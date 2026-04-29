Меди си навлече гнева на Гергана заради хита ѝ "Губя те бавно"

Гергана се завърна, само че не на сцената, където бе активна в зората на поп фолка, а с остра реакция по колегата си Меди. Поводът – изпълнение на "Губя те бавно" от фолк певеца по време на негов концерт.
"Начинът, по който го поднася, оставя горчив вкус", заяви тя. И добави: "Това звучи повече като наглост, отколкото като комплимент."
Според Гергана песента не е просто тренд, а е част от историята на българската музика и не може да бъде пренаписана.
"Гергана и Токича създадоха нещо автентично българско", подчертава блондинката и пояснява, че този хит е сред малкото, които са били "експортирани" и в други страни, а не копирани.
Допълнително напрежение създаде и изказване на Меди. "Тази песен не е моя за съжаление", заяви той, цитиран от Шоу Блиц.
1 Eдин
12:04 29.04.2026
2 честен ционист
12:04 29.04.2026
3 Бахтимир
12:27 29.04.2026
4 ООрана държава
Коя е гергана и какво е загубила? Ако е хим3н,а другата да го търси, не се интересуваме
12:30 29.04.2026
5 Коста
Коментиран от #6
12:50 29.04.2026
6 да уточним
До коментар #5 от "Коста":Кен Лий е на Валентина Хасан. На МарАя Кери е Without You- без теб.Валето беше явление в Мюзик Айдъл и имаше още едно момче- пееше песен на Трейси Чапмън- Гив ми уан ризън...Няма такъв смях вече в музикалните форуми.
13:02 29.04.2026