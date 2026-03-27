По-бързо отслабване? Учените съветват: Яжте една и съща храна

Редовността в храненето и ограниченото разнообразие в менюто могат да се окажат ключов фактор за по-ефективно отслабване, показват данни от изследване на Американска психологическа асоциация, цитирани от научната платформа EurekAlert.

Проучването, публикувано в специализираното издание Health Psychology, проследява хранителните навици на 112 възрастни с наднормено тегло или затлъстяване в рамките на 12-седмична програма за редукция на теглото. Участниците са водили подробни дневници чрез мобилно приложение, в които са записвали всяка консумирана храна, както и ежедневното си тегло.

Анализът се фокусира върху два основни показателя – стабилност на калорийния прием и повторяемост на храненията. Резултатите показват, че хората, които се придържат към по-еднообразен хранителен режим и поддържат относително постоянен калориен прием, постигат по-добри резултати. Средната загуба на тегло при тази група достига 5,9% от телесната маса, спрямо 4,3% при участниците с по-разнообразно меню.

Допълнителен извод е, че колебанията в дневния калориен прием влияят негативно върху процеса на отслабване. Според авторите, всяка вариация от около 100 калории дневно се асоциира с приблизително 0,6% по-ниска редукция на теглото. Това потвърждава тезата, че предвидимостта в храненето улеснява контрола върху енергийния баланс.

Интересен акцент в анализа е наблюдението, че участници с по-висок калориен прием през почивните дни също са отчели по-добри резултати. Изследователите обясняват този феномен не с количеството храна, а с по-високата ангажираност към проследяване и самоконтрол.

„Съвременната хранителна среда изисква постоянни усилия за вземане на здравословни решения. Рутината може да намали тази когнитивна тежест и да направи правилния избор по-автоматичен“, посочва ръководителят на изследването Шарлот Хагерман.

Тези резултати се вписват в по-широкия научен контекст. Данни на Световна здравна организация и редица метаанализи през последните години подчертават, че устойчивите навици са по-важни от краткосрочните диети. Специалисти по хранене отбелязват, че повтаряемите „базови хранения“ – например закуска с фиксиран състав или стандартизиран обяд – улесняват контрола върху калориите и намаляват риска от импулсивно хранене.

Експерти в областта на поведенческата психология допълват, че ограничаването на избора може да намали т.нар. „decision fatigue“ – умората от вземане на решения, която често води до нездравословни избори в края на деня.

Въпреки това специалистите предупреждават, че еднообразието не трябва да води до хранителни дефицити. Балансът остава ключов – дори при повтарящи се ястия е важно менюто да осигурява достатъчно протеини, фибри, полезни мазнини, витамини и минерали.

Изследователите подчертават, че установената връзка е корелационна, а не доказва пряка причинно-следствена зависимост. Въпреки това резултатите дават практична насока: изграждането на ясна хранителна структура, с повтаряеми основни ястия и относително стабилен калориен прием, може да подпомогне по-ефективното и устойчиво отслабване.