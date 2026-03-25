Деси Слава взе бузукарката Стояна при себе си след раздялата с Ивана (ВИДЕО)

Неочакван дует се появи за пръв път в поп фолк средите – певицата Деси Слава и доскорошната бузукарка на Ивана - Стояна се появиха заедно на сцена по време на частно събитие.

До скоро Стояна и Ивана бяха неразделни - същинско култово дуо, но наскоро двете поеха по отделни творчески пътища. Наскоро обаче музикантката се включи в участие на Деси Слава на частно парти по повод рожден ден.

По време на изявата Стояна се качва на импровизираната сцена и се включва с енергично изпълнение на барабани вместо типичното бузуки, а Деси Слава за кратко спира да пее и се отдава на танци, което предизвиква бурни аплодисменти от присъстващите.

Засега не е ясно дали съвместната им поява е начало на бъдещо партньорство или е еднократна импровизация. В социалните мрежи обаче фенове вече изразяват одобрение и насърчават двете да продължат да работят заедно. Още повече, че преди седмица се появиха и заедно в публиката на лайфа на "Като две капки вода".

Припомняме, че Стояна наскоро обяви старта на собствен проект – „Стояна Бузуки Лайв Шоу“, с който поставя начало на нов етап в кариерата си. Тя подчерта, че отношенията ѝ с Ивана остават добри и няма конфликт между тях.