Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
На фронта в Украйна: Война на изтощение в средата на юни
  Тема: Украйна

На фронта в Украйна: Война на изтощение в средата на юни

15 Юни, 2026 06:46, обновена 15 Юни, 2026 06:56 1 184 47

  • украйна-
  • русия-
  • война

Мащабното руско пролетно-лятно настъпление до голяма степен е спряно

На фронта в Украйна: Война на изтощение в средата на юни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията на фронтовата линия в Украйна се характеризира като война на изтощение с ограничена маневреност, при която мащабното руско пролетно-лятно настъпление е до голяма степен спряно, пише russiamatters.org.

Руските териториални придобивки са драстично забавени спрямо миналата година, като независими наблюдатели (включително данни от OSINT групата DeepState) отчитат минимални или нулеви нетни промени в контрола над терените през последните седмици.

През първата половина на юни се наблюдава частично възвръщане на тактическата инициатива от страна на Киев. Според анализи на Института за изследване на войната (ISW) през последните дни са потвърдени локални украински настъпления в направленията Александровка (Херсонска/Николаевска област), Гуляйполе (Запорожка област), край Борова (Харковска област) и в района на Константиновка.

Руските сили продължават постоянния натиск главно в Покровското направление (Донецка област), където поддържат висок темп на тактически щурмове, но без значими оперативни пробиви на фронтовата линия. Като цяло устремът на руската офанзива е неутрализиран поради сериозен недостиг на персонал и техника.

Акцентът на бойните действия се измества към кампания за въздушно доминиране и логистичен натиск. Украйна бележи тактическо надмощие с дронове на фронта и провежда интензивни удари по руски линии за снабдяване, мостове и петролни терминали в Крим и Южна Русия, предизвиквайки сериозна криза с горивата за окупационните сили. От своя страна, Русия засилва ударите с балистични ракети и дронове дълбоко в тила, включително срещу Киев и Харков.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    На всички омръзна тази война.

    06:58 15.06.2026

  • 3 Защото

    22 5 Отговор
    Украина е Русия.

    07:00 15.06.2026

  • 4 Ами да, жега

    12 1 Отговор
    е... аз лично си сипвам една ракия и си режа салатка

    07:01 15.06.2026

  • 5 Вижда се

    9 5 Отговор
    на тая укра цигарата по-голема от снаряда що носи !

    07:02 15.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    16 5 Отговор
    Константиновка-до края на тази седмица украинците ще обявят падането,Суми-руснаците са на 15 км от града(в обсега на артилерията)украинците евакуират заводи и производства.Харков,руснаците са на 40 км.Орехов-14 руски дивизии в Ореховско направления(според Сирски)чакат заповед за настъпление....Те така стоят нещата.Средно настъпление на руснаците-5км/ден.

    Коментиран от #13

    07:07 15.06.2026

  • 8 бъди позитиввн

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В моём коде есть Пушкин и Лермонтов,
    В нём Есенин, Бажов и Островский,
    Лев Толстой и Шукшин несомненно там,
    И конечно Владимир Высоцкий.

    07:09 15.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факти

    2 14 Отговор
    Руснаците винаги дават задна през лятото. Да се напиваш с топъл алкохол в горещините не е работа. През лятото на 2022 г. Украйна освободи цели 9% от територията си, а през лятото на 2024 г. влезе в Курска област и стоя там докато Тръмп не дойде на власт и спря военната помощ. Лятото не е сезонът на руснаците.

    Коментиран от #28, #40, #47

    07:18 15.06.2026

  • 13 Хм Хм

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    "Те така стоят нещата.Средно настъпление на руснаците-5км/ден."

    Сигурен ли си, че говориш за настоящото измерение? По твои сметки руснаците трябва да са вече в следата на Полша...

    07:18 15.06.2026

  • 14 Прав е Радев!

    12 2 Отговор
    Безконтролното и безкрайно наливане на пари и оръжия в Украйна,води само до нови жертви и война на изтощение!
    Трябва да се използва най- силното ,,оръжие"-Дипломацията!

    07:18 15.06.2026

  • 15 точка

    11 3 Отговор
    Мащабното руско пролетно-лятно настъпление до голяма степен е спряно?????? Че то още не е започнало. Явно вашите карти показват вашите желания!

    Коментиран от #20

    07:18 15.06.2026

  • 16 Изглежда

    7 3 Отговор
    Бавно но сигурно руснаците продължават напред . Общо взето може да загубят и пет войни нослед 50 100 години пак постигат каквото са наумили. Още повече ,че тука става въпрос за война по периферията на тяхната територия.

    07:20 15.06.2026

  • 17 точка

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "В Киев за три дни":

    Ти знаеш ли къде е Европа ??

    Коментиран от #26

    07:20 15.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 В Киев за три дни

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "точка":

    Въй, тъй ли... Че кво чакате, зимата!?!

    07:21 15.06.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 3 Отговор
    снощи във киев падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.

    07:22 15.06.2026

  • 22 Аз съм веган

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Ползвам само кокосово масло ,първа преса !

    07:22 15.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 От статията разбирам

    9 3 Отговор
    че ако Европа дадем само още стотина милиада и Зеленски ще получи най-после желания справедлив мир.
    Правилно ли съм разбрал?

    Коментиран от #32

    07:23 15.06.2026

  • 25 Българка 😺-Маца

    9 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:23 15.06.2026

  • 26 В.В.П. властелинът на члмите

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "точка":

    Ислмо-татрската федерация няма нищо общо с Европа!

    Коментиран от #30

    07:24 15.06.2026

  • 27 Хахахаха

    9 3 Отговор
    Укрите дори не могат си изстрелят розовите фламингота-В Одеса две ракетни установки „Фламинго“ експлодираха по време на опити за изстрелване. Съобщава се за загуба на две установки и четири ракети. Вероятни са и загуби на личен състав

    07:26 15.06.2026

  • 28 Гресиран козяк

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Явно задната ти е най силната страна щом постоянно я споменаваш ☝️ !

    07:26 15.06.2026

  • 29 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    6 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:26 15.06.2026

  • 30 АсанБГ

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "В.В.П. властелинът на члмите":

    Ами ние мюсюлманите в българия сме вече над една трета от населението .

    07:28 15.06.2026

  • 31 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА

    3 2 Отговор
    Откакто започна войната, любимия ми обръща внимание само на Ермак.

    Коментиран от #34

    07:28 15.06.2026

  • 32 В Киев за три дни

    2 8 Отговор

    До коментар #24 от "От статията разбирам":

    Брат, той без пари ви гътна рафинериите и ви пердаши както си знае! Ако му дадат сто милиарда, не ви чувствам, направо ще ви закрие!!!

    Коментиран от #35, #45

    07:28 15.06.2026

  • 33 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    3 2 Отговор
    Кво става ,очертават ли се нова Перемога и Контранаступ или да изчакам пак до поредния Димитровден ?

    07:30 15.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бат Тъньо Кочаня

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "В Киев за три дни":

    Брат ,даже и за 10€врака мога датте пер .дашшша ,знаек къде ,в най милото тии ☝️!

    07:32 15.06.2026

  • 36 Кирил Петков

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "В Киев за три дни":

    Ти па кой беше бе анонимния ,че хич не моа се сетя ?

    07:34 15.06.2026

  • 37 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    Запаси се предварително с една кофа грес и тогава заминавай ,не питай защо ,после ще си ми благодарен !

    07:35 15.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Какви руснаци бе

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Тия в харковска област бяха украинци от руски произход, дето си бяха освободили сами земите от бандерите. Руснаците тогава още не бяха извършили частичната мобилизация!

    А и Тръмп нищо не е спирал а просто накара европейските мирорворци да си плащат гяволъка. И почнаха да плащат яко. Само с пари обаче не става! А САЩ произвежда оръжия колкото може, толкова. Те се печатат. А Русия си произвежда оръжия сама и ако внася някои компоненти си ги плаща, както САЩ и Европа. Никой не и подарява нищо или да и налива пари.

    Това са фактите! Чети преди да се правиш на остроумен.

    07:42 15.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Войната на изтощение

    4 0 Отговор
    отдавна не срещу Украйна. Ама кой да ви каже!
    На нея няма какво повече да и се изтощава. Колапсира ли Европа окончателно икономически и край с войната. Спасението на Европа е в смяната на правителствата в Британия, Германия и Франция.

    07:48 15.06.2026

  • 43 Дара

    3 0 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥 ,снощи в Киев е имало гореща Пачанга !

    07:48 15.06.2026

  • 44 Артилерист

    5 0 Отговор
    Руските войски са нанесли един от най-мощните си комплексни удари по Киев и други укроградове. Това противоречи на укро и западната пропаганда за КОЛАПС на Русия. Основни обекти са били военни заводи, ремонтни предприятия, логистични възли, комуникационни връзки. Особено внимание е отделено на снабдяването на укроармията, водено от логиката, че лишаването на 10 батальона от логистика е по-важно от поразяването на един батальон.
    В Константиновка се констатира натрупване на руски сили в града. Укрокомандването там е считало, че става дума за отделна ДРГ и се изенадало от напредъка на руснаците. Константиновка е много важна за укроотбраната на цялата агломерация там и затова последните укрорезерви са насочени за удържане на последните западни квартали Обкръжените укросили в града варира от няколко стотици до хиляди. Подчертава се, че те са обречени предвид пълния руски АРТИЛЕРИЙСКИ контрол на пътищата за снабдяване...

    07:53 15.06.2026

  • 45 Още май не знаеш с какво

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "В Киев за три дни":

    гътна:) И кой е платил.
    При това, не украинци оперират с тези ракети. А и на операторите се плаща яко.
    Зеленски без пари щеше, да се облекчава в порцеланова тоалетна.

    07:56 15.06.2026

  • 46 факуса

    0 0 Отговор
    ха ха значи положението се е спекло,зеленото смърделче чака пари и месо за пушкане

    07:59 15.06.2026

  • 47 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    фактически,а за укрото нема нито един сезон

    08:02 15.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания