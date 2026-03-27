Изследване: Изкуственият интелект угодничи на потребителите и дава лоши съвети

27 Март, 2026 18:31 1 658 18

Чатботовете са способни са навредят на потребителите заради алгоритмите си

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект често е склонен да ласкае и подкрепя потребителите си до степен, която може да доведе до лоши съвети, увреждане на социалните отношения и затвърждаване на вредни навици, пише Асошиейтед прес, позовавайки се на изследване, публикувано в списание „Сайънс“.

Учени от Станфордския университет са анализирали 11 водещи ИИ системи и са установили, че всички проявяват различна степен на т.нар. „угодничество“ - прекомерно съгласие и потвърждаване на мнението на потребителя, пише БТА. Проблемът не е само в неподходящите съвети, а и в това, че хората се доверяват повече на изкуствен интелект, когато той защитава техните убеждения, поясняват от Асошиейтед прес.

В сравнение с отговорите на реални потребители във форума „Редит“ (Reddit), чатботовете са подкрепяли действията на потребителите средно с 49 процента по-често - дори при случаи на измама, незаконно или социално неприемливо поведение.

Експериментите показват, че хората, общували с „прекалено утвърждаващ“ изкуствен интелект, са по-убедени, че са прави, и по-малко склонни да поправят отношенията си - например да се извинят или да променят поведението си. Изследователите предупреждават, че ефектът е особено рисков за деца и тийнейджъри, които все по-често търсят съвет от чатботове, докато социалните им умения все още се развиват.

Проблемът е по-сложен от добре познатите „халюцинации“ на ИИ – тоест от генерирането на неверни резултати или факти, защото тук става дума за поведение, което потребителите често възприемат като правилно - дори когато е вредно.

Учените смятат, че са нужни промени в начина, по който се обучават моделите на изкуствен интелект, така че да насърчават по-критично мислене. Сред възможните решения са чатботовете да оспорват потребителите или да ги насочват към гледната точка на другите, пише още Асошиейтед прес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    19 4 Отговор
    Изкуствения интелект е за тия които нямат грам интелект, така че въобще не ми дреме, че ги прецакват!

    18:33 27.03.2026

  • 2 Пич

    19 4 Отговор
    Сигурно някои се мислят за много модерни, като се съветват с ИИ?! Не бе, просто са си глупави !!!
    Отдавна ви казах, че се е научил да лъже!!!

    18:38 27.03.2026

  • 3 си дзън

    17 2 Отговор
    От ИИ и социалните мрежи само се оглупява, но пък направиха някои свръхбогати.

    18:41 27.03.2026

  • 4 Баба Герга

    11 0 Отговор
    Тия нямат спиране!
    Увеличиха бензина,
    сума ти хранителни
    стоки и какво ли
    още не, а от
    неделя разбрах,
    че увеличават и
    часа - от 3 щял
    да стане на 4.

    Коментиран от #6, #12

    18:42 27.03.2026

  • 5 ха ха

    12 3 Отговор
    Ха Добро урто стрино Пено:)))) То се знаеше,че така ще бъде.Нали ИИ е програмиран специално за тварите с гладки мозъци за да редуцира човечеството.

    18:43 27.03.2026

  • 6 Кажи честно ... 🤣

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Герга":

    И какви са гадове, точно в неделя, да няма срещу кого да протестираш. Не е истина направо!
    Но няма да им се дадем !
    Пръскат ни с кемтрейлс - оцеляхме.
    Пуснаха ни 4G - не успяха.
    Пуснаха подобрено 5G - пак оцеляхме.
    Пуснаха ни Ковид - оцеляхме.
    Опитаха се да ни чипират - не успяха.
    Набутаха ни в Шенген - пак оцеляхме.
    Сега с това Евро пак оцеляхме, напук на Сорос.
    Народ чиято надежда за нормален живот опира до Радев, не може да бъде унищожен!
    Само не знаем как ще оцелеем без руска култура и руска нагайка ?!

    Коментиран от #16

    18:48 27.03.2026

  • 7 не точно

    14 0 Отговор
    Всичко зависи от интелекта на потребителя. Ако потребителя това иска - някой да му повтаря хрумките, това и ще получи.
    ИИ ще увеличи сериозно интелектуалното неравенство.
    За едни ще е инструмент даващ големи възможности, за други ще е затъване в удобен ехо чембър. И вторият вид ще са 90% от хората.

    18:48 27.03.2026

  • 8 12343211

    4 1 Отговор
    Станфордския щели да загубят и пуснали изследване.

    18:55 27.03.2026

  • 9 Al смачка заплатите на IT

    3 2 Отговор
    Софтуерните фирми тръгват към неминуемо фалити

    19:16 27.03.2026

  • 10 Специалист

    4 0 Отговор
    Клод на Антропик го прави и постоянно ми благодари за дълбоките разговори, но много ми помага със сложна математика. Безплатния на Гугъл се въздържа и често спори за медицина, като се придържа към статуквото, но ако го питаш колко надежни са тези изследвания, правилно оценява че някои не са много надеждни защото са спонсорирани от производители на "хранителни добавки" и са един вид реклама на добавката.

    19:28 27.03.2026

  • 11 СМЕХОРИИ

    6 0 Отговор
    ЗАЩОТО ЕИ, го мързи и да мисли...и се доверява на чужди разсъждения

    19:42 27.03.2026

  • 12 Клоди

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Герга":

    Много яко

    20:59 27.03.2026

  • 13 Обрстно

    3 0 Отговор
    При мене не ,,угодничи,, . Винаги представя и подкрепя становиище, различно от моето. Извърта и говори глупости . Изобщо общщуването ми с ИИ е като с човек с умствени проблеми.

    Коментиран от #15

    21:04 27.03.2026

  • 14 ха, ха, ха...

    6 0 Отговор
    Ако някой е очаквал нещо по различно, жалко за надеждите му. Още от първоначалните изявления, че ще се "самообучава" стана ясно, че няма да посещава библиотеки или научни институти, а ще е най вече от мрежата на фейсбук, тик-ток и други подобни платформи.

    21:12 27.03.2026

  • 15 да допълня

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Обрстно":

    Има случаи на влюбване в него и дори получена зависимост.

    21:31 27.03.2026

  • 16 Язе

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кажи честно ... 🤣":

    Ключовата ти дума е "оцеляхме". Не, не сме. Оцеляваме, колкото трябва. Колкото е нужно. Потребители трябва да има, ама да не са баш така фриволни, както искат самите.
    Ако идеята бе да ни утрепат, повярвай, щеше да стане. Идеята е, да поддържаме умрялата система. И да се лъжем, че не е.

    22:39 27.03.2026

  • 17 Юрий

    2 0 Отговор
    Chat gpt не става за нищо.
    99% грешна информация.
    Угодничи ,
    Но за сметка на това 99% от потребителите му са по тъпи :))))

    07:36 28.03.2026

  • 18 Гала

    0 0 Отговор
    ИИ е странно нещо. Аз се опитвам да дискутирам с него въпреки тъпите ме нелогични отговори. И когато успея да го ,, притисна, дотам, че и той с неговата тъпотия не може да каже на бялоъо черно, той просто изчезва. Жалко какво ни чака

    16:54 28.03.2026