На фронта в Украйна: Война на изтощение в средата на юни

Ситуацията на фронтовата линия в Украйна се характеризира като война на изтощение с ограничена маневреност, при която мащабното руско пролетно-лятно настъпление е до голяма степен спряно, пише russiamatters.org.
Руските териториални придобивки са драстично забавени спрямо миналата година, като независими наблюдатели (включително данни от OSINT групата DeepState) отчитат минимални или нулеви нетни промени в контрола над терените през последните седмици.
През първата половина на юни се наблюдава частично възвръщане на тактическата инициатива от страна на Киев. Според анализи на Института за изследване на войната (ISW) през последните дни са потвърдени локални украински настъпления в направленията Александровка (Херсонска/Николаевска област), Гуляйполе (Запорожка област), край Борова (Харковска област) и в района на Константиновка.
Руските сили продължават постоянния натиск главно в Покровското направление (Донецка област), където поддържат висок темп на тактически щурмове, но без значими оперативни пробиви на фронтовата линия. Като цяло устремът на руската офанзива е неутрализиран поради сериозен недостиг на персонал и техника.
Акцентът на бойните действия се измества към кампания за въздушно доминиране и логистичен натиск. Украйна бележи тактическо надмощие с дронове на фронта и провежда интензивни удари по руски линии за снабдяване, мостове и петролни терминали в Крим и Южна Русия, предизвиквайки сериозна криза с горивата за окупационните сили. От своя страна, Русия засилва ударите с балистични ракети и дронове дълбоко в тила, включително срещу Киев и Харков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
06:58 15.06.2026
3 Защото
07:00 15.06.2026
4 Ами да, жега
07:01 15.06.2026
5 Вижда се
07:02 15.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факт
Коментиран от #13
07:07 15.06.2026
8 бъди позитиввн
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В моём коде есть Пушкин и Лермонтов,
В нём Есенин, Бажов и Островский,
Лев Толстой и Шукшин несомненно там,
И конечно Владимир Высоцкий.
07:09 15.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Факти
Коментиран от #28, #40, #47
07:18 15.06.2026
13 Хм Хм
До коментар #7 от "Факт":"Те така стоят нещата.Средно настъпление на руснаците-5км/ден."
Сигурен ли си, че говориш за настоящото измерение? По твои сметки руснаците трябва да са вече в следата на Полша...
07:18 15.06.2026
14 Прав е Радев!
Трябва да се използва най- силното ,,оръжие"-Дипломацията!
07:18 15.06.2026
15 точка
Коментиран от #20
07:18 15.06.2026
16 Изглежда
07:20 15.06.2026
17 точка
До коментар #11 от "В Киев за три дни":Ти знаеш ли къде е Европа ??
Коментиран от #26
07:20 15.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 В Киев за три дни
До коментар #15 от "точка":Въй, тъй ли... Че кво чакате, зимата!?!
07:21 15.06.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.
07:22 15.06.2026
22 Аз съм веган
До коментар #18 от "оня с коня":Ползвам само кокосово масло ,първа преса !
07:22 15.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 От статията разбирам
Правилно ли съм разбрал?
Коментиран от #32
07:23 15.06.2026
25 Българка 😺-Маца
07:23 15.06.2026
26 В.В.П. властелинът на члмите
До коментар #17 от "точка":Ислмо-татрската федерация няма нищо общо с Европа!
Коментиран от #30
07:24 15.06.2026
27 Хахахаха
07:26 15.06.2026
28 Гресиран козяк
До коментар #12 от "Факти":Явно задната ти е най силната страна щом постоянно я споменаваш ☝️ !
07:26 15.06.2026
29 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:26 15.06.2026
30 АсанБГ
До коментар #26 от "В.В.П. властелинът на члмите":Ами ние мюсюлманите в българия сме вече над една трета от населението .
07:28 15.06.2026
31 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА
Коментиран от #34
07:28 15.06.2026
32 В Киев за три дни
До коментар #24 от "От статията разбирам":Брат, той без пари ви гътна рафинериите и ви пердаши както си знае! Ако му дадат сто милиарда, не ви чувствам, направо ще ви закрие!!!
Коментиран от #35, #45
07:28 15.06.2026
33 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
07:30 15.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бат Тъньо Кочаня
До коментар #32 от "В Киев за три дни":Брат ,даже и за 10€врака мога датте пер .дашшша ,знаек къде ,в най милото тии ☝️!
07:32 15.06.2026
36 Кирил Петков
До коментар #11 от "В Киев за три дни":Ти па кой беше бе анонимния ,че хич не моа се сетя ?
07:34 15.06.2026
37 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #9 от "Готов за бой":Запаси се предварително с една кофа грес и тогава заминавай ,не питай защо ,после ще си ми благодарен !
07:35 15.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Какви руснаци бе
До коментар #12 от "Факти":Тия в харковска област бяха украинци от руски произход, дето си бяха освободили сами земите от бандерите. Руснаците тогава още не бяха извършили частичната мобилизация!
А и Тръмп нищо не е спирал а просто накара европейските мирорворци да си плащат гяволъка. И почнаха да плащат яко. Само с пари обаче не става! А САЩ произвежда оръжия колкото може, толкова. Те се печатат. А Русия си произвежда оръжия сама и ако внася някои компоненти си ги плаща, както САЩ и Европа. Никой не и подарява нищо или да и налива пари.
Това са фактите! Чети преди да се правиш на остроумен.
07:42 15.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Войната на изтощение
На нея няма какво повече да и се изтощава. Колапсира ли Европа окончателно икономически и край с войната. Спасението на Европа е в смяната на правителствата в Британия, Германия и Франция.
07:48 15.06.2026
43 Дара
07:48 15.06.2026
44 Артилерист
В Константиновка се констатира натрупване на руски сили в града. Укрокомандването там е считало, че става дума за отделна ДРГ и се изенадало от напредъка на руснаците. Константиновка е много важна за укроотбраната на цялата агломерация там и затова последните укрорезерви са насочени за удържане на последните западни квартали Обкръжените укросили в града варира от няколко стотици до хиляди. Подчертава се, че те са обречени предвид пълния руски АРТИЛЕРИЙСКИ контрол на пътищата за снабдяване...
07:53 15.06.2026
45 Още май не знаеш с какво
До коментар #32 от "В Киев за три дни":гътна:) И кой е платил.
При това, не украинци оперират с тези ракети. А и на операторите се плаща яко.
Зеленски без пари щеше, да се облекчава в порцеланова тоалетна.
07:56 15.06.2026
46 факуса
07:59 15.06.2026
47 си пън
До коментар #12 от "Факти":фактически,а за укрото нема нито един сезон
08:02 15.06.2026