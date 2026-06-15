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Руски удари убиха петима пожарникари в Харков, 23-ма ранени след атака срещу Киев
  Тема: Украйна

Руски удари убиха петима пожарникари в Харков, 23-ма ранени след атака срещу Киев

15 Юни, 2026 05:33, обновена 15 Юни, 2026 05:47 1 356 48

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  • харков

Съобщава се за нападения над град Лвов, Днепропетровска и Запорожка област

Руски удари убиха петима пожарникари в Харков, 23-ма ранени след атака срещу Киев - 1
Снимка: Укринформ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 15 юни руските войски атакуваха втория по големина грав Украйна харков като при атаката загинаха петима пожарникари Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, предаде УНН.

Други петима са ранени.

Информацията бе официално потвърдена от украинския министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Нападението над втория по големина украински град е част от масирана и координирана руска комбинирана вълна, която тази нощ включваше изстрелването на десетки ракети и дронове едновременно към Харков и столицата Киев.

Сериозни поражения има и в други части на страната.

По данни на киевската противовъздушна отбрана и кмета Витали Кличко, градът е атакуван на няколко вълни с балистични, крилати и хиперзвукови ракети, както и с вълни от дронове-камикадзе.

Най-тежкият удар по културното наследство е регистриран в Киево-Печорската лавра (обект на ЮНЕСКО). Покривът на Успенския събор се запали вследствие на директно попадение, причинявайки огромен пожар на площ от 800 квадратни метра.

Засегнати са цивилни постройки в 9 района на столицата. В Оболонски район частично е разрушена жилищна сграда между 3-тия и 4-тия етаж. Ударени са още 9-етажни сгради в Соломенски и Печерски район, както и 25-етажен блок в Шевченковски район.

Ранени са най-малко 23-ма души, сред които дете и бременна жена. Повечето от пострадалите са с различна степен на изгаряния и травми, като 11 от тях са хоспитализирани.

Ударите по критичната инфраструктура прекъснаха далекопроводи, оставяйки над 140 000 абонати без ток в столицата.

В Днипропетровска и Запорожка област са изстреляни ракети са нанесли щети по транспортната и енергийната мрежа, като се съобщава за локални прекъсвания на комуникациите и водоснабдяването в цивилни райони.

Местните власти в Лвов съобщават за изненадващи атаки с дронове, които са засегнали историческия център на града. Избухнал е пожар в района на историческата църква "Свети Андрей". Атаката е определена от украинските власти като един от най-агресивните комбинирани удари срещу гражданска инфраструктура от месеци насам.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само

    18 4 Отговор
    толкова ли ?

    05:45 15.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Винарки витаят около дежурнтя

    14 0 Отговор
    Заглавието пич!
    «… грав Украйна харков…»
    До тука бях. Няма какво да чета повеча тук.

    Коментиран от #42

    05:54 15.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 Мани мани

    26 2 Отговор
    Абе падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго нямали какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.
    Руснаците обещаха следващия път да им пратят и орехи да си хапнат малко че май украинците и гладували. Малко но от сърце!

    Коментиран от #27

    05:59 15.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мъдрецът

    3 21 Отговор
    Путин е враг номер едно на руския народ! Затова се укрива в нелегалност и има няколко двойници!

    Коментиран от #48

    06:16 15.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ВВП

    13 0 Отговор
    Оня Кличко ,още ли мърда ?

    06:20 15.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Голям и мазен купон

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "5 години рашистка излагация":

    Служебното правителство в бг въведе помощи от 20 евро за гориво за социално слаби собственици на автомобили.

    06:32 15.06.2026

  • 38 Дебиле.бг

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Купонджия":

    Много му е разтропан ауспуха след прайда, никой няма да го вземе.

    06:34 15.06.2026

  • 39 оня с коня

    16 1 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    06:35 15.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мишел

    12 0 Отговор
    Руската армия ликвидира котел с украински военни части между Кондрашовка и Новоосиново.

    06:41 15.06.2026

  • 42 От Мильо укрaaлкaша

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Винарки витаят около дежурнтя":

    Толкоз!

    06:49 15.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 До Джони Инглаиш

    0 0 Отговор
    Браво ! Разсмя ме рано сутрин .

    07:03 15.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бъдеще

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "Мъдрецът":

    Путин е враг на себе си, защото жали украинците и не предприема нещо такова, което направиха Израел срещу Газа...

    07:04 15.06.2026

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