Елтън Джон на 79 г.: живот, музика и кауза

Днес, 25 март, британската музикална легенда Елтън Джон празнува своя 79-и рожден ден – повод да си припомним една от най-влиятелните кариери в историята на поп и рок музиката.

От Региналд Дуайт до световна звезда

Елтън Джон е роден като Региналд Кенет Дуайт на 25 март 1947 г. в Пинър, Англия. Още като дете показва изключителен музикален талант и печели стипендия за Кралската музикална академия.

Големият му пробив идва в края на 60-те и началото на 70-те години, когато започва съдбоносното му партньорство с текстописеца Бърни Топин – едно от най-успешните в музикалната история.

С хитове като “Rocket Man”, “Tiny Dancer” и “Candle in the Wind” той се превръща в глобална суперзвезда, продавайки над 300 милиона записи по света.

Кариера, която обхваща десетилетия

Елтън Джон е сред малкото артисти с хитове в класациите в шест различни десетилетия – доказателство за изключителната му адаптивност и влияние.

Той печели множество награди, включително „Оскар“ за музиката към филма „Цар Лъв“, и е посветен в рицарско звание през 1998 г.

След грандиозното си прощално турне Farewell Yellow Brick Road (2018–2023), музикантът се оттегля от активните турнета, но остава творчески активен.

Личен живот и кауза

Елтън Джон е женен за Дейвид Фърниш и има две деца. Извън музиката той е един от най-активните филантропи в света чрез своята фондация за борба със СПИН.

Въпреки възрастта си, Джон остава активен – само дни преди рождения си ден изнася частен концерт в Лондон и веднага след това пътува до Лос Анджелис за благотворително събитие.

Неговото ежегодно парти по време на Оскарите през 2026 г. събира рекордните 10.6 милиона долара за борба с ХИВ/СПИН.

Нов семеен портрет с децата му бе изложен в Националната портретна галерия в Лондон – рядък поглед към личния му живот.

Въпреки здравословни проблеми, включително загуба на зрение в едното око, той продължава да работи и да гледа напред с оптимизъм.

Творчество и нови проекти

През последните години Елтън Джон остава активен с нови проекти:

Документалният филм “Elton John: Never Too Late” (2024) проследява живота и кариерата му.

Нови музикални сътрудничества и албуми, включително проект с Бранди Карлайл, показват, че той не спира да експериментира.

През 2026 г. предстои участие на фестивала Rock in Rio и нови издания от архивите му.

Елтън Джон не е просто музикант – той е културен феномен. С уникалния си стил, сценично присъствие и социална ангажираност той остава вдъхновение за поколения артисти.

Както сам казва:

„Единственият въпрос, който си струва да зададем, е: какво следва?“