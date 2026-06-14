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20 нарушения на скоростта установени при полицейска операция във Враца

20 нарушения на скоростта установени при полицейска операция във Враца

14 Юни, 2026 10:20 472 3

  • враца-
  • полицейска операция-
  • нарушения-
  • скорост

Проверени са 85 автомобила и 149 души в акция срещу рисково шофиране и нелегални състезания

20 нарушения на скоростта установени при полицейска операция във Враца - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Общо 20 нарушения на скоростния режим са установени по време на специализирана полицейска операция в община Враца. Това съобщиха от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (МВР) във Враца, предава БТА.

В рамките на акцията са проверени 85 моторни превозни средства и 149 души. Съставени са два акта и 21 фиша, като са връчени и 22 електронни фиша.

Операцията е била насочена към контрол на рисковото шофиране и предотвратяване на нерегламентирани състезания тип „гонки“ с автомобили и мотоциклети. Полицейските екипи са били разположени на пътни участъци в община Враца, които позволяват развиване на високи скорости, както и на места, подходящи за дрифтове, уточняват от полицията.

От началото на годината са наложени глоби с акт на 35 водачи, управлявали моторни превозни средства с неизправни шумозаглушителни устройства. За настоящата година са съставени и два акта за дрифт, докато през миналата те са били 12, допълват от пресцентъра на ОД на МВР - Враца.

Правителството предвижда създаване на карти на пътните участъци с повишен риск от пътнотранспортни произшествия, местата за нелегални състезания, както и по-бърз обмен на данни от камерите и своевременно връчване на фишове. В тази връзка наскоро бе проведена среща, свикана от премиера Румен Радев, с отговорните институции за обсъждане на мерки за повишаване на пътната безопасност.


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  • 1 Тъй ли

    2 1 Отговор
    Само във Враца?
    Всяка сутрин установявам по толкова, докато пътувам за работа.
    Къде гледате?

    Коментиран от #2

    10:22 14.06.2026

  • 2 Ти да не

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй ли":

    си ченгето скенер? Тип гонки ли ги установяваш или тип монки?

    10:46 14.06.2026

  • 3 Това

    0 0 Отговор
    са действия за замазване на очите. Но е най лесно.
    Я да кажат какви са били превишенията?;Да не се окажат смехотворните +10... и от събраните глоби дори не могат си платят акцията?

    10:48 14.06.2026

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