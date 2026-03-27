Антонио Бандерас напуснал Холивуд след почти фатален инфаркт

Испанският актьор Антонио Бандерас се е отказал от живота си в Холивуд и почти десетилетие по-късно заявява, че не съжалява за решението си.

65-годишният актьор се завръща в родния си град Малага през 2017 г., като повратният момент за тази промяна е тежък инфаркт, който едва не коства живота му. В интервю за „Таймс“ той определя случилото се като сериозно предупреждение. „Моят случай беше наистина сериозен сигнал. Това промени начина, по който гледам на живота“, казва Бандерас.

Преди здравословния инцидент актьорът е живял между Съединените щати и Великобритания и е притежавал имение в Кобъм, графство Съри. След инфаркта той предприема рязка промяна – отказва цигарите, продава частния си самолет и се установява отново в Малага, където инвестира в театър.

„Изправен пред смъртта, това ме накара да се обърна назад и да осъзная, че всъщност съм театрален актьор“, обяснява той.

Днес Бандерас живее в апартамент заедно с дългогодишната си партньорка Никол Кимпел и развива бизнес с ресторанти, но най-голямото му професионално удовлетворение остава неговият театрален проект – Teatro del Soho, който функционира с нестопанска цел.

„Никога не съм бил по-щастлив“, казва актьорът.

Антонио Бандерас коментира и пътя си към международна кариера, като признава, че в началото е изпитвал несигурност заради английския си език. По думите му, този комплекс постепенно изчезва след брака му с актрисата Мелани Грифит, с която се развеждат през 2015 г. след 18 години съвместен живот.

Той отбелязва, че в началото на кариерата си в Холивуд е бил ограничаван до роли на антагонисти заради произхода си, но успява да промени това възприятие с филма "Маската на Зоро" „Проблемът беше, че няколко години по-късно аз носех маска, шапка, меч и наметало, а злодеят беше капитан Лав – рус, със сини очи“, казва той.

Особено значение за него има и ролята му в "Котаракът в чизми". „Това е важно, защото е филм за деца. Те виждат котка с испански, дори андалуски акцент, и тя е добрият герой“, подчертава актьорът.

В по-ранно интервю от 2022 г. Бандерас определя преживения инфаркт като повратен момент с положителен ефект върху живота му. „Осъзнах, че вероятно това е едно от най-добрите неща, които са ми се случвали, защото нещата, за които се тревожех всеки ден, се оказаха без значение“, казва той.

„Започнах да се освобождавам от неща, които смятах за важни, но всъщност не бяха“, допълва актьорът и обобщава: „Защо да се тревожа за това, ако ще умра? Винаги съм знаел, но сега наистина го разбрах. Видях го отблизо.“