Изследване: Изкуственият интелект угодничи на потребителите и дава лоши съвети

Изкуственият интелект често е склонен да ласкае и подкрепя потребителите си до степен, която може да доведе до лоши съвети, увреждане на социалните отношения и затвърждаване на вредни навици, пише Асошиейтед прес, позовавайки се на изследване, публикувано в списание „Сайънс“.
Учени от Станфордския университет са анализирали 11 водещи ИИ системи и са установили, че всички проявяват различна степен на т.нар. „угодничество“ - прекомерно съгласие и потвърждаване на мнението на потребителя, пише БТА. Проблемът не е само в неподходящите съвети, а и в това, че хората се доверяват повече на изкуствен интелект, когато той защитава техните убеждения, поясняват от Асошиейтед прес.
В сравнение с отговорите на реални потребители във форума „Редит“ (Reddit), чатботовете са подкрепяли действията на потребителите средно с 49 процента по-често - дори при случаи на измама, незаконно или социално неприемливо поведение.
Експериментите показват, че хората, общували с „прекалено утвърждаващ“ изкуствен интелект, са по-убедени, че са прави, и по-малко склонни да поправят отношенията си - например да се извинят или да променят поведението си. Изследователите предупреждават, че ефектът е особено рисков за деца и тийнейджъри, които все по-често търсят съвет от чатботове, докато социалните им умения все още се развиват.
Проблемът е по-сложен от добре познатите „халюцинации“ на ИИ – тоест от генерирането на неверни резултати или факти, защото тук става дума за поведение, което потребителите често възприемат като правилно - дори когато е вредно.
Учените смятат, че са нужни промени в начина, по който се обучават моделите на изкуствен интелект, така че да насърчават по-критично мислене. Сред възможните решения са чатботовете да оспорват потребителите или да ги насочват към гледната точка на другите, пише още Асошиейтед прес.
Отдавна ви казах, че се е научил да лъже!!!
Увеличиха бензина,
сума ти хранителни
стоки и какво ли
още не, а от
неделя разбрах,
че увеличават и
часа - от 3 щял
да стане на 4.
6 Кажи честно ... 🤣
До коментар #4 от "Баба Герга":И какви са гадове, точно в неделя, да няма срещу кого да протестираш. Не е истина направо!
Но няма да им се дадем !
Пръскат ни с кемтрейлс - оцеляхме.
Пуснаха ни 4G - не успяха.
Пуснаха подобрено 5G - пак оцеляхме.
Пуснаха ни Ковид - оцеляхме.
Опитаха се да ни чипират - не успяха.
Набутаха ни в Шенген - пак оцеляхме.
Сега с това Евро пак оцеляхме, напук на Сорос.
Народ чиято надежда за нормален живот опира до Радев, не може да бъде унищожен!
Само не знаем как ще оцелеем без руска култура и руска нагайка ?!
7 не точно
ИИ ще увеличи сериозно интелектуалното неравенство.
За едни ще е инструмент даващ големи възможности, за други ще е затъване в удобен ехо чембър. И вторият вид ще са 90% от хората.
18:48 27.03.2026
12 Клоди
До коментар #4 от "Баба Герга":Много яко
20:59 27.03.2026
15 да допълня
До коментар #13 от "Обрстно":Има случаи на влюбване в него и дори получена зависимост.
16 Язе
До коментар #6 от "Кажи честно ... 🤣":Ключовата ти дума е "оцеляхме". Не, не сме. Оцеляваме, колкото трябва. Колкото е нужно. Потребители трябва да има, ама да не са баш така фриволни, както искат самите.
Ако идеята бе да ни утрепат, повярвай, щеше да стане. Идеята е, да поддържаме умрялата система. И да се лъжем, че не е.
17 Юрий
99% грешна информация.
Угодничи ,
Но за сметка на това 99% от потребителите му са по тъпи :))))
