На фронта в Украйна: Война на изтощение в средата на юни

Ситуацията на фронтовата линия в Украйна се характеризира като война на изтощение с ограничена маневреност, при която мащабното руско пролетно-лятно настъпление е до голяма степен спряно, пише russiamatters.org.

Руските териториални придобивки са драстично забавени спрямо миналата година, като независими наблюдатели (включително данни от OSINT групата DeepState) отчитат минимални или нулеви нетни промени в контрола над терените през последните седмици.

През първата половина на юни се наблюдава частично възвръщане на тактическата инициатива от страна на Киев. Според анализи на Института за изследване на войната (ISW) през последните дни са потвърдени локални украински настъпления в направленията Александровка (Херсонска/Николаевска област), Гуляйполе (Запорожка област), край Борова (Харковска област) и в района на Константиновка.

Руските сили продължават постоянния натиск главно в Покровското направление (Донецка област), където поддържат висок темп на тактически щурмове, но без значими оперативни пробиви на фронтовата линия. Като цяло устремът на руската офанзива е неутрализиран поради сериозен недостиг на персонал и техника.

Акцентът на бойните действия се измества към кампания за въздушно доминиране и логистичен натиск. Украйна бележи тактическо надмощие с дронове на фронта и провежда интензивни удари по руски линии за снабдяване, мостове и петролни терминали в Крим и Южна Русия, предизвиквайки сериозна криза с горивата за окупационните сили. От своя страна, Русия засилва ударите с балистични ракети и дронове дълбоко в тила, включително срещу Киев и Харков.