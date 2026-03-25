Преслава има нов дуетен партньор - племенницата ѝ (СНИМКА)

25 Март, 2026 14:31

Фолк звездата показа кадри от участие с младата изпълнителка

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Преслава тръгна на участия заедно с племенницата си Виктория. Девойчето страстно иска да гради музикална кариера и популярната ѝ леля ѝ дава сериозен старт в сценичните изяви. По-рано този месец Преслава гостува в родния си град Добрич и това е отлична възможност да промотира на местната сцена племенницата си. Виктория се справя отлично с пеенето, като не изневерява на гена на родата си - леля ѝ е фолкпевицата Преслава, майка ѝ е фолклорната изпълнителка Ивелина Колева, а баба ѝ Янка също се е занимавала с пеене.

Изненадващо на участието в Добрич Виктория пее не песен на леля си, а двете извиват глас на емблематичната песен от миналото "Още миг моя", изпълнявана от актьора Руслан Мъйнов. Визитата в родния си град Преслава използва не само за музикална ангажименти, а и да се срещне и със свои съученички, с които години по-късно продължава да поддържа приятелски отношения.

Тийнейджърката Виктория, която е с потекло от музикално семейство, приковава вниманието с хубост, но има и впечатляващи гласови данни. И в добрия смисъл на думата краде занаят от леля Преслава. Любопитен момент е, че на афишите, които промотират участията ѝ, е обявена като "новия талант - племенничката на Преслава". Дълго време нейната майка Ивелина Колева беше популярна като "сестрата на Преслава", но след отлична кариера успя да се наложи със собственото си име и творчество.

Няма информация Виктория да има голям брой собствени песни, така че вероятно изпълнява парчета на колежки. В социалните мрежи дори може да бъде гледано как пее песни на Веселин Маринов.

Виктория привлече вниманието още преди 5 години, когато като дете проби в Русия. Тогава нейни изпълнения се въртяха в местни сайтове, а крачка към международната ѝ известност беше участието ѝ в престижния конкурс "Истоки". Виктория беше номинирана в категорията "Естрадна песен", като успява да впечатли с изпълнението на парчето It's a Man World ("Светът е мъжки").

От години момичето пее в музикална школа, участвало е в многобройни конкурси и има различни награди. На видеото на изпълнението ѝ за конкурса "Истоки" се вижда, че Виктория е в помещение, което е отрупано с нейни грамоти и отличия. Първоначално Виктория се беше насочила към поп музиката, но е направила завой към попфолка, в който безспорен №1 през последните години е нейната леля Преслава.

Тийнейджърката тепърва трупа популярност в социалните мрежи, като във Фейсбук и Инстаграм има общо едва три хиляди последователи. Въпреки скромния си опит на сцената Виктория вече има сериозен брой покани за участия, като е канена предимно от барове и ресторанти, но някой ден може да запее и в големите дискотеки като фамозната си леля, пише HotArena.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Освен в

    1 0 Отговор
    Добрич тия двечки те имат ли изяви?

    14:57 25.03.2026

  • 2 Има

    3 0 Отговор
    Правописна грешка!
    Правилното:
    - Преслава има нов духаетен партньор!
    Тоя талант пред микрофона не трябва да пропада залудо, я!

    15:05 25.03.2026

  • 3 чалга професор

    0 0 Отговор
    Аз се чудя в коя кръчма в Добрич е направена снимката

    15:11 25.03.2026

  • 4 лими

    1 0 Отговор
    Много интересно тия празни глави какво са ги подпрели и трите на снимката,тежат ли?

    Коментиран от #5

    15:23 25.03.2026

  • 5 Мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "лими":

    Тоя па!? Точно празните глави ги пълниме най лесно!

    15:33 25.03.2026