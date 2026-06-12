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Енджи Касабие тръгва на първото си национално турне, за да учи на дълголетие

Енджи Касабие тръгва на първото си национално турне, за да учи на дълголетие

12 Юни, 2026 11:59 842 14

  • енджи касабие-
  • диетолог-
  • турне-
  • дълголетие-
  • здравословен живот

Мотото на турнето на диетоложката е „Да добавим живот към годините, а не само години към живота“,

Енджи Касабие тръгва на първото си национално турне, за да учи на дълголетие - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През юли 2026г. д-р Енджи Касабие ще се срещне със стотици българи в рамките на първото национално турне, посветено на темата за дълголетието, превенцията и съвременния подход към здравето. Под мотото „Да добавим живот към годините, а не само години към живота“, Angie's Summer Tour 2026 ще премине през шест български града и ще събере на едно място хора, които търсят по-здравословен, осъзнат и устойчив начин на живот.

В последните години темата за дълголетието се превърна в една от най-обсъжданите в световен мащаб. Все повече хора осъзнават, че продължителността на живота не е единственият показател за добро здраве. От значение е и качеството на живот – енергията, физическата активност, психичното благополучие и способността да се радваме на пълноценни години независимо от възрастта.

Именно на тези теми ще бъдат посветени лекциите на д-р Енджи Касабие - специалист по хранене и диететика, автор, лектор и едно от най-разпознаваемите имена в сферата на здравословния начин на живот в България.

По време на турнето участниците ще имат възможност да се запознаят с най-актуалните тенденции в областта на дълголетието, ролята на храненето и движението за поддържане на добро здраве, значението на възстановяването, съня и управлението на стреса, както и с практични насоки за изграждане на устойчиви навици в ежедневието.

„Дълголетието не е просто да живеем по-дълго. То е да живеем по-добре, по-активно и с повече енергия. Малките решения, които вземаме всеки ден, определят качеството на живота ни години напред“ , споделя д-р Енджи Касабие.

График на Angie's Summer Tour 2026:

  • Русе - 6–9 юли 2026 г.
  • Велико Търново - 9–12 юли 2026 г.
  • Варна - 12–15 юли 2026 г.
  • Бургас - 15–18 юли 2026 г.
  • Пловдив - 18–21 юли 2026 г.-
  • София - 22 юли 2026 г.

Събитията са насочени както към хора, които тепърва започват своето пътуване към по-здравословен начин на живот, така и към всички, които се интересуват от превенция, хранене, спорт, психично благополучие и съвременните подходи за поддържане на добро здраве във всяка възраст.

Организаторите очакват турнето да се превърне в една от най-мащабните инициативи в България, посветени на темата за дълголетието през 2026 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще бъде страшно забавно

    18 0 Отговор
    Ако така както учи на дълголетие

    Гушне букета преди пенсионна възраст
    Това е пълна пародия

    Баба лили иванова да говори за дълглетие разбирам

    Тая псевдо вип персона не

    12:02 12.06.2026

  • 2 Запознат

    14 0 Отговор
    Хората продават лицемерие и лъжи, тежко им на унищожените българи

    12:14 12.06.2026

  • 3 Ти си

    14 0 Отговор
    Всичко е до ген и начин на живот , всичко останало е плява за консумация от зомбирани , вманиячени и комплексирани телета !
    Баба ми живя 92 години без съветите на Касабие.....

    Коментиран от #10

    12:14 12.06.2026

  • 4 Енджи

    11 1 Отговор
    - Продала съм хиляди наколенки...... повече от доктор Ливайн! Питате се, каква е връзката с диетологята?!
    Много помагат, когато се храня с чист природен продукт!

    12:18 12.06.2026

  • 5 Фолкпевица

    10 0 Отговор
    Таа па, много е зле горката

    Коментиран от #9

    12:23 12.06.2026

  • 6 Лъжи за наивници

    9 0 Отговор
    Поредната като мара илиева, която заприличала на скелет от оземпика, ама " витаминчета и мечтания " за наивници.

    12:23 12.06.2026

  • 7 Глад

    6 0 Отговор
    Оземпик
    Д- р Емилова

    12:25 12.06.2026

  • 8 VIP персона

    7 0 Отговор
    За богати клиенти, работи и индивидуално, посещение и по домовете или в хотел, прлмоции

    12:25 12.06.2026

  • 9 Да бе !

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фолкпевица":

    Ботоксова кукла! Като напъна моята китайска секс кукла, има по изразителни емоции...

    12:26 12.06.2026

  • 10 Без име

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ти си":

    Всеки втори е тръгнал да продава актла аи и да ни учи как да живеем.

    Коментиран от #12

    12:26 12.06.2026

  • 11 Про стачка

    9 0 Отговор
    Прочетох Енджи , национално турне , плакат на латиница , визия на скумрия инфлуенсърка обработена с фотошоп и си помислих пак изгрява някоя нова чалга звезда ! А то било лекарка .

    12:30 12.06.2026

  • 12 Ти си

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Без име":

    Същата тая моя баба ни е казвала , че докато има будали винаги ще се намерят тарикати които да им вземат парите от джоба
    Та и тук случаят е същия .....

    12:34 12.06.2026

  • 13 Хаха

    5 0 Отговор
    Тръгва на турне да захлеби,че последно време бизнесът не върви на бежанката от Сирия. Търси нови шарани.

    12:38 12.06.2026

  • 14 Соваж бейби

    4 0 Отговор
    Няма нужда да се рекламират такива шарлатанки като тази,имаше и една си спомням доктор Емилова с чайчетата ги разхождаше из кс.Албена дебелнки и старчоци.Има ново лекарство преди около месец го даваха по телевизията казва се Mounjaro /anti obésité/65%се покрива от здравната каса с рецепта от доктор ,скъпо е за хора които не могат да отслабнат с наднормено кило и за мъже и жени след 45г има недостиг на хормон се получава затлъстяване в коремната област при мъжете....за другото стрес ,негативно мислене и начин на живот си има Maîtres Reiki нямам представа в България има ли специалисти много помагат.

    12:51 12.06.2026