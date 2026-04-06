Теди Москов за представленията си: Аз реагирам на тъпотията около мен (ВИДЕО)

„Някои могат, други - не” е заглавието на биографията на един от най-талантливите и не по-малко луди български режисьор Теди Москов. Повече за нея той разказа пред Лора Крумова в предаването „На фокус”.

„Това не е автобиография. Митко Стайков написа книгата.", споделя Теди Москов и пояснява, че той не е казвал на Стайков какво да включва в нея и какво не.

Той разказва за инцидент в Германия, при който пътува, за да смени актриса, която е забременяла, но в един момент просто се буди 45 дни по-късно напълно парализиран в болница. В случая той е бил пешеходец, но признава, че преди е карал доста лудо.

"Много е лесно да работиш по сюжет, но аз не работя по сюжет. Работя на друг принцип, на съпоставка на идеи и на внушения.”, казва още за работата си театралният деец.

Режисьорът сподели, че пуска своите представления преди те да бъдат готови. "За жалост", казва той, защото това е предпоставка за провал.

„В Хамбург на едно от представленията останах 45 дни след премиерата, за да го доправям. Трябваше да излезе на определената дата, то там е фабрика за театър. Свършва едното, почва другото. Дори се горят декорите, че няма къде да се складират, като свърши едно представление”, разказа той.

„Аз реагирам на тъпотията около мен. Тази, която е на високи етажи, не само високи в държавата, ами и по театри, в киноцентър, в общини, къде ли не. За мен тъпотията няма партийна окраска. Тези хора са разпределени равномерно навсякъде, по всички партии и на всички нива на обществото ни”, заяви Москов за вдъхновението и идеите, които черпи за представленията си от околния свят. Той допълни: „Преди ме палеше това. Имам толкова много пиеси правени и в серии на улицата. Нямам някаква амбиция, а просто да си доживея така наречения творчески път”.