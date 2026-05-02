Мадона пусна първата песен от новия си албум - дует със Сабрина Карпентър (ВИДЕО)

Мадона и Сабрина Карпентър представиха съвместния си сингъл Bring Your Love, който е водещо парче от предстоящия албум на Мадона Confessions II. Композицията съчетава елементи на хаус и диско звучене, като двете изпълнителки си разпределят вокалните партии.

Песента беше представена за първи път на живо по време на фестивала Coachella, когато Мадона се появи като изненадващ гост в изпълнението на Карпентър. Двете изпълниха новото парче след хита Vogue, а участието завърши с Like a Prayer.

Албумът Confessions II, който ще излезе на 3 юли чрез Warner Records, е първият студиен проект на Мадона от седем години насам. Проектът бележи и ново сътрудничество с продуцента Стюарт Прайс, работил по албума Confessions on a Dance Floor, считан за един от ключовите в кариерата ѝ.

В рамките на промоционалната кампания певицата вече представи и сингъла I Feel So Free, който дебютира в ефира на iHeartRadio, преди да бъде публикуван в стрийминг платформите. През последните седмици Мадона засили публичните си изяви, включително с изненадващо участие в клуба The Abbey, където се проведе събитие под името „Club Confessions Los Angeles“.

По време на вечерта тя се качи зад пулта заедно със Стюарт Прайс и изпълни на живо новия си материал. В събитието се включи и Адисън Рей, чиято поява предизвика широко разпространени реакции в социалните мрежи.

Съвместният проект със Сабрина Карпентър се разглежда като част от стратегията на Мадона да привлече по-млада аудитория, като същевременно запази характерното си електронно звучене. Излизането на Confessions II се очаква да бъде сред ключовите събития в музикалния календар през лятото.