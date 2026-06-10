Натали Трифонова заведе сина си на първия му плаж в Гърция (СНИМКА)

Натали Трифонова се отдаде на семейна почивка в Гърция, откъдето сподели рядък личен момент със сина си Арън. Телевизионната водеща публикува снимка от морето, която бързо привлече вниманието на нейните последователи в социалните мрежи.
„Животът е чудесен“, написа Трифонова към кадъра, на който позира заедно с малкия Арън под плажен навес. Двамата се наслаждават на спокойна ваканция край морето, далеч от ежедневните ангажименти и телевизионните студиа.
Това е първата лятна почивка на водещата като майка и първи плаж за бебето. На снимката Арън, който скоро ще навърши девет месеца, любопитно наблюдава случващото се около него, докато майка му не крие доброто си настроение.
Публикацията предизвика множество положителни реакции, а почитателите на Натали Трифонова не пропуснаха да отбележат колко щастливи и усмихнати изглеждат майка и син.
Водещата стана майка на 28 септември 2025 г. Тогава тя съобщи щастливата новина с думите: „Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!“. Баща на момчето е многократният шампион по мотоциклетизъм Мартин Чой, с когото Трифонова предпочита да пази личния си живот далеч от публичното внимание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това не е новина, а кифленска история
Коментиран от #16
11:34 10.06.2026
2 И какво
На кой му пука за кифли златотърсачки
11:35 10.06.2026
3 Много
Коментиран от #10, #24
11:35 10.06.2026
4 Маро
11:37 10.06.2026
5 УРАААА
11:38 10.06.2026
6 Бай онзи
11:39 10.06.2026
7 ВАЙ! ВАЙ! ВЪХ!!!
11:42 10.06.2026
8 обикновено първеню
11:44 10.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Георги
До коментар #3 от "Много":Веднага факти да издирват педофила чрез айпито и регистрацията на устройството, ДАНС да се намеше. Тук пише денонощно един педофил
Коментиран от #13
11:47 10.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хихи
11:56 10.06.2026
13 Твоите
До коментар #10 от "Георги":Лични мисловни извращения са си твоя работа!
Коментиран от #17
11:59 10.06.2026
14 ккк
11:59 10.06.2026
15 Тейлър Хюс
11:59 10.06.2026
16 Натали Трифонова - президент !
До коментар #1 от "Това не е новина, а кифленска история":Бас че ще спечели със сразяващо мнозинство спрямо сегашната !
12:00 10.06.2026
17 Георги
До коментар #13 от "Твоите":Педофил долен
Коментиран от #19
12:01 10.06.2026
18 каунь
12:04 10.06.2026
19 Откачена
До коментар #17 от "Георги":Си! А детенцето си е много симпатично!
Коментиран от #20
12:10 10.06.2026
20 Георги
До коментар #19 от "Откачена":Аз съм перфектен мъж да го исплюсскам на леля ти педофил с педофилите ти
12:13 10.06.2026
21 Спиро
12:13 10.06.2026
22 здравка клинчева
12:19 10.06.2026
23 Морски
12:20 10.06.2026
24 Българка
До коментар #3 от "Много":Да й е живо издраво детенцето, но поне да го беше кръстила с нормално българско име - Петър, Иван, Асен, Стоян, Калоян или нещо подобно. Не разбирам модата българи да се кръщават с чуждестранни имена.
Цитат: Аран (на иврит: הָרָן) е легендарен персонаж от Стария завет на Библията.
12:28 10.06.2026
25 Ммммм
Тази смрад става за един път
12:37 10.06.2026
26 Стеф
12:42 10.06.2026
27 консерва
12:50 10.06.2026
28 Воюор
12:52 10.06.2026