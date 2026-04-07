Шарън Озбърн продава семейното имение, в което живееха с Ози в Лос Анджелис

Шарън Озбърн е обявила за продажба имението в Лос Анджелис, което споделяше със съпруга си Ози Озбърн, след смъртта му през юли. Имотът е пуснат на пазара с цена от 17 милиона долара, като решението е част от плановете ѝ да намали мащаба на живота си и да разделя времето си между САЩ и Обединеното кралство.

Жилището, разположено в престижния квартал Hancock Park в Лос Анджелис, е закупено от двойката през 2015 г. за 11,85 милиона долара. По-рано то беше предлагано за продажба през 2022 г. на по-висока цена, но впоследствие беше изтеглено от пазара. Сега имотът отново е обявен за продажба, като според информацията площта му надхвърля 10 000 квадратни фута и включва и самостоятелна къща за гости.

Сред отличителните характеристики на имението е частно кино с колекция от автографи на известни личности, посещавали дома през годините, включително подпис на Елвис Пресли, оставен още от времето, когато имотът е принадлежал на радио водещия Франк Бриси. Интериорът се отличава с извита стълба, голям полилей и богато декорирани тавани, като при реновациите семейството се е стремило да запази стилистиката от началото на XX век.

След смъртта на Ози Озбърн, който почина на 22 юли на 76-годишна възраст, Шарън Озбърн предприе няколко промени в начина си на живот. По информация от близки до семейството тя възнамерява да закупи по-малък апартамент в Лос Анджелис, за да бъде по-близо до децата и внуците си, докато същевременно ще продължи да прекарва значителна част от времето си в семейното имение Welders House в Бъкингамшър.

Ози Озбърн, легенда на групата Black Sabbath, беше погребан именно в частните терени на британското имение, закупено от двойката през 1993 г. Малко преди смъртта си той изнесе прощален концерт с оригиналните членове на групата в Бирмингам – градът, където започва кариерата му.

Семейството Озбърн остава тясно свързано със САЩ, където живее повече от две десетилетия и където беше заснето риалити предаването The Osbournes (2002–2005). Програмата, реализирана основно в дома им в Бевърли Хилс, се превърна в едно от най-успешните телевизионни риалити формати на своето време.