Деси Слава взе бузукарката Стояна при себе си след раздялата с Ивана (ВИДЕО)

25 Март, 2026 16:31 740 5

Двете изненадаха с поява на една сцена

Снимки: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неочакван дует се появи за пръв път в поп фолк средите – певицата Деси Слава и доскорошната бузукарка на Ивана - Стояна се появиха заедно на сцена по време на частно събитие.

До скоро Стояна и Ивана бяха неразделни - същинско култово дуо, но наскоро двете поеха по отделни творчески пътища. Наскоро обаче музикантката се включи в участие на Деси Слава на частно парти по повод рожден ден.

По време на изявата Стояна се качва на импровизираната сцена и се включва с енергично изпълнение на барабани вместо типичното бузуки, а Деси Слава за кратко спира да пее и се отдава на танци, което предизвиква бурни аплодисменти от присъстващите.

Засега не е ясно дали съвместната им поява е начало на бъдещо партньорство или е еднократна импровизация. В социалните мрежи обаче фенове вече изразяват одобрение и насърчават двете да продължат да работят заедно. Още повече, че преди седмица се появиха и заедно в публиката на лайфа на "Като две капки вода".

Припомняме, че Стояна наскоро обяви старта на собствен проект – „Стояна Бузуки Лайв Шоу“, с който поставя начало на нов етап в кариерата си. Тя подчерта, че отношенията ѝ с Ивана остават добри и няма конфликт между тях.

@stoqna.official #live #new #music #2026 ♬ оригинален звук - Stoqna


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пророк

    1 5 Отговор
    Венелина даже и не предполага как ще бъде пребита при първа възможност 🤣🤭🥳

    16:35 25.03.2026

  • 2 За тези мазни кючеци

    4 0 Отговор
    трябва също 400 хил. евро!

    16:40 25.03.2026

  • 3 АЙДЕ ДА ПУСКАТ МУБИЛАЗСЦИЯТА

    2 1 Отговор
    за ФРОНТА ЧЕ АЙЛЯКЧИИТЕ СХЕМАДЖИИ ПРЕЛИВАТ ОТСЯКЪДЕ ТА БЕЛКЕМ СА РЕДУЦИРАТ ИЛИ ИЗПОКРИЯТ В ДУБАЙ.....

    16:52 25.03.2026

  • 4 Нека да пиша

    3 0 Отговор
    Тая Стояна да не е от тези дето лочат котенце

    17:08 25.03.2026

  • 5 Стенли

    0 0 Отговор
    Аман от цигании

    17:11 25.03.2026