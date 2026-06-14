20 нарушения на скоростта установени при полицейска операция във Враца

Общо 20 нарушения на скоростния режим са установени по време на специализирана полицейска операция в община Враца. Това съобщиха от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (МВР) във Враца, предава БТА.

В рамките на акцията са проверени 85 моторни превозни средства и 149 души. Съставени са два акта и 21 фиша, като са връчени и 22 електронни фиша.

Операцията е била насочена към контрол на рисковото шофиране и предотвратяване на нерегламентирани състезания тип „гонки“ с автомобили и мотоциклети. Полицейските екипи са били разположени на пътни участъци в община Враца, които позволяват развиване на високи скорости, както и на места, подходящи за дрифтове, уточняват от полицията.

От началото на годината са наложени глоби с акт на 35 водачи, управлявали моторни превозни средства с неизправни шумозаглушителни устройства. За настоящата година са съставени и два акта за дрифт, докато през миналата те са били 12, допълват от пресцентъра на ОД на МВР - Враца.

Правителството предвижда създаване на карти на пътните участъци с повишен риск от пътнотранспортни произшествия, местата за нелегални състезания, както и по-бърз обмен на данни от камерите и своевременно връчване на фишове. В тази връзка наскоро бе проведена среща, свикана от премиера Румен Радев, с отговорните институции за обсъждане на мерки за повишаване на пътната безопасност.