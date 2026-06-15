Руски удари убиха петима пожарникари в Харков, 23-ма ранени след атака срещу Киев

В ранните часове на 15 юни руските войски атакуваха втория по големина грав Украйна харков като при атаката загинаха петима пожарникари Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, предаде УНН.

Други петима са ранени.

Информацията бе официално потвърдена от украинския министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Нападението над втория по големина украински град е част от масирана и координирана руска комбинирана вълна, която тази нощ включваше изстрелването на десетки ракети и дронове едновременно към Харков и столицата Киев.

Сериозни поражения има и в други части на страната.

По данни на киевската противовъздушна отбрана и кмета Витали Кличко, градът е атакуван на няколко вълни с балистични, крилати и хиперзвукови ракети, както и с вълни от дронове-камикадзе.

Най-тежкият удар по културното наследство е регистриран в Киево-Печорската лавра (обект на ЮНЕСКО). Покривът на Успенския събор се запали вследствие на директно попадение, причинявайки огромен пожар на площ от 800 квадратни метра.

Засегнати са цивилни постройки в 9 района на столицата. В Оболонски район частично е разрушена жилищна сграда между 3-тия и 4-тия етаж. Ударени са още 9-етажни сгради в Соломенски и Печерски район, както и 25-етажен блок в Шевченковски район.

Ранени са най-малко 23-ма души, сред които дете и бременна жена. Повечето от пострадалите са с различна степен на изгаряния и травми, като 11 от тях са хоспитализирани.

Ударите по критичната инфраструктура прекъснаха далекопроводи, оставяйки над 140 000 абонати без ток в столицата.

В Днипропетровска и Запорожка област са изстреляни ракети са нанесли щети по транспортната и енергийната мрежа, като се съобщава за локални прекъсвания на комуникациите и водоснабдяването в цивилни райони.

Местните власти в Лвов съобщават за изненадващи атаки с дронове, които са засегнали историческия център на града. Избухнал е пожар в района на историческата църква "Свети Андрей". Атаката е определена от украинските власти като един от най-агресивните комбинирани удари срещу гражданска инфраструктура от месеци насам.