Studios за заснемане на сериал за клонирани кучета. Изданието добавя, че дискусиите в крайна сметка „стигнали до задънена улица“. Halcyon Studios е закрита през 2024 г.

Последните две коргита са подарени на Елизабет II от сина ѝ, принц Андрю, през 2021 г. След смъртта на съпруга ѝ, херцогът на Единбург Филип. Те остават при принц Андрю след смъртта на кралицата.

Бъдещата кралица Елизабет получава първото си куче за 18-ия си рожден ден от баща си, крал Джордж VI (1895-1952). Това е уелско корги пембрук на име Сюзън, отгледано в Западен Уелс. Оттогава Елизабет предпочитала тази порода и всичките ѝ кучета, приблизително 30 от които тя притежавала, са потомци на Сюзън. Максималният брой уелски коргита, които кралицата е притежавала едновременно, е 13. Тя също така е притежавала и кучета доргис - порода, отгледана в Бъкингамския дворец чрез кръстосване на кралски коргита с дакели.


