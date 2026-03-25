Старите герои Мартин Елвиса и Любомира се върнаха в "Ергентът", Мартина влиза тази вечер

Нови, но добре познати лица атакуват "Ергенът" тази седмица.

Мартин Елвиса – Ергенът от сезон 4, отново се появи в Шри Ланка, но този път в съвсем различна роля. Вместо да бъде в центъра на любовните събития, той влиза в шоуто с мисия – да помага на новите ергени и да се внедри като „таен агент“ сред дамите.

Настоящите Ергени – Марин, Крис и Стоян – бяха събрани от водещия Наум Шопов, когато ги очакваше голямата изненада. Появата на Елвиса ги остави тотално шокирани.

„Това беше огромна изненада! Ергенът с главно Е“, възкликна Марин, а останалите също не скриха реакциите си.

С характерното си чувство за хумор Елвиса първо се пошегува с Крис, че ще бъде заменен след „обаждане от продукцията“, което за кратко го притесни, преди да стане ясно, че става дума за шега.

След това обаче разговорът премина в по-сериозен тон. Мартин не спести критики към поведението на новите ергени и им даде ценни съвети.

„Добре де, защо като им давате рози на тия момичета, не ги гушнете, не ги целунете? Покажете някаква близост!“, коментира той.

Крис побърза да се защити: „Аз си ги гушнах, даже пътека им дадох. Така хубаво ги пренасочих към дивана.“ „Знаеш ли как ги пренасочи? Като треньор по физическо възпитание!“, отвърна Елвиса и предизвика смях сред останалите.

С появата си Мартин Елвиса ясно даде знак, че иска новите ергени да не повтарят неговите грешки от предишния сезон, особено що се отнася до отношенията и комуникацията с дамите.

Заедно с него се завърна и друго познато лице от предходния сезон - Любомира, която уж спечели сърцето на младия Ерген Виктор, но след шоуто двойката пое по различни пътища и сега тя отново търси любовта. Бубето, както я наричат, влезе в шоуто с черна роза от водещия Наум Шопов и веднага отиде на среща и с тримата Ергени.

Както стана ясно от кадри, изтекли още в началото на сезона, нейната приятелка и бивша фаворитка на Мартин - Мартина също ще се присъедини към борбата за сърцата на новите Ергени, като тя пък ще влезе тази вечер.