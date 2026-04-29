Новини
Любопитно »
Меди си навлече гнева на Гергана заради хита ѝ "Губя те бавно"

29 Април, 2026 12:01 1 270 6

  • меди-
  • гергана-
  • поп фолк-
  • вражда-
  • хит-
  • песен

Певицата смята изпълнението на Меди за "наглост"

Меди си навлече гнева на Гергана заради хита ѝ "Губя те бавно" - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гергана се завърна, само че не на сцената, където бе активна в зората на поп фолка, а с остра реакция по колегата си Меди. Поводът – изпълнение на "Губя те бавно" от фолк певеца по време на негов концерт.

"Начинът, по който го поднася, оставя горчив вкус", заяви тя. И добави: "Това звучи повече като наглост, отколкото като комплимент."

Според Гергана песента не е просто тренд, а е част от историята на българската музика и не може да бъде пренаписана.

"Гергана и Токича създадоха нещо автентично българско", подчертава блондинката и пояснява, че този хит е сред малкото, които са били "експортирани" и в други страни, а не копирани.

Допълнително напрежение създаде и изказване на Меди. "Тази песен не е моя за съжаление", заяви той, цитиран от Шоу Блиц.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Eдин

    4 0 Отговор
    Каква поредна,чалга-драма...

    12:04 29.04.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Едно време я бях закачил на гласовата поща на Грашнов и слушаме без пари.

    12:04 29.04.2026

  • 3 Бахтимир

    3 0 Отговор
    Мехмед стана Меди, Меемет смотан. Типичен брадат талибан и кандидат за член на СЦЗ :)

    12:27 29.04.2026

  • 4 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Коя е меди?
    Коя е гергана и какво е загубила? Ако е хим3н,а другата да го търси, не се интересуваме

    12:30 29.04.2026

  • 5 Коста

    0 0 Отговор
    Така е. Тази песен засенчи навремето Кен ли на Мария Кери.

    Коментиран от #6

    12:50 29.04.2026

  • 6 да уточним

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коста":

    Кен Лий е на Валентина Хасан. На МарАя Кери е Without You- без теб.Валето беше явление в Мюзик Айдъл и имаше още едно момче- пееше песен на Трейси Чапмън- Гив ми уан ризън...Няма такъв смях вече в музикалните форуми.

    13:02 29.04.2026