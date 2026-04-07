Шарън Озбърн продава семейното имение, в което живееха с Ози в Лос Анджелис

7 Април, 2026 16:32 884 7

Вдовицата на Ози Озбърн е решила да не задържа имоти и вещи, за които не може да се грижи след кончината на легендара

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Шарън Озбърн е обявила за продажба имението в Лос Анджелис, което споделяше със съпруга си Ози Озбърн, след смъртта му през юли. Имотът е пуснат на пазара с цена от 17 милиона долара, като решението е част от плановете ѝ да намали мащаба на живота си и да разделя времето си между САЩ и Обединеното кралство.

Жилището, разположено в престижния квартал Hancock Park в Лос Анджелис, е закупено от двойката през 2015 г. за 11,85 милиона долара. По-рано то беше предлагано за продажба през 2022 г. на по-висока цена, но впоследствие беше изтеглено от пазара. Сега имотът отново е обявен за продажба, като според информацията площта му надхвърля 10 000 квадратни фута и включва и самостоятелна къща за гости.

Сред отличителните характеристики на имението е частно кино с колекция от автографи на известни личности, посещавали дома през годините, включително подпис на Елвис Пресли, оставен още от времето, когато имотът е принадлежал на радио водещия Франк Бриси. Интериорът се отличава с извита стълба, голям полилей и богато декорирани тавани, като при реновациите семейството се е стремило да запази стилистиката от началото на XX век.

След смъртта на Ози Озбърн, който почина на 22 юли на 76-годишна възраст, Шарън Озбърн предприе няколко промени в начина си на живот. По информация от близки до семейството тя възнамерява да закупи по-малък апартамент в Лос Анджелис, за да бъде по-близо до децата и внуците си, докато същевременно ще продължи да прекарва значителна част от времето си в семейното имение Welders House в Бъкингамшър.

Ози Озбърн, легенда на групата Black Sabbath, беше погребан именно в частните терени на британското имение, закупено от двойката през 1993 г. Малко преди смъртта си той изнесе прощален концерт с оригиналните членове на групата в Бирмингам – градът, където започва кариерата му.

Семейството Озбърн остава тясно свързано със САЩ, където живее повече от две десетилетия и където беше заснето риалити предаването The Osbournes (2002–2005). Програмата, реализирана основно в дома им в Бевърли Хилс, се превърна в едно от най-успешните телевизионни риалити формати на своето време.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатанисти

    3 3 Отговор
    На които се кланяхте в невежеството с
    Това беше

    16:34 07.04.2026

  • 2 събино вземи да отслабнеш-свиня

    1 2 Отговор
    не знам кой е този но ми е все тая , сега ще го преместя в другия крачол

    16:59 07.04.2026

  • 3 Хелрейзър

    0 0 Отговор
    Важното е, че Ozzfest остава. Ако обичат, разни некомпетентни чалгари и цървули, да не коментират.

    18:53 07.04.2026

  • 4 моисей

    0 0 Отговор
    Живот на кредити,ипотеки.Кредитори и банки търсят парите си.Този измислен имот с кино кой знае какви тежести има.Като се разплати парите и за малък апартамент няма да и стигнат на Шарън.Въпреки,че съм съвременник на онези години никога не съм харесвал този измислен сатанист.Алкохолик и наркоман.От това и умря.

    Коментиран от #6, #7

    18:58 07.04.2026

  • 5 Жулиен

    0 0 Отговор
    Щом чуя за имот с кино,нещата ставят ясни-забогатели простаци без капка мозък и възпитание.Сигурен съм и,че този умря без да познава нотите.

    19:03 07.04.2026

  • 6 Ром с кола

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "моисей":

    И аз съм отраснал с хеви метъла от 80–те и не знам кво толкова го величаят. Ози има не повече от 10 качествени песни за цялата си кариера и то винаги благодарение на музикантите около него. Томи, Ранди, Джеки И. , Зак и т.н. Обаче този енергиен вамп Шарън, дето Ози за малко ни и видя сметката в средата на 80–те, се възползва максимално но сега някой трябва да плати масрафа.

    19:24 07.04.2026

  • 7 Оди сей

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "моисей":

    Ти за чуждите пари не се грижи, гледай си собствените мизерии. Само биологични отпадъци коментират тука.

    19:26 07.04.2026