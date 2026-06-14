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Роберто Манчини напусна катарския Ал Сад

Роберто Манчини напусна катарския Ал Сад

14 Юни, 2026 10:27 473 0

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Наставникът е сред основните кандидати да поеме пак националния отбор на Италия

Роберто Манчини напусна катарския Ал Сад - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Роберто Манчини вече не е треньор на Ал Сад. Катарският шампион официално обяви раздялата с 61-годишния италиански специалист, като според информация на Reuters той е сред основните кандидати за завръщане начело на националния отбор на Италия, предава БТА. Манчини пое Ал Сад с договор до 2027 година, след като приключи неуспешния си престой като селекционер на националния тим на Саудитска Арабия. Въпреки че успя да изведе отбора до титлата в катарското първенство, представянето в останалите турнири не оправда напълно очакванията.

Италианските медии твърдят, че бившият наставник на „адзурите“ е фаворит за завръщане на поста. Италианският футбол търси нова посока, след като националният отбор не успя да се класира за трето поредно световно първенство.

През април Дженаро Гатузо напусна поста селекционер на Италия след поражението от Босна и Херцеговина в плейофите за Мондиал 2026. Оттогава националният тим е воден временно от Силвио Балдини, който беше привлечен от младежкия национален отбор до 21 години. Манчини остава една от най-успешните фигури в съвременния италиански футбол, след като изведе Италия до европейската титла на Евро 2020.

Въпреки шампионския триумф в Катар, Ал Сад не успя да достигне до полуфиналите на азиатската Шампионска лига, а освен това загуби и финала за Купата на Катар, което също е оказало влияние върху решението за раздялата между клуба и италианския специалист.


Италия
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