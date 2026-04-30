Актьорът Винг Реймс приет по спешност в болница след инцидент в Лос Анджелис

30 Април, 2026 18:14 794 2

Най-вероятната причина за инцидента е топлинен удар, предизвикан от високите температури в града през последните дни

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният холивудски актьор Винг Реймс, познат на милиони зрители с емблематичните си превъплъщения в „Мисията невъзможна“ и култовия „Криминале“, преживя неприятен инцидент в Лос Анджелис.

Според информация на популярния портал TMZ, 66-годишната звезда е припаднал внезапно по време на престой в местен ресторант, което е предизвикало незабавна реакция от страна на присъстващите. Свидетели на случката разказват, че Реймс е изгубил съзнание, а на място бързо са пристигнали медицински екипи, които са го транспортирали до най-близкото лечебно заведение.

Представител на актьора коментира, че най-вероятната причина за инцидента е топлинен удар, предизвикан от високите температури в града през последните дни. За щастие, след проведените медицински прегледи и необходимите грижи, Винг Реймс вече е изписан от болницата и се възстановява в домашни условия.

Феновете на харизматичния актьор могат да си отдъхнат – състоянието му е стабилно, а той благодари на всички за подкрепата и загрижеността.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Петроханец

    4 0 Отговор
    Да идва тук. При нас вали снег.

    18:19 30.04.2026

  • 2 ШшИШО

    2 1 Отговор
    Ооо ВЕЧИ ША са пазя няма додя да преяждам .....

    18:34 30.04.2026