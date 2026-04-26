Бела Хадид издава мемоари

26 Април, 2026 13:20 526 3

  • бела хадид-
  • мемоари-
  • супермодел

Тя е един от най-влиятелните американски супермодели на съвремието

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът Бела Хадид написа мемоари, допълнени с анекдоти, съобщи Hype Bae.

Мемоарите са озаглавени „Между нас“. Книгата вече е достъпна за предварителна поръчка, но официалното издаване е насрочено за 6 октомври. Читателите ще научат за живота на модела от детството до наши дни. Книгата включва и анекдоти.

Бела Хадид (Изабела Хаирия Хадид) е един от най-влиятелните американски супермодели на съвремието.

Избрана е за „Модел на годината“ през 2016 г. и 2022 г. от водещи професионалисти в индустрията. Има над 35 корици за международни издания на Vogue.

Дъщеря е на предприемача Мохамед Хадид и бившия модел Йоланда Хадид. Нейна по-голяма сестра е супермоделът Джиджи Хадид.

Работила е като посланик за марки като Dior и Bulgari и е дефилирала за Victoria's Secret. През 2024 г. основа своя собствена марка за аромати, наречена Orebella.


Бела открито говори за своята дългогодишна борба с хроничната Лаймска болест, с която е диагностицирана през 2012 г.. През последните години тя често прави паузи в кариерата си, за да се съсредоточи върху лечението си.

В началото на 2026 г. бе съобщено за раздялата ѝ с нейния партньор Адам Бануелос след около двугодишна връзка.

Наскоро звездата се завърна на модния подиум, като взе участие в дефилето на Saint Laurent. Активно поддържа връзка с феновете си чрез Instagram, където има над 60 милиона последователи.


  • 1 интересно

    2 0 Отговор
    Ще спомене ли през чии легла е минала за да стане "един от най-влиятелните американски супермодели на съвремието"?!

    13:23 26.04.2026

  • 2 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Да бъде изгонена от Тръмп тая очевидна девственица, защото е с арабска жилка. :)

    13:29 26.04.2026

  • 3 Бре

    0 0 Отговор
    Какъв километраж трябва да е навъртяла, че как мемоари да издава?

    13:52 26.04.2026