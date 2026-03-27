Коварен ласкател и манипулатор обрал 90-годишното днес "първо момиче на Бонд"

Първото „момиче на Бонд“ от филмите за измисления супершпионин, 90-годишната днес Урсула Андерс, стана жертва на измама, пише „Гардиън“.

Актрисата сподели, че преди време забелязала постепенно изчерпване на активите си, които били поверени в тръст.

„В продължение на осем години умишлено станах обект на ласкателства и манипулации. Бях безмилостно лъгана, а с доверието ми беше злонамерено и престъпно злоупотребявано“, оплака се тя пред пресата.

Андрес подала жалба до швейцарската полиция. Главният заподозрян е Ерик Фреймонд, бивш мениджър на активи, базиран в Женева, който и преди преди е попадал в центъра на подобен скандал, включващ наследника на Hermès Никола Пюех.

Разследването заключило, че Фраймонд е използвал активите на Андрес, за да инвестира в неликвидни ценни книжа и да извършва финансови транзакции, някои от които са били насочени към закупуване на произведения на изкуството на името на съпругата му. Истинската стойност на произведенията и тяхното местоположение остават неизвестни. Дирекцията за борба с мафията във Флоренция също се зае със случая; По време на разследването те разкриха връзките на Фраймонд с Италия и инвестициите му в луксозен комплекс от недвижими имоти в Тоскана.

Съдия по предварително разследване в съда във Флоренция разпореди конфискация на активи в размер на приблизително 20 милиона евро от всички незаконни печалби.

През 2025 г. Фраймонд беше открит, но въпреки смъртта на главния заподозрян, случаят остава неразкрит. Адвокатът на Фраймонд отрича всички обвинения, а нотариусът му се призна за виновен в укриване на професионална тайна.

Актрисата Урсула Андрес стана известна след участието си във филма от 1962 г. „Д-р Но“ с участието на Шон Конъри в ролята на супер агента Джеймс Бонд.