Актьорът Винг Реймс приет по спешност в болница след инцидент в Лос Анджелис

Известният холивудски актьор Винг Реймс, познат на милиони зрители с емблематичните си превъплъщения в „Мисията невъзможна“ и култовия „Криминале“, преживя неприятен инцидент в Лос Анджелис.

Според информация на популярния портал TMZ, 66-годишната звезда е припаднал внезапно по време на престой в местен ресторант, което е предизвикало незабавна реакция от страна на присъстващите. Свидетели на случката разказват, че Реймс е изгубил съзнание, а на място бързо са пристигнали медицински екипи, които са го транспортирали до най-близкото лечебно заведение.

Представител на актьора коментира, че най-вероятната причина за инцидента е топлинен удар, предизвикан от високите температури в града през последните дни. За щастие, след проведените медицински прегледи и необходимите грижи, Винг Реймс вече е изписан от болницата и се възстановява в домашни условия.

Феновете на харизматичния актьор могат да си отдъхнат – състоянието му е стабилно, а той благодари на всички за подкрепата и загрижеността.