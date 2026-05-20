Азис и Алекс Раева нарушили нагло закона, чака ли ги глоба?

На финала на "Като две капки вода" лъсна тайна, която Азис и Алекс Раева досега са пазили далеч от публичното пространство. Оказа се, че двамата са успели доста умело да заобиколят правилата по време на пандемията, без това да им донесе последствия.

По време на изпълнението на Алекс Раева нейният близък приятел Азис направи неочаквано признание от сцената, което моментално привлече вниманието.

Певецът разказа, че в периода на строгите ограничения, когато хората не можеха свободно да излизат, а заведенията бяха затворени, именно Алекс тайно го измъквала от дома му и двамата посещавали хипстърски места, които работели по онова време.

Думите му видимо притесниха певицата.

„Давай сега, кажи кои са и заведенията“, реагира Алекс от сцената, опитвайки се да овладее ситуацията.

Водещият Димитър Рачков също не пропусна момента и веднага се включи със своя коментар.

„Трябва да ви глобят“, отсече той, предизвиквайки смях в залата.

Извън студиото обаче темата предизвика различни реакции. В социалните мрежи част от зрителите коментират, че подобно поведение не е правилен пример, особено след като по време на ограниченията много хора са спазвали правилата и са приемали наложените мерки.

След признанието на Азис в интернет се появиха и редица негативни коментари по адрес на двамата изпълнители. Част от потребителите дори свързаха реакциите с крайното класиране на Алекс Раева във финала, след като тя завърши на четвърта позиция, въпреки че в определен момент беше сред фаворитите, пише show.blitz.bg.