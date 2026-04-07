Шарън Озбърн продава семейното имение, в което живееха с Ози в Лос Анджелис

Шарън Озбърн е обявила за продажба имението в Лос Анджелис, което споделяше със съпруга си Ози Озбърн, след смъртта му през юли. Имотът е пуснат на пазара с цена от 17 милиона долара, като решението е част от плановете ѝ да намали мащаба на живота си и да разделя времето си между САЩ и Обединеното кралство.
Жилището, разположено в престижния квартал Hancock Park в Лос Анджелис, е закупено от двойката през 2015 г. за 11,85 милиона долара. По-рано то беше предлагано за продажба през 2022 г. на по-висока цена, но впоследствие беше изтеглено от пазара. Сега имотът отново е обявен за продажба, като според информацията площта му надхвърля 10 000 квадратни фута и включва и самостоятелна къща за гости.
The couple tried selling the circa-1920s Hancock Park home before the late rocker’s death, but decided to pull it off the market. https://t.co/MSYqbb98dC— The Wall Street Journal (@WSJ) April 6, 2026
Сред отличителните характеристики на имението е частно кино с колекция от автографи на известни личности, посещавали дома през годините, включително подпис на Елвис Пресли, оставен още от времето, когато имотът е принадлежал на радио водещия Франк Бриси. Интериорът се отличава с извита стълба, голям полилей и богато декорирани тавани, като при реновациите семейството се е стремило да запази стилистиката от началото на XX век.
След смъртта на Ози Озбърн, който почина на 22 юли на 76-годишна възраст, Шарън Озбърн предприе няколко промени в начина си на живот. По информация от близки до семейството тя възнамерява да закупи по-малък апартамент в Лос Анджелис, за да бъде по-близо до децата и внуците си, докато същевременно ще продължи да прекарва значителна част от времето си в семейното имение Welders House в Бъкингамшър.
Ози Озбърн, легенда на групата Black Sabbath, беше погребан именно в частните терени на британското имение, закупено от двойката през 1993 г. Малко преди смъртта си той изнесе прощален концерт с оригиналните членове на групата в Бирмингам – градът, където започва кариерата му.
Семейството Озбърн остава тясно свързано със САЩ, където живее повече от две десетилетия и където беше заснето риалити предаването The Osbournes (2002–2005). Програмата, реализирана основно в дома им в Бевърли Хилс, се превърна в едно от най-успешните телевизионни риалити формати на своето време.
1 Сатанисти
Това беше
16:34 07.04.2026
2 събино вземи да отслабнеш-свиня
16:59 07.04.2026
3 Хелрейзър
18:53 07.04.2026
4 моисей
Коментиран от #6, #7
18:58 07.04.2026
5 Жулиен
19:03 07.04.2026
6 Ром с кола
До коментар #4 от "моисей":И аз съм отраснал с хеви метъла от 80–те и не знам кво толкова го величаят. Ози има не повече от 10 качествени песни за цялата си кариера и то винаги благодарение на музикантите около него. Томи, Ранди, Джеки И. , Зак и т.н. Обаче този енергиен вамп Шарън, дето Ози за малко ни и видя сметката в средата на 80–те, се възползва максимално но сега някой трябва да плати масрафа.
19:24 07.04.2026
7 Оди сей
До коментар #4 от "моисей":Ти за чуждите пари не се грижи, гледай си собствените мизерии. Само биологични отпадъци коментират тука.
19:26 07.04.2026