Елтън Джон на 79 г.: живот, музика и кауза

25 Март, 2026 08:14

  • елтън джон-
  • рожден ден

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 25 март, британската музикална легенда Елтън Джон празнува своя 79-и рожден ден – повод да си припомним една от най-влиятелните кариери в историята на поп и рок музиката.

От Региналд Дуайт до световна звезда

Елтън Джон е роден като Региналд Кенет Дуайт на 25 март 1947 г. в Пинър, Англия. Още като дете показва изключителен музикален талант и печели стипендия за Кралската музикална академия.

Големият му пробив идва в края на 60-те и началото на 70-те години, когато започва съдбоносното му партньорство с текстописеца Бърни Топин – едно от най-успешните в музикалната история.

С хитове като “Rocket Man”, “Tiny Dancer” и “Candle in the Wind” той се превръща в глобална суперзвезда, продавайки над 300 милиона записи по света.

Кариера, която обхваща десетилетия

Елтън Джон е сред малкото артисти с хитове в класациите в шест различни десетилетия – доказателство за изключителната му адаптивност и влияние.

Той печели множество награди, включително „Оскар“ за музиката към филма „Цар Лъв“, и е посветен в рицарско звание през 1998 г.

След грандиозното си прощално турне Farewell Yellow Brick Road (2018–2023), музикантът се оттегля от активните турнета, но остава творчески активен.

Личен живот и кауза

Елтън Джон е женен за Дейвид Фърниш и има две деца. Извън музиката той е един от най-активните филантропи в света чрез своята фондация за борба със СПИН.

Въпреки възрастта си, Джон остава активен – само дни преди рождения си ден изнася частен концерт в Лондон и веднага след това пътува до Лос Анджелис за благотворително събитие.

Неговото ежегодно парти по време на Оскарите през 2026 г. събира рекордните 10.6 милиона долара за борба с ХИВ/СПИН.

Нов семеен портрет с децата му бе изложен в Националната портретна галерия в Лондон – рядък поглед към личния му живот.

Въпреки здравословни проблеми, включително загуба на зрение в едното око, той продължава да работи и да гледа напред с оптимизъм.

Творчество и нови проекти

  • През последните години Елтън Джон остава активен с нови проекти:
  • Документалният филм “Elton John: Never Too Late” (2024) проследява живота и кариерата му.
  • Нови музикални сътрудничества и албуми, включително проект с Бранди Карлайл, показват, че той не спира да експериментира.
  • През 2026 г. предстои участие на фестивала Rock in Rio и нови издания от архивите му.

Елтън Джон не е просто музикант – той е културен феномен. С уникалния си стил, сценично присъствие и социална ангажираност той остава вдъхновение за поколения артисти.

Както сам казва:

„Единственият въпрос, който си струва да зададем, е: какво следва?“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    3 1 Отговор
    Успял мъшш! Свирил е на повече саксофони от Чичолина!

    08:19 25.03.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    5 0 Отговор
    тоз не бе ли геь (демек педофил)

    08:22 25.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    0 0 Отговор
    "живот, музика и кауза", а и още нещо...
    Нещо много горещо, но не е за описване, че е срамота.

    08:34 25.03.2026

  • 5 на село

    1 0 Отговор
    Да е жив и здрав човекът!

    08:44 25.03.2026