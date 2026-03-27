Коварен ласкател и манипулатор обрал 90-годишното днес "първо момиче на Бонд"

27 Март, 2026 11:16 1 316 3

Актрисата сподели, че преди време забелязала постепенно изчерпване на активите си, които били поверени в тръст

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първото „момиче на Бонд“ от филмите за измисления супершпионин, 90-годишната днес Урсула Андерс, стана жертва на измама, пише „Гардиън“.

Актрисата сподели, че преди време забелязала постепенно изчерпване на активите си, които били поверени в тръст.

„В продължение на осем години умишлено станах обект на ласкателства и манипулации. Бях безмилостно лъгана, а с доверието ми беше злонамерено и престъпно злоупотребявано“, оплака се тя пред пресата.

Андрес подала жалба до швейцарската полиция. Главният заподозрян е Ерик Фреймонд, бивш мениджър на активи, базиран в Женева, който и преди преди е попадал в центъра на подобен скандал, включващ наследника на Hermès Никола Пюех.

Разследването заключило, че Фраймонд е използвал активите на Андрес, за да инвестира в неликвидни ценни книжа и да извършва финансови транзакции, някои от които са били насочени към закупуване на произведения на изкуството на името на съпругата му. Истинската стойност на произведенията и тяхното местоположение остават неизвестни. Дирекцията за борба с мафията във Флоренция също се зае със случая; По време на разследването те разкриха връзките на Фраймонд с Италия и инвестициите му в луксозен комплекс от недвижими имоти в Тоскана.

Съдия по предварително разследване в съда във Флоренция разпореди конфискация на активи в размер на приблизително 20 милиона евро от всички незаконни печалби.

През 2025 г. Фраймонд беше открит, но въпреки смъртта на главния заподозрян, случаят остава неразкрит. Адвокатът на Фраймонд отрича всички обвинения, а нотариусът му се призна за виновен в укриване на професионална тайна.

Актрисата Урсула Андрес стана известна след участието си във филма от 1962 г. „Д-р Но“ с участието на Шон Конъри в ролята на супер агента Джеймс Бонд.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мъж

    1 2 Отговор
    Българите завистчии номер едно , нпото на Сорос само интригантства , не сме луди ☘️🤣🤭🥳

    11:45 27.03.2026

  • 2 Много кофти

    3 2 Отговор
    Лъжи ме, обичам те.... и взела, че му гласувала доверие... толкова хубаво и говорел, досущ като русофилите в България, поискала да му повярва... ами той ме излъга... следващият моля.
    Мили дами хайде да помислите преди да гласувате, за Румен Радев, няма такъв празен човек, нямам представа кое точно му харесвате... това, че направи коремно ли???

    11:55 27.03.2026

  • 3 тука му викаме

    0 0 Отговор
    Имала - дала.

    15:13 27.03.2026