Меди си навлече гнева на Гергана заради хита ѝ "Губя те бавно"

Гергана се завърна, само че не на сцената, където бе активна в зората на поп фолка, а с остра реакция по колегата си Меди. Поводът – изпълнение на "Губя те бавно" от фолк певеца по време на негов концерт.

"Начинът, по който го поднася, оставя горчив вкус", заяви тя. И добави: "Това звучи повече като наглост, отколкото като комплимент."

Според Гергана песента не е просто тренд, а е част от историята на българската музика и не може да бъде пренаписана.

"Гергана и Токича създадоха нещо автентично българско", подчертава блондинката и пояснява, че този хит е сред малкото, които са били "експортирани" и в други страни, а не копирани.

Допълнително напрежение създаде и изказване на Меди. "Тази песен не е моя за съжаление", заяви той, цитиран от Шоу Блиц.