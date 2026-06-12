Енджи Касабие тръгва на първото си национално турне, за да учи на дълголетие

През юли 2026г. д-р Енджи Касабие ще се срещне със стотици българи в рамките на първото национално турне, посветено на темата за дълголетието, превенцията и съвременния подход към здравето. Под мотото „Да добавим живот към годините, а не само години към живота“, Angie's Summer Tour 2026 ще премине през шест български града и ще събере на едно място хора, които търсят по-здравословен, осъзнат и устойчив начин на живот.
В последните години темата за дълголетието се превърна в една от най-обсъжданите в световен мащаб. Все повече хора осъзнават, че продължителността на живота не е единственият показател за добро здраве. От значение е и качеството на живот – енергията, физическата активност, психичното благополучие и способността да се радваме на пълноценни години независимо от възрастта.
Именно на тези теми ще бъдат посветени лекциите на д-р Енджи Касабие - специалист по хранене и диететика, автор, лектор и едно от най-разпознаваемите имена в сферата на здравословния начин на живот в България.
По време на турнето участниците ще имат възможност да се запознаят с най-актуалните тенденции в областта на дълголетието, ролята на храненето и движението за поддържане на добро здраве, значението на възстановяването, съня и управлението на стреса, както и с практични насоки за изграждане на устойчиви навици в ежедневието.
„Дълголетието не е просто да живеем по-дълго. То е да живеем по-добре, по-активно и с повече енергия. Малките решения, които вземаме всеки ден, определят качеството на живота ни години напред“ , споделя д-р Енджи Касабие.
График на Angie's Summer Tour 2026:
- Русе - 6–9 юли 2026 г.
- Велико Търново - 9–12 юли 2026 г.
- Варна - 12–15 юли 2026 г.
- Бургас - 15–18 юли 2026 г.
- Пловдив - 18–21 юли 2026 г.-
- София - 22 юли 2026 г.
Събитията са насочени както към хора, които тепърва започват своето пътуване към по-здравословен начин на живот, така и към всички, които се интересуват от превенция, хранене, спорт, психично благополучие и съвременните подходи за поддържане на добро здраве във всяка възраст.
Организаторите очакват турнето да се превърне в една от най-мащабните инициативи в България, посветени на темата за дълголетието през 2026 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще бъде страшно забавно
Гушне букета преди пенсионна възраст
Това е пълна пародия
Баба лили иванова да говори за дълглетие разбирам
Тая псевдо вип персона не
12:02 12.06.2026
2 Запознат
12:14 12.06.2026
3 Ти си
Баба ми живя 92 години без съветите на Касабие.....
Коментиран от #10
12:14 12.06.2026
4 Енджи
Много помагат, когато се храня с чист природен продукт!
12:18 12.06.2026
5 Фолкпевица
Коментиран от #9
12:23 12.06.2026
6 Лъжи за наивници
12:23 12.06.2026
7 Глад
Д- р Емилова
12:25 12.06.2026
8 VIP персона
12:25 12.06.2026
9 Да бе !
До коментар #5 от "Фолкпевица":Ботоксова кукла! Като напъна моята китайска секс кукла, има по изразителни емоции...
12:26 12.06.2026
10 Без име
До коментар #3 от "Ти си":Всеки втори е тръгнал да продава актла аи и да ни учи как да живеем.
Коментиран от #12
12:26 12.06.2026
11 Про стачка
12:30 12.06.2026
12 Ти си
До коментар #10 от "Без име":Същата тая моя баба ни е казвала , че докато има будали винаги ще се намерят тарикати които да им вземат парите от джоба
Та и тук случаят е същия .....
12:34 12.06.2026
13 Хаха
12:38 12.06.2026
14 Соваж бейби
12:51 12.06.2026