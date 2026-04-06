Светлана Василева започна да вае тяло с бокс и силови тренировки
Светлана Василева започна да вае тяло с бокс и силови тренировки

6 Април, 2026 14:58 1 439 14

Бившата плеймейтка вече не иска да бъде толкова слаба и хилава

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светлана Василева е решила да обърне нова страница в грижите за външния си вид. Бившата госпожа Гушерова сподели с феновете си в социалните мрежи как все по-активно залага на спорт и вече не се стреми просто към слаба фигура, а към изваяно и стегнато тяло.

По кадрите ѝ в мрежата личи, че Светлана е влязла сериозно във форма – комбинира силови тренировки с кардио, а напоследък е добавила и бокс. Именно той се оказва новото ѝ предизвикателство, пише "Уикенд".

Зад трансформацията ѝ стои Съни Бозкурт – добре познато име във фитнес средите у нас. Той е популярен треньор по бокс, мотиватор и лектор, известен с интензивните си тренировъчни режими. Интересното обаче е другаде – Бозкурт има противоречива биография. В миналото си е излежал присъда за убийство, факт, който продължава да буди коментари около репутацията му.

Въпреки това той успява да изгради имидж на търсен треньор, около когото често се събират популярни лица. В публичното пространство дори са се появявали слухове за близки отношения с някои от клиентките му у нас, сред които и актрисата Елен Колева, допълва изданието.

Независимо от това, Светлана Василева е подходила сериозно към новото начинание и е готова да вая мускули и да трупа маса - образ, който силно противоречи на фигурата, която поддържаше досега - болезнено слаба и предизвикваща загриженост сред последователите ѝ онлайн.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боже опази миряните

    21 1 Отговор
    да са на разстояние от този индивид. Ужас

    15:02 06.04.2026

  • 2 Има ни пак

    18 0 Отговор
    В тази държава е модерно да си по Магнитски или да си лежал в затвора. Мутренска идилия.

    15:03 06.04.2026

  • 3 Ами

    18 0 Отговор
    двете деца ги гледа майката на баща им , другите две майка ѝ , тя се чуди какво да все и вее !

    15:05 06.04.2026

  • 4 Стенли

    15 0 Отговор
    А от какво се издържа тази госпожа, само от издръжката която плаща гущера ли за децата 🤔

    15:10 06.04.2026

  • 5 И тая...

    17 0 Отговор
    ...надула джуките,като на патока -Доналд...!
    В джуките-много матриал...,а пък в патешката глава-няма никой...!

    15:16 06.04.2026

  • 6 Жайме

    12 0 Отговор
    Светлана е започнала с бокса,защото предупреждава следващия си батко-банкоматко,че ще му цапка юмручки,ако не я слуша и не я финансира.

    Коментиран от #8

    15:19 06.04.2026

  • 7 Хххххх

    12 0 Отговор
    Защо пишете новини за една ква факти приемах Ви за сериозна медия може публикувате подобно нещо !!!

    15:24 06.04.2026

  • 8 чалгаря Шака Зулусов

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Жайме":

    Ама къде ги намират тия хРендета бре?
    Съни Бозкурт = Сунай Ремзи. По време на 15-годишния си престой в затвора написва 7 книги.

    15:33 06.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тома

    11 1 Отговор
    А най вече оформя тялото с вдигнати крака

    15:49 06.04.2026

  • 11 баста,

    8 0 Отговор
    Факти клиенти ли и търсите та и правите реклама?

    17:03 06.04.2026

  • 12 Успехи големи

    7 0 Отговор
    светлиту събра за 2 наема в Манастирски ливади, че да пресели челядта. Търси глупави заможни мъже, просто като капитонова трябва да вдигне възрастта на 65. Дали ще я осиновят обаче с всичките гущерчета, едва ли.

    17:08 06.04.2026

  • 13 Ууууфффф

    6 0 Отговор
    Мирише на много развалено!!!

    17:20 06.04.2026

  • 14 Точно така

    5 0 Отговор
    Времето ти мина!
    И метла да си забодеш, пак си стара и много употребявана

    18:14 06.04.2026