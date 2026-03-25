Бела Хадид заряза мъжа си и се радва на всеобщо внимание

25 Март, 2026 07:45 565 3

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скандали в любовта, но безупречна форма на сцената! Бела Хадид отново прикова всички погледи, този път в Лос Анджелис, където демонстрира убийствено тяло и желязно самочувствие – сякаш нищо не може да я разклати, пише marica.bg.

29-годишният супермодел буквално спря дъха на присъстващите по време на събитие в Soho House Holloway. Облечена в секси бял топ с дантела и небрежни дънки, Бела гордо показа стегнатия си корем и перфектни извивки, които веднага подпалиха социалните мрежи.

Но зад блясъка се крие прясна драма…

Красавицата наскоро е сложила край на връзката си с Адан Бануелос след близо две години заедно. Според близки до двойката отношенията им отдавна били на ръба, а раздялата – бърза, но неизбежна. Напрежението се трупало още от края на миналата година, докато всичко накрая не се сринало.

И въпреки това – Бела не просто се държи, а блести!

Събитието беше посветено на новия ѝ аромат „Jasmine Blues“ от бранда ѝ Orebella, който тя представи с широка усмивка и увереност. Очевидно работата остава най-доброто ѝ бягство от личните сътресения.


Феновете веднага забелязаха, че моделът изглежда по-силна и сияйна от всякога – сякаш всяка раздяла я прави още по-опасна комбинация от стил и сексапил.

Да не забравяме, че преди това Бела имаше бурна и дългогодишна връзка с The Weeknd, изпълнена с раздели и събирания, преди окончателния край през 2019 г. История, която също остави следа… но явно не и слабост.

А сега? Бела е сама, свободна и по-уверена от всякога. Близки до нея шушукат, че след раздялата тя се е фокусирала изцяло върху себе си – тренировки, нови проекти и разширяване на бизнеса си. Дори се говори, че подготвя още изненади в модния и козметичния свят.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    1 0 Отговор
    Кльощава е.

    07:49 25.03.2026

  • 2 Еее...

    2 0 Отговор
    Не една или две са зарязали мъжа си с кокоша увереност, че са кой знае какво, само за да разберат, че трудно ще намерят мъж отново! Мъж казвам, не любовник който ще ги ползва, и изхвърли!

    07:49 25.03.2026

  • 3 Венелино

    0 0 Отговор
    По-добре да опъна тебе, отколкото тоя тапициран скелет

    07:57 25.03.2026