Алекс Раева с първа победа в „Като две капки вода“

24 Март, 2026 08:10 1 036 14

В образа на Долорес О’Риърдън от The Cranberries

Алекс Раева с първа победа в „Като две капки вода“ - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Невероятни емоции и много усмивки донесе шестият лайв на “Като две капки вода” тази вечер. Зрителите на NOVA отново се потопиха в света на имитациите, а звездните участници за пореден път дадоха всичко от себе си, за да се доближат максимално до оригиналите изпълнители, които им отреди Бутона на късмета, пише dariknews.bg.

И тази вечер сборът от вота на журито, менторите и гласовете на публиката в приложението NOVA PLAY дадоха победа на участник, който все още не се беше достигал до нея. Най-много точки успя да събере Алекс Раева в образа на Долорес О’Риърдън от The Cranberries.

“Когато те слушах, разбрах каква сила има музиката, когато идва от душата. Тогава пресъздаването на една мелодия, става неповторимо. Това беше най-доброто изпълнение тази вечер”, коментира Веселин Маринов след изключително емоционалното изпълнение на песента “Ode To My Family”.

Любимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха първа на сцената Симона. Тя влезе в света на една от най-награждаваните световни певици - невероятната Лейди Гага и представи хита ѝ “Born This Way”. След нея от асансьора слезе победителят от миналия лайв - Дънди, който бе в образа на Браян Адамс. Борис превърна студиото в гръцки концерт и премина по килим от карамфили като Василис Карас, а заедно с него на сцената бяха музикантите от Аристос Бенд. Весела Бабинова се превъплъти в световната звезда Адел и представи песента от един от легендарните филми за Джеймс Бонд - “Skyfall”.

Емилия впечатли всички като вокалистката на 4 Non Blondes - Линда Пери и изпя любимата на няколко поколения песен “What’s Up”.

Иво Димчев пренесе всички в автентична механа като един от най-обичаните народни певци Володя Стоянов. Виктор имаше нелека задача, с която се справи отлично - той обу високите обувки на поп иконата Гуен Стефани. Пламена излезе под прожекторите като Haddaway с хита “What is Love”, а подкрепа получи от самия него със специално видео точно преди изпълнението.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Виктор да бъде Меди, Симона да изпълни песен на Георги Станчев, Пламена да имитира Кристина Агилера, Иво Димчев да се превъплъти в образа на Сам Смит, Весела Бабинова да проговори турски език като Таркан, Емилия да влезе в света на Raye, Дънди да пее като Maneskin, Борис да бъде Томи Кеш, а победителката Алекс Раева да се превърне в Емилия и Флорин Салам. Как ще се справят те и кой ще грабне победата от седмата вечер? – разберете следващия понеделник, 30-и март, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (26.03) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Даниел Пеев - Дънди. Актьорът ще сподели пред Борислав Захариев - Боби Турбото как се озовава за първи път на сцената, кой е най-ценният урок, който е научил от преподавателите си, как чувство му за хумор го води напред и има ли нещо, от което да се притеснява в “Капките”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Въй

    10 0 Отговор
    „Като две шапки боза“

    08:12 24.03.2026

  • 2 Анита мирингията

    9 0 Отговор
    Докато гледах капките снощи през цялото време си мислех за посланика на Конго 🥳🥳🤭

    08:12 24.03.2026

  • 3 Марина бангиева веселкова

    3 0 Отговор
    Бабек ми се похапва🤭🥳

    Коментиран от #6

    08:16 24.03.2026

  • 4 Сталин

    7 0 Отговор
    По скоро ,като две капки л@йна, еврейска п©върня,яжте цървулите кошерни л@йна

    08:16 24.03.2026

  • 5 бушприт

    3 0 Отговор
    The Cranberries-Червените боровинки.

    08:17 24.03.2026

  • 6 Хамбургски салам

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Марина бангиева веселкова":

    Да се не задаваиш?

    08:17 24.03.2026

  • 7 Гуньо Простиа

    7 0 Отговор
    Тотално се изчерпиха

    08:18 24.03.2026

  • 8 д-р цветеслива синигерова-злобната

    8 1 Отговор
    Аман от тая арменска мазня!!

    08:22 24.03.2026

  • 9 кастроли

    1 1 Отговор
    Весела Дядинова.

    08:22 24.03.2026

  • 10 Златен мъж

    4 0 Отговор
    Простите българки знаете ли кога ще си пишете с мен тамън никога в тоя живот повече ще излизате на ресторант с най големите шматки това е доста голяма награда за мен амин 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🤭

    08:29 24.03.2026

  • 11 Браво

    2 0 Отговор
    Алекс Раева се представи отлично. Весела Бабинова и Борис също се представиха добре. Радвам се, че най-после изритаха Ива Димчева от първото място, дано сега го изритат и от четворката.

    08:41 24.03.2026

  • 12 ама защо бе

    0 0 Отговор
    Защо няма дума за "The Floor"? Ще изпуснете важни технически подробности. А от другата седмица започват шахматните мачове на кандидатите в Кипър, след още седмица и Европейското в Катовице. После е Великден и изборите и няма време за дивотии.

    08:45 24.03.2026

  • 13 665

    2 0 Отговор
    Долно сорско извращение- мъже да се правят на жени и обратното.
    Щеше да е забавно ако я нямаше подмолната жендърска пропаганда

    08:46 24.03.2026

  • 14 алекс

    1 0 Отговор
    „Ето, познах! Ударих правилната струна на правилния човек и ето я първата ми победа.“
    Сега следва следващата да направя.

    08:48 24.03.2026