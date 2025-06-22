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Кой има имен ден днес, 14 юни 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 14 юни 2026 г. Честито!

22 Юни, 2025 07:09, обновена 14 Юни, 2026 08:22 7 961 9

  • православие-
  • светии-
  • неделя-
  • празник

Отбелязваме неделя на всички български светии

Кой има имен ден днес, 14 юни 2026 г. Честито! - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Днешната неделя е Неделя на всички български светии. През 1954 г. Св. Синод на БПЦ определя всяка година във втората неделя след Петдесетница да се чества паметта на всички български светци – знайни и незнайни, чиито имена са записани в "Книгата на живота".

Това е празник на ония, които са увенчали историята на нашия народ с венец от благочестиви и народополезни дела, с жертвена любов и преданост към Христа: свети цар Борис-Михаил, светите братя Кирил и Методий, свети Климент Охридски, свети Наум Охридски, свети Иван Рилски, света Петка Търновска, свети Йоаким Осоговски, свети Гавриил Лесновски, свети Прохор Пшински, свети Димитрий Басарбовски, свети Иларион Мъгленски, свети Теодосий Търновски, свети патриарх Евтимий Търновски, свети Йоан Кукузел, свети Пимен Софийски, свети Георги Нови, свети Георги Най-нови, свети Николай Софийски, света Злата Мъгленска и още много други знайни и незнайни светители, изповедници, преподобни, мъченици, свещеномъченици – чеда на българския род, просияли в святост по нашите земи, молитвени застъпници пред Бога за нашия народ и образци за всички нас за силна неотпадаща вяра, благочестие, саможертвено служение и любов към Бога и ближните.

Повод да почерпят имат всички с имената Асен, Асенка, Аспарух, Ася, Десислава, Десислав, Десина, Крум, Камен, Камена, Кремена, Панайот, Румен, Румяна, Чавдар.

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България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Св.

    2 7 Отговор
    Ако Б2 може да лети 16 часа от Гуам без Китай и Русия да разберат, то ще бъде интересно.

    06:37 22.06.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оффф ,

    3 3 Отговор
    и тия ли се снабдиха с имен ден ?

    08:32 14.06.2026

  • 6 кон бе кон

    3 0 Отговор
    след кой има въпросителен, не запетая

    08:42 14.06.2026

  • 7 Смърфиета

    1 2 Отговор
    Асен и Ася = Хасан и Айше. А са изпуснати важни български светци.

    Коментиран от #8

    08:52 14.06.2026

  • 8 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смърфиета":

    Много сте права госпожа Смърфиета, това са тюркски имена.

    10:51 14.06.2026

  • 9 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор
    В тази рубрика имаше един господин Мъдур, който даваше брилянтни и бесценни разяснения по житията на светците и ас чаках с нетърпение неговите коментари, но уви вече го няма.

    10:54 14.06.2026