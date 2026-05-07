Рая Пеева алармира за фалшива реклама за отслабване с нейното лице

7 Май, 2026 12:31 435 4

Актрисата съветва последователите си да докладват подвеждащата реклама

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рая Пеева никога не е била пълна, но отслабнала – или поне става ясно от фалшива реклама с актрисата, за която самата тя сигнализира в социалните мрежи.

„Във Facebook се разпространява реклама за хапчета за отслабване с моето лице и без мое разрешение“, написа Рая към въпросната реклама от фалшив профил.

Практиките с подобни фалшиви реклами не са никак нови, но този път разясняват как актрисата не била много дебела, ама отслабнала благодарение на чудни илачи, които пиела по два пъти на ден. Досега обикновено се правеха менте снимки на популярни личности, на които фотошопът им придаваше по 20-30 килограма отгоре, а после се пускаха реалните. И естествено, че повечето народ не вярваше на това. Но този път се действа уж по-меко, като се върви по струната на уж лошото настроение на съответната знаменитост, пише Телеграф.

Във фалшивия профил, ползващ името на Рая Пеева, пише: „Никога не съм била „много пълна“. Но излишните килограми постоянно се появяваха по тялото ми. Снимки - отслабвах, изтощавайки се с диети и спорт. Пауза - отново качвах. И така с години… Опитах всичко, за да задържа теглото си на едно ниво: интервално гладуване, детокс програми, правилно хранене, различни таблетки и чайове. Имаше моменти, когато теглото намаляваше… но заедно с него изчезваха и силите, настроението и желанието да живея в постоянни ограничения. Най-тежко е чувството, че се стараеш, а резултат няма“.

Звездата, която в момента е бременна, с възмущение оповести: „Това е фалшива реклама и измама! Нямам нищо общо с тези продукти! Не съм давала съгласие името или снимките ми да се използват. Моля, не се подвеждайте и не купувайте! Ще бъдат предприети действия за докладване и сваляне на съдържанието. Ако видите рекламата, докладвайте я!“.

От години насам десетки родни знаменитости станаха рекламни лица на подобни съмнителни, та дори и опасни продукти, без да знаят. Техни фенове се подвеждат по фалшивите препоръки и после обвиняват известните лица, че са ги измамили, но истината се оказва съвсем различна. Деси Слава, Софи Маринова, Ани Салич и кой ли още не се е появявал с обработени снимки и видеа с помощта на изкуствен интелект. Звездите редовно споделят за подобни измамни практики, като основният съвет си остава хората да не купуват странни добавки, продаващи се в социалните мрежи и възможно най-бързо да докладват фалшивата реклама, за да предотвратят още заблудени клиенти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Професор

    2 1 Отговор
    Добре, че Рая Пеева го сподели това. Тъкмо се канех да си купя тези хапчета за отслабване заради рекламата с нейно участие.

    12:48 07.05.2026

  • 2 лют пипер

    0 1 Отговор
    Знаем,четохме го това.

    12:50 07.05.2026

  • 3 А хубава била ли е ?

    3 0 Отговор
    На по - млади години.

    13:00 07.05.2026

  • 4 Зара

    0 0 Отговор
    А някоя в мрежата от снимки не я ли е нарекла,както тази,с която ще се съдят?!

    13:01 07.05.2026