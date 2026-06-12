Енджи Касабие тръгва на първото си национално турне, за да учи на дълголетие

През юли 2026г. д-р Енджи Касабие ще се срещне със стотици българи в рамките на първото национално турне, посветено на темата за дълголетието, превенцията и съвременния подход към здравето. Под мотото „Да добавим живот към годините, а не само години към живота“, Angie's Summer Tour 2026 ще премине през шест български града и ще събере на едно място хора, които търсят по-здравословен, осъзнат и устойчив начин на живот.

В последните години темата за дълголетието се превърна в една от най-обсъжданите в световен мащаб. Все повече хора осъзнават, че продължителността на живота не е единственият показател за добро здраве. От значение е и качеството на живот – енергията, физическата активност, психичното благополучие и способността да се радваме на пълноценни години независимо от възрастта.

Именно на тези теми ще бъдат посветени лекциите на д-р Енджи Касабие - специалист по хранене и диететика, автор, лектор и едно от най-разпознаваемите имена в сферата на здравословния начин на живот в България.

По време на турнето участниците ще имат възможност да се запознаят с най-актуалните тенденции в областта на дълголетието, ролята на храненето и движението за поддържане на добро здраве, значението на възстановяването, съня и управлението на стреса, както и с практични насоки за изграждане на устойчиви навици в ежедневието.

„Дълголетието не е просто да живеем по-дълго. То е да живеем по-добре, по-активно и с повече енергия. Малките решения, които вземаме всеки ден, определят качеството на живота ни години напред“ , споделя д-р Енджи Касабие.

График на Angie's Summer Tour 2026:

Русе - 6–9 юли 2026 г.

Велико Търново - 9–12 юли 2026 г.

Варна - 12–15 юли 2026 г.

Бургас - 15–18 юли 2026 г.

Пловдив - 18–21 юли 2026 г.-

София - 22 юли 2026 г.

Събитията са насочени както към хора, които тепърва започват своето пътуване към по-здравословен начин на живот, така и към всички, които се интересуват от превенция, хранене, спорт, психично благополучие и съвременните подходи за поддържане на добро здраве във всяка възраст.

Организаторите очакват турнето да се превърне в една от най-мащабните инициативи в България, посветени на темата за дълголетието през 2026 година.