Криза в брака на Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс

27 Март, 2026 07:43

  • майкъл дъглас-
  • катрин зита - джоунс-
  • брак-
  • криза-
  • раздяла

Възможна ли е нова раздяла?

Криза в брака на Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Катрин Зита-Джоунс, известна с активния си социален живот, все по-често се появява из Ню Йорк и прекарва все по-малко време с по-възрастния си съпруг Майкъл Дъглас. Според RadarOnline.com това кара някои хора да се тревожат, че подобна дистанция може да се отрази на 25-годишния им брак. 56-годишната звезда от "Чикаго" споделя, че никога не е била в Лос Анджелис с цел да се появява по светски събития, като подчертава, че тя и 81-годишният актьор от "Уолстрийт" отдавна живеят на Източното крайбрежие. Именно там тя сега активно участва в среди, свързани с бизнеса и изкуството, пише dir.bg.

След като децата им, синът Дилън, 25, и дъщерята Карис, 22, вече са пораснали, източници твърдят, че напоследък двамата като че ли водят по-отделен живот.

"Майкъл винаги е изключително подкрепящ към Катрин", споделя вътрешен човек. "Той обича да я вижда щастлива и никога не би се опитал да я задържи у дома, но това не означава, че му е лесно да наблюдава как тя води толкова натоварен живот, докато той остава на заден план, тъй като няма енергия да поддържа темпото, което тя желае."

"Ситуацията е много сложна, защото той не иска да я спира, но напоследък има усещане, че за нея той е по-скоро второстепенна мисъл", казва същият източник. "Ако бяха на Западното крайбрежие, той щеше да има много повече занимания. В Лос Анджелис все още има много приятели, а и би имал далеч повече възможности за голф, защото времето там е много по-добро."

Според източника за човек, свикнал да е в центъра на събитията, е трудно да приеме този нов, по-тих етап от живота си, а фактът, че съпругата му продължава да живее на пълни обороти, прави адаптацията още по-тежка. "Той усеща дистанцията, това е ясно."

Връзката на тази влиятелна двойка не винаги е вървяла гладко, а през 2013 г. двамата за кратко се разделиха.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

"Всяка двойка има трудни моменти", казва Дъглас през 2015 г. в The Ellen DeGeneres Show, като същевременно подчертава, че със съпругата му са "отново по-силни от всякога". Въпреки това източникът намеква, че побелелият съпруг на Зита-Джоунс изпитва трудности с настоящата динамика у дома.

Източник: life.dir.bg


Оценка 3.5 от 10 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е как

    37 3 Отговор
    Така ?! Той вече не може, тя вече не иска, за какво са тези разправии ?!

    Коментиран от #10

    07:45 27.03.2026

  • 2 Ами да, то

    34 2 Отговор
    така става, като спре да се развива охлюва и свършат парите, настъпва криза в брака...

    07:45 27.03.2026

  • 3 тиквенсониада

    25 5 Отговор
    Заради разликата в годините ли се разделиха бат Бойко и мис Бикини ? Или заради това , че ги надушиха как клетата манекенка взе луксозна къща в Барселона , без никакви законни доходи.
    Все пак разликата от 25-26-27 години си е сериозна , а и ББ все за България и делата там мисли. Явно момето е искало нещо , което принадлежи на РОДИНАТА само - ББ !?

    Коментиран от #20

    07:51 27.03.2026

  • 4 адаша

    31 2 Отговор
    Едно е да го играеш в киното, а друго в къщи на леглото.

    07:57 27.03.2026

  • 5 На Катринчето и се иска яко чесане

    27 1 Отговор
    в тази възраст. Това е физиология а.... на Майкъл вече не му става. Старост нерадост. Ако работеше като Канго Бош проблеми нямаше да има.

    08:05 27.03.2026

  • 6 Много грим

    31 5 Отговор
    Много грим си е слагала тази. За 56 годишна, изглежда по-възрастна. Максималната разлика между мъж и жена, трябва да е 8-9 ,до 10 години разлика. Както се вижда, на 81 години, не му се занимава с нищо.

    Коментиран от #11, #18

    08:06 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оценка

    19 2 Отговор
    МААЛЕЕЙ,НА КАТРИНКА КОЛКО Й Е ПОРАСНАЛ НОСЪТ,МАЛЕЕЙИЙ!

    08:08 27.03.2026

  • 9 Сър-бежите

    22 1 Отговор
    са страшно нещо ейй!!!

    08:10 27.03.2026

  • 10 мноо

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Е как":

    знаиш, сигурно им светиш.....

    Коментиран от #13

    08:24 27.03.2026

  • 11 мерак

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "Много грим":

    старост нема !

    08:26 27.03.2026

  • 12 Кой иска да живее с мумия,

    19 2 Отговор
    тя му е изсмукала парите, и ще си намери младо жребче!?

    08:26 27.03.2026

  • 13 Знам!

    24 0 Отговор

    До коментар #10 от "мноо":

    Външният вид на Катрин го подсказва. Ще кажеш, че взе дъртия заради кариерата! Вярно е! Но семейство им издържа толкова дълго, защото Катрин по начало не е от много сексуалните жени. Въпреки че изглежда точно обратното. Нямаше и скандали с любовници...

    08:36 27.03.2026

  • 14 Жената

    14 0 Отговор
    Търси освен пари, също и твърд ой

    08:36 27.03.2026

  • 15 Георги

    12 0 Отговор
    тука и виагра няма да помогне. Ще трябва да го шинира с две лъжици

    08:42 27.03.2026

  • 16 АзЗнам

    16 2 Отговор
    Ами трябва да се подготвя - Катрина ще има още поне 25години живот след и без Дъглас . и ... отдавна им е свършило "сладкото" - сега е като социален патронаж!

    Коментиран от #19

    08:47 27.03.2026

  • 17 Гост

    15 0 Отговор
    Баща Исур Даниелович Демски - Кърк Дъглас Беларуски еврейн.

    08:51 27.03.2026

  • 18 Колко ми даваш?

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много грим":

    Няма начин да е на 56 г. Според мен е на 60+

    09:07 27.03.2026

  • 19 Георги

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "АзЗнам":

    след като излъга мишо дъгласа спея да се снима и сега не може да се разведе, че ще разчита на някаква делба в съда. А той е на 81...

    09:07 27.03.2026

  • 20 първи шланг

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "тиквенсониада":

    Да не си мислиш че Мис Бикини е на сухо но някой чичко паричко трябва да плаща сметката.

    Коментиран от #21

    09:17 27.03.2026

  • 21 Напротив

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "първи шланг":

    Паяжина е хванала, ама да е мислила.

    Коментиран от #22

    09:19 27.03.2026

  • 22 първи шланг

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Напротив":

    Защо,чичко паричко да не си трепе конкурентите,като не му става има социални домове за възрастни.

    09:23 27.03.2026

  • 23 жоро

    11 0 Отговор
    На мацката и се бръмчи, а бай Майкъл е "фърлил мотора"!

    09:43 27.03.2026

  • 24 иванова

    12 0 Отговор
    Когато се женят за млади жени-не мислят !После им става криво,че не могат да смогнат на темпото !!!

    10:25 27.03.2026