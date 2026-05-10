Изкуствен интелект предотвратява домашно насилие

Група учени от болница „Massachusetts General“ създадоха инструмент с изкуствен интелект (ИИ), който може да оцени риска от домашно насилие при хоспитализирани пациенти и да предотврати подобни инциденти, според изявление на уебсайта на Националните здравни институти (NIH) на САЩ.

Проучването отбелязва, че милиони хора в САЩ преживяват насилие от страна на своите съпрузи или партньори всяка година. Пациентите, които посещават болници с различни оплаквания, обаче често не разкриват подобни инциденти на медицинските специалисти поради опасения за тяхната безопасност и страх.

Изследователи от болница „Massachusetts General“, използвайки данни от близо 6000 души, обучиха система с изкуствен интелект да идентифицира риска от домашно насилие въз основа на видовете медицински оплаквания на пациентите. По-конкретно, това включва посещения с оплаквания от болка в гърдите, различни психични разстройства и репродуктивни проблеми. Честите заявки за обезболяващи и рентгенови снимки също се вземат предвид.

Лекарите планират да използват този модел, за да идентифицират лица, изложени на риск от насилие, да насрочват разговори за домашно насилие и да ги информират за възможностите за подкрепа.