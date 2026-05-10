Изкуствен интелект предотвратява домашно насилие

10 Май, 2026 13:20 270 3

Милиони хора в САЩ преживяват насилие от страна на своите съпрузи или партньори всяка година

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Група учени от болница „Massachusetts General“ създадоха инструмент с изкуствен интелект (ИИ), който може да оцени риска от домашно насилие при хоспитализирани пациенти и да предотврати подобни инциденти, според изявление на уебсайта на Националните здравни институти (NIH) на САЩ.

Проучването отбелязва, че милиони хора в САЩ преживяват насилие от страна на своите съпрузи или партньори всяка година. Пациентите, които посещават болници с различни оплаквания, обаче често не разкриват подобни инциденти на медицинските специалисти поради опасения за тяхната безопасност и страх.

Изследователи от болница „Massachusetts General“, използвайки данни от близо 6000 души, обучиха система с изкуствен интелект да идентифицира риска от домашно насилие въз основа на видовете медицински оплаквания на пациентите. По-конкретно, това включва посещения с оплаквания от болка в гърдите, различни психични разстройства и репродуктивни проблеми. Честите заявки за обезболяващи и рентгенови снимки също се вземат предвид.

Лекарите планират да използват този модел, за да идентифицират лица, изложени на риск от насилие, да насрочват разговори за домашно насилие и да ги информират за възможностите за подкрепа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  патент

    Това и в България трябва да се въведе. Защото тука насилието в семействата е всекидневно. Както и автокатастрофската война по пътищата.

    13:31 10.05.2026

  в кратце

    Ако ще има домашно насилие,терминатор го предвижда и предупреждава бъдещите насилници да не го правят и да си мируват.

    13:41 10.05.2026