Азис и Алекс Раева нарушили нагло закона, чака ли ги глоба?

20 Май, 2026 11:42 1 568 15

В периода на строгите ограничения по време на COVID-19 пандемията Алекс тайно го измъквала от дома му и двамата посещавали хипстърски места, които работели по онова време

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На финала на "Като две капки вода" лъсна тайна, която Азис и Алекс Раева досега са пазили далеч от публичното пространство. Оказа се, че двамата са успели доста умело да заобиколят правилата по време на пандемията, без това да им донесе последствия.

По време на изпълнението на Алекс Раева нейният близък приятел Азис направи неочаквано признание от сцената, което моментално привлече вниманието.

Певецът разказа, че в периода на строгите ограничения, когато хората не можеха свободно да излизат, а заведенията бяха затворени, именно Алекс тайно го измъквала от дома му и двамата посещавали хипстърски места, които работели по онова време.

Думите му видимо притесниха певицата.

„Давай сега, кажи кои са и заведенията“, реагира Алекс от сцената, опитвайки се да овладее ситуацията.

Водещият Димитър Рачков също не пропусна момента и веднага се включи със своя коментар.

„Трябва да ви глобят“, отсече той, предизвиквайки смях в залата.

Извън студиото обаче темата предизвика различни реакции. В социалните мрежи част от зрителите коментират, че подобно поведение не е правилен пример, особено след като по време на ограниченията много хора са спазвали правилата и са приемали наложените мерки.

След признанието на Азис в интернет се появиха и редица негативни коментари по адрес на двамата изпълнители. Част от потребителите дори свързаха реакциите с крайното класиране на Алекс Раева във финала, след като тя завърши на четвърта позиция, въпреки че в определен момент беше сред фаворитите, пише show.blitz.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Азис космонавт ли е става

    Коментиран от #5

    11:47 20.05.2026

  • 2 Ауууу, ауууу,

    11 0 Отговор
    Ужас, бдителни граждани-идиоти, веднага съд, глоби, затвор… Наглеци, раийш, ще ми дишат те свободно, раийш…

    Коментиран от #15

    11:49 20.05.2026

  • 3 Василка

    3 0 Отговор
    пак е била с тази лесбийка на бял купон

    11:50 20.05.2026

  • 4 хаха

    8 0 Отговор
    Аман от пиар статии! На всички е ясно, че за нарушение на административен акт давностният срок е горе-долу да те хванат на мига или вече е минало и заминало. За тежки престъпления не търсят хора след 5-10г заради давност, тук за ходене на бар по време на карантина....

    11:50 20.05.2026

  • 6 123456

    10 0 Отговор
    Това бяха най-наглите ограничения, които някоя власт е налагала на хората. Евала на тези, които намираха начин да ги заобикалят и да не ги спазват.

    Коментиран от #12

    11:54 20.05.2026

  • 7 Трол

    4 0 Отговор
    А пък аз спазвах всички мерки, прецаках ли се?

    11:55 20.05.2026

  • 8 това някаква шега ли е?

    5 0 Отговор
    странно аз несъм имал проблеми със излизането по време на псевдо-пандемията никой не ми е забранявал да излизам от вкъщи още повече някой да ме е глобявал както и всички останали хора в моя град явно в софия и а различни закони от българия…

    11:56 20.05.2026

  • 9 газо

    4 0 Отговор
    Водела го е да му продухат ауспуха.

    11:58 20.05.2026

  • 10 какво очакваш

    3 0 Отговор
    от ром , да спазва правила ли? Те еволюционно са още номади , катунари, няма как да им обясниш закон и ред. Все едно на котката си да обясняваш да стане вегетарианец.

    11:59 20.05.2026

  • 11 Стенли

    1 0 Отговор
    Стари работи , какви глоби , какви пет лева - давността е изтекла отдавна. Само глупости...

    12:03 20.05.2026

  • 12 Не нагли,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "123456":

    Те бяха идиотски и абсурдни, но още по-абсурдно бе, че масата не само ги спазваше, но и воюваше срещу онези, които им се опълчваха и ги заобикаляха!

    12:04 20.05.2026

  • 13 Глоба ами!

    0 0 Отговор
    Това е демокрация! Законът дори и тъп, написан от още по-тъпи хора трябва да се спазва!

    12:09 20.05.2026

  • 14 Аз съм паразит непотребен

    0 0 Отговор
    азис се наричам и ебола ме чака или хантавирус дано

    12:20 20.05.2026

  • 15 Като се

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ауууу, ауууу,":

    има предвид,че тези мерки бяха незаконни. Самите ваксини са експерементални,и фалшиви, а сертификатите напълно противозаконни.

    12:23 20.05.2026