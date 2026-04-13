Светлана Василева с голяма новина за първородната си дъщеря

Първородната дъщеря на Светлана Василева – Анелия, е на прага на един от най-емоционалните моменти в детството си. Наесен малката Ани ще бъде първокласничка в училище с активно изучаване на китайски език. Любопитен детайл е, че в същото школо вече учи синът на Златка Райкова, с която Светлана поддържа близко приятелство, пише marica.bg.

„Ани няма търпение да започне“, споделя Василева, като подчертава, че вълнението вече се усеща осезаемо у дома.

Покрай празничните дни семейството не пропуска любимия си великденски ритуал – събиране с приятели и техните деца.

Дворът се превръща в истинска приказка – с игри, търсене на скрити яйца и много детски смях. Най-очакваният момент за малките, разбира се, остава боядисването на яйцата – традиция, която носи топлина и усещане за сплотеност.

Снимка: Инстаграм

Освен вълненията около училището, Светлана потвърди и друга важна промяна – семейството вече има нов дом. В момента те живеят под наем в София през делничните дни, а уикендите прекарват в Правец, където също имат наето жилище. Този нов начин на живот съчетава динамиката на столицата с по-спокойната атмосфера извън нея.

Въпреки натовареното ежедневие и грижите около няколко деца, Светлана остава позитивна: „Намирам начин да се справям с всички разходи и проблеми“, признава тя.

Децата посещават детска градина, а семейството постепенно изгражда своя баланс между ангажиментите и времето заедно.