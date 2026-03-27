Криза в брака на Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс

Катрин Зита-Джоунс, известна с активния си социален живот, все по-често се появява из Ню Йорк и прекарва все по-малко време с по-възрастния си съпруг Майкъл Дъглас. Според RadarOnline.com това кара някои хора да се тревожат, че подобна дистанция може да се отрази на 25-годишния им брак. 56-годишната звезда от "Чикаго" споделя, че никога не е била в Лос Анджелис с цел да се появява по светски събития, като подчертава, че тя и 81-годишният актьор от "Уолстрийт" отдавна живеят на Източното крайбрежие. Именно там тя сега активно участва в среди, свързани с бизнеса и изкуството, пише dir.bg.

След като децата им, синът Дилън, 25, и дъщерята Карис, 22, вече са пораснали, източници твърдят, че напоследък двамата като че ли водят по-отделен живот.

"Майкъл винаги е изключително подкрепящ към Катрин", споделя вътрешен човек. "Той обича да я вижда щастлива и никога не би се опитал да я задържи у дома, но това не означава, че му е лесно да наблюдава как тя води толкова натоварен живот, докато той остава на заден план, тъй като няма енергия да поддържа темпото, което тя желае."

"Ситуацията е много сложна, защото той не иска да я спира, но напоследък има усещане, че за нея той е по-скоро второстепенна мисъл", казва същият източник. "Ако бяха на Западното крайбрежие, той щеше да има много повече занимания. В Лос Анджелис все още има много приятели, а и би имал далеч повече възможности за голф, защото времето там е много по-добро."

Според източника за човек, свикнал да е в центъра на събитията, е трудно да приеме този нов, по-тих етап от живота си, а фактът, че съпругата му продължава да живее на пълни обороти, прави адаптацията още по-тежка. "Той усеща дистанцията, това е ясно."

Връзката на тази влиятелна двойка не винаги е вървяла гладко, а през 2013 г. двамата за кратко се разделиха.

"Всяка двойка има трудни моменти", казва Дъглас през 2015 г. в The Ellen DeGeneres Show, като същевременно подчертава, че със съпругата му са "отново по-силни от всякога". Въпреки това източникът намеква, че побелелият съпруг на Зита-Джоунс изпитва трудности с настоящата динамика у дома.

