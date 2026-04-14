Светлана Василева: Повече няма да ме видите с мъж!

Светлана Василева прави рязък завой в живота си след бурния разрив с Христиан Гущеров и тежка загуба. Блондинката взема категорично решение – край на публичните връзки и ново начало само за нея и децата ѝ.

Бившата Мис Плеймейт проговаря откровено за най-болезнения момент – внезапната загуба на баща ѝ, Валентин Василев. „Всичко се случи за часове…“, споделя тя със свито сърце, признавайки, че все още посяга към телефона, за да го потърси, преди реалността да я връхлети отново, пише в. Марица.

На този фон драмата с Христиан Гущеров продължава с пълна сила. Разводът все още се точи, а по думите ѝ той не поддържа контакт нито с нея, нито с децата, нито участва финансово. Ситуацията стига дотам, че органите на реда го издирват за връчване на съдебни документи.

„Не може аз да нося всичко на гърба си, а той да отсъства“, отсича Светлана Василева, която днес жонглира между майчинството и новото си начало. Живее между София и Правец, грижи се за четири деца и буквално гради живота си от нулата.

Но вместо да се срине, Светлана избира да се изправи. Тя рестартира бизнеса си с луксозни пижами, редовно участва в рекламни проекти и разчита на най-близките си хора. „Справям се, защото нямам избор“, казва тя.

На фона на всичко това, любовта остава на заден план. „Дори да има мъж, няма да го показвам. Вече няма да ме видите с мъж“, категорична е тя.