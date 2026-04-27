Галена се оказа пламенна футболна фенка

Поп фолк иконата Галена изненада феновете си с неочаквано признание – оказва се, че една от най-големите звезди на чалга сцената е и запален почитател на футбола. В нейния дом непрекъснато се рита топка, а мачовете са почти денонощна тема.

„И да не искам, непрекъснато в нас се говори за футбол“, признава певицата с усмивка. Причината е доста тривиална - тя все пак е заобиколена от мъже. С толкова мъжко присъствие около себе си - двама сина и съпруга ѝ, Галена няма как да избяга от разпалени футболни дебати и обсъждания.

Освен всичко това, Галена толкова е въвлечена във футболните страсти, че понякога рита топка на вратички със сина си и не крие, че тези моменти са сред най-забавните в ежедневието ѝ.

Макар да не се определя като върл фен на конкретен отбор, фолк звездата има слабост към един от най-големите в играта – Кристиано Роналдо. За нея той не е просто футболист, а истинско вдъхновение със своята дисциплина, желязна воля и умението да балансира между кариера, семейство и световна слава.

Близки до певицата разкриват, че в дома ѝ често се стига до емоционални реакции по време на мачове – викове, коментари, дори „съдийски решения“ от дивана. „Понякога е по-емоционална от най-големите фенове“, шегуват се те.