Светлана Василева започна да вае тяло с бокс и силови тренировки

Светлана Василева е решила да обърне нова страница в грижите за външния си вид. Бившата госпожа Гушерова сподели с феновете си в социалните мрежи как все по-активно залага на спорт и вече не се стреми просто към слаба фигура, а към изваяно и стегнато тяло.

По кадрите ѝ в мрежата личи, че Светлана е влязла сериозно във форма – комбинира силови тренировки с кардио, а напоследък е добавила и бокс. Именно той се оказва новото ѝ предизвикателство, пише "Уикенд".

Зад трансформацията ѝ стои Съни Бозкурт – добре познато име във фитнес средите у нас. Той е популярен треньор по бокс, мотиватор и лектор, известен с интензивните си тренировъчни режими. Интересното обаче е другаде – Бозкурт има противоречива биография. В миналото си е излежал присъда за убийство, факт, който продължава да буди коментари около репутацията му.

Въпреки това той успява да изгради имидж на търсен треньор, около когото често се събират популярни лица. В публичното пространство дори са се появявали слухове за близки отношения с някои от клиентките му у нас, сред които и актрисата Елен Колева, допълва изданието.

Независимо от това, Светлана Василева е подходила сериозно към новото начинание и е готова да вая мускули и да трупа маса - образ, който силно противоречи на фигурата, която поддържаше досега - болезнено слаба и предизвикваща загриженост сред последователите ѝ онлайн.