Бела Хадид издава мемоари

Моделът Бела Хадид написа мемоари, допълнени с анекдоти, съобщи Hype Bae.

Мемоарите са озаглавени „Между нас“. Книгата вече е достъпна за предварителна поръчка, но официалното издаване е насрочено за 6 октомври. Читателите ще научат за живота на модела от детството до наши дни. Книгата включва и анекдоти.

Бела Хадид (Изабела Хаирия Хадид) е един от най-влиятелните американски супермодели на съвремието.

Избрана е за „Модел на годината“ през 2016 г. и 2022 г. от водещи професионалисти в индустрията. Има над 35 корици за международни издания на Vogue.

Дъщеря е на предприемача Мохамед Хадид и бившия модел Йоланда Хадид. Нейна по-голяма сестра е супермоделът Джиджи Хадид.

Работила е като посланик за марки като Dior и Bulgari и е дефилирала за Victoria's Secret. През 2024 г. основа своя собствена марка за аромати, наречена Orebella.

Бела открито говори за своята дългогодишна борба с хроничната Лаймска болест, с която е диагностицирана през 2012 г.. През последните години тя често прави паузи в кариерата си, за да се съсредоточи върху лечението си.

В началото на 2026 г. бе съобщено за раздялата ѝ с нейния партньор Адам Бануелос след около двугодишна връзка.

Наскоро звездата се завърна на модния подиум, като взе участие в дефилето на Saint Laurent. Активно поддържа връзка с феновете си чрез Instagram, където има над 60 милиона последователи.