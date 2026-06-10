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Натали Трифонова заведе сина си на първия му плаж в Гърция (СНИМКА)

Натали Трифонова заведе сина си на първия му плаж в Гърция (СНИМКА)

10 Юни, 2026 11:32 1 655 28

  • натали трифонова-
  • плаж-
  • гърция-
  • море-
  • син-
  • бебе

9-месечният Арън се радва на морето и слънцето в съседна Гърция

Натали Трифонова заведе сина си на първия му плаж в Гърция (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Натали Трифонова се отдаде на семейна почивка в Гърция, откъдето сподели рядък личен момент със сина си Арън. Телевизионната водеща публикува снимка от морето, която бързо привлече вниманието на нейните последователи в социалните мрежи.

„Животът е чудесен“, написа Трифонова към кадъра, на който позира заедно с малкия Арън под плажен навес. Двамата се наслаждават на спокойна ваканция край морето, далеч от ежедневните ангажименти и телевизионните студиа.

Това е първата лятна почивка на водещата като майка и първи плаж за бебето. На снимката Арън, който скоро ще навърши девет месеца, любопитно наблюдава случващото се около него, докато майка му не крие доброто си настроение.

Публикацията предизвика множество положителни реакции, а почитателите на Натали Трифонова не пропуснаха да отбележат колко щастливи и усмихнати изглеждат майка и син.

Водещата стана майка на 28 септември 2025 г. Тогава тя съобщи щастливата новина с думите: „Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!“. Баща на момчето е многократният шампион по мотоциклетизъм Мартин Чой, с когото Трифонова предпочита да пази личния си живот далеч от публичното внимание.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това не е новина, а кифленска история

    37 1 Отговор
    Разкарай се

    Коментиран от #16

    11:34 10.06.2026

  • 2 И какво

    31 1 Отговор
    Това трябва да е новина констатация или платена реклама неразбрах

    На кой му пука за кифли златотърсачки

    11:35 10.06.2026

  • 3 Много

    10 2 Отговор
    Симпатично детенце! Да ги радва!

    Коментиран от #10, #24

    11:35 10.06.2026

  • 4 Маро

    10 2 Отговор
    Кога ти дойде

    11:37 10.06.2026

  • 5 УРАААА

    12 2 Отговор
    ТРЪН ЩЕ СЕ ПЕЧЕ.психофакти.

    11:38 10.06.2026

  • 6 Бай онзи

    11 0 Отговор
    И............

    11:39 10.06.2026

  • 7 ВАЙ! ВАЙ! ВЪХ!!!

    22 0 Отговор
    Най после изключително важна новина в медиите…детето е заведено на плаж!!! Моля като го заведат за втори, трети и т.н път на плаж, пак да ни информирате, щото тези новини мъ уууспууукууууявъъъът!

    11:42 10.06.2026

  • 8 обикновено първеню

    12 0 Отговор
    Виждаме, че първенюто има и наследник.

    11:44 10.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Георги

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Много":

    Веднага факти да издирват педофила чрез айпито и регистрацията на устройството, ДАНС да се намеше. Тук пише денонощно един педофил

    Коментиран от #13

    11:47 10.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хихи

    6 1 Отговор
    а "най-милото" епилира ли го?

    11:56 10.06.2026

  • 13 Твоите

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    Лични мисловни извращения са си твоя работа!

    Коментиран от #17

    11:59 10.06.2026

  • 14 ккк

    12 0 Отговор
    Не знам как сме живяли досега без тази велика новина, Атанасова удари дъното, да ми рекламира тази кокошка, дала еврейско име на детето си.

    11:59 10.06.2026

  • 15 Тейлър Хюс

    0 1 Отговор
    Жалко, изпуснах я. Харесваше ми като жена и исках да се оженя за нея.

    11:59 10.06.2026

  • 16 Натали Трифонова - президент !

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Това не е новина, а кифленска история":

    Бас че ще спечели със сразяващо мнозинство спрямо сегашната !

    12:00 10.06.2026

  • 17 Георги

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Твоите":

    Педофил долен

    Коментиран от #19

    12:01 10.06.2026

  • 18 каунь

    4 0 Отговор
    семейство? Тати де го?

    12:04 10.06.2026

  • 19 Откачена

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    Си! А детенцето си е много симпатично!

    Коментиран от #20

    12:10 10.06.2026

  • 20 Георги

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Откачена":

    Аз съм перфектен мъж да го исплюсскам на леля ти педофил с педофилите ти

    12:13 10.06.2026

  • 21 Спиро

    2 1 Отговор
    Какво работи тази?

    12:13 10.06.2026

  • 22 здравка клинчева

    2 0 Отговор
    опааааа таткото е тигъра от банкя , а чойката се е навил да го играе татко за едни мангизи ,стар пиниз спомнете си как мис кюлоти спешно се омъжи за един дърт бухал за да не се разсъхне работата с мангизите и бойче

    12:19 10.06.2026

  • 23 Морски

    5 0 Отговор
    Това добре,ама само не разбирам,нас защо трябва да ни интересува?

    12:20 10.06.2026

  • 24 Българка

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Много":

    Да й е живо издраво детенцето, но поне да го беше кръстила с нормално българско име - Петър, Иван, Асен, Стоян, Калоян или нещо подобно. Не разбирам модата българи да се кръщават с чуждестранни имена.
    Цитат: Аран (на иврит: הָרָן) е легендарен персонаж от Стария завет на Библията.

    12:28 10.06.2026

  • 25 Ммммм

    3 0 Отговор
    Ами ако Т. О. Л. У. П. А я заведе
    Тази смрад става за един път

    12:37 10.06.2026

  • 26 Стеф

    2 0 Отговор
    Колко вълнуващо!!!

    12:42 10.06.2026

  • 27 консерва

    1 0 Отговор
    Арън Мартин Чой българско име ли е?! А?

    12:50 10.06.2026

  • 28 Воюор

    2 0 Отговор
    Тя с банцки ли беше?

    12:52 10.06.2026