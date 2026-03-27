Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Силвена Роу каза тежко "Сбогом" и затвори важна врата в живота си (ВИДЕО)

27 Март, 2026 16:31 4 578 27

Кулинарката сподели, че вече е продадена къщата на семейството ѝ в Хисаря

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шеф Силвена Роу сподели със сълзи на очите съкровена лична история в социалните си мрежи.

"Намирам се в Хисаря пред нашия семеен дом с моята майка. Той вече не е наш отдавна, защото по класически български гаден начин се изпокараха роднините и не можахме да го спасим. Домът е от времето на Опълченците на Шипка, а всички по традиция се изпокараха.", разказва Роу във видеото.

Тя поясни още, че си казва тежко Сбогом със семейния дом: "Днес затваряме една врата от нашата семейна история. Домът в Хисаря – домът, в който моята майка е прекарала детството си, домът, построен с труд и любов от моята прабаба и прадядо – вече не е в нашите ръце. Не знаем какво ще бъде бъдещето му. Знаем само, че с него си отива една епоха, една традиция, една нишка от паметта на рода ни.

Една голяма част и от моето детство беше прекарана тук – под знойната сянка на смокинята, под тежките от сладост сливи, под онази невероятна стара лоза, вероятно на повече от 150 години. Лоза, която без съмнение скоро може да бъде изкоренена, за да се направи нещо друго. И това боли.

Този дом преживя повече спорове между наследници, отколкото време в грижа и съгласие. Продаде се за малко пари – но това не е важното. Истинската загуба не е финансовата. Истинската загуба е, когато семейството се разпада около един дом, вместо да се събере около него.

Да, това е краят на една ера. Майка ми плаче. И моите сълзи напират също. Но какво да се прави… понякога човешката алчност се оказва по-силна от паметта. Пиша това не с обвинение, а с надежда.

Нека този наш пример бъде напомняне към всички: не позволявайте имоти да ви разделят. Не позволявайте наследства да разрушават отношения. Домовете се губят. Земята се продава. Но когато се загуби уважението помежду ни – тогава се губи много повече.

Толкова типично за нас, българите, е да се изпокараме за наследства а истинското наследство винаги са хората. Пазете семействата си. Пазете паметта си. Пазете домовете си – ако не като стени, то поне като любов", заключава разочарованата кулинарка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОСТА

    28 4 Отговор
    НАПРАВО ЩЕ ОТКАЧА

    Коментиран от #19

    16:34 27.03.2026

  • 2 Елин Пелин

    43 2 Отговор
    Гераците. Много родове са в такива отношения за жалост

    Коментиран от #25

    16:36 27.03.2026

  • 3 Гост

    53 4 Отговор
    Простотии пълни.Що не плати на родата си ,нали си баровка от Дубай , уж имаш ресторанти по ония географски ширини ..

    Коментиран от #6

    16:41 27.03.2026

  • 4 Винкело

    27 4 Отговор
    Няма такова нещо "знойна сянка".

    16:43 27.03.2026

  • 5 Тити на Кака

    28 2 Отговор
    Класическа история с наследствени имоти на множество наследници. Единствен изход е някой от наследниците да се възползва от правото на първи купувач при продажба на дялове от другите наследници и така да придобие мажоритарен дял от неделимия имот, който му дава право на управление на имота със съответно заплащане на материалния интерес от отдаване под наем или примарно ползване на останалите миноритарни наследници.
    В идеалния случай се стига до 100% изкупуване и запазване на имота във владение на един от наследниците. Вместо да се жали из медиите, това русо същество да се беше посъветвало с адвокати по имуществени въпроси. Само така би имало шанс да спаси прадядовата си къща.
    А иначе - Хисаря е истинска перла. Население от около 6000 души и антично наследство колкото за 200 000 италиански град! Прекрасно експонирано и топнато в чудесна минерална вода! Апетитите за придобиване на подобен имот там са огромни, а да изпуснеш такова притежание заради елементарна алчност е глупост на глупостите - цените в Хисаря тепърва ще гръмнат до небето.

    Коментиран от #10

    16:47 27.03.2026

  • 6 БгТурист

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Защото иска да го ползва като неин , без да изкупи дяловете на останалата маст от родата , която явно няма сантимент към имота и си искат процентите осребрени - а на нея не и изнася , така и е ОК .

    16:48 27.03.2026

  • 8 Кой да знае

    26 2 Отговор
    Пазете семействата паметта, домовете си!? И това го казва тази, която отдавна е напуснала щастлива България, която не живее с мъжа си, ами се ветрее уж някъде, . И какъв дом, като децата и не знаят български. Аман от т
    такива българи в чужбина и преструвките им

    16:55 27.03.2026

  • 9 Дядо дръмпир

    22 3 Отговор
    Е ,аз купих родната къща на майка където карах част от детството си и какво.В дома можеше да се живее ,но бе разкостен открадливи ръчички и като се оплаках в милицията ми казаха ,що не продаваш...вероятно ако някой вземе и се пребие там ,тогава ще ме търсят ,но данъци и смет си плащам нон стоп.плащаш данъци ,а те ти свалят и керемидите от покрива!

    17:00 27.03.2026

  • 10 Лилия

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тити на Кака":

    И класическа история на ътеншънътрактинг, господине. Все пак плачещата майка е дала съгласие за продажбата. За останалото сте прав, както обикновено.
    P.S. Изразявате се красиво. Малко хора го умеят и си заслужава да се отбележи.

    17:03 27.03.2026

  • 11 чупка

    19 1 Отговор
    Госпожа Кроу няма ли да си заминава за Дубай

    17:28 27.03.2026

  • 12 ТАЯ. ДЖУКЕСА И МАЙКА И

    15 1 Отговор
    СА СИ ВИНОВНИ. БЕЗ ТЯХНИЯ ПОДПИС ПРОДАЖБА НЯМАААА. ТААА НВ СПЕЧЕЛИЛИ В ДУБАЙ ДА БЕШЕ НАПЛАТИЛА НА ХОРТА КВОТО ИЗКАТ. КЕФА ЦЕНА НЯМА ОСОООБЕННО В ДУБАЙ ...НОООО ЗА РОДНАТА СИ КЪЩА ТВА НЕ ВАЖИ ЗА ТАЯ ЛИЦЕМЕРКА...

    Коментиран от #13

    17:51 27.03.2026

  • 13 СИГУР С БЕЗПЛАТНИТЕ ПОЛЕТИ

    17 1 Отговор

    До коментар #12 от "ТАЯ. ДЖУКЕСА И МАЙКА И":

    Са ПРИБРА ТАА НЕБЪЛГАРКА ...ДАЖЕ ИМЕТО СИ ИЗКРИВИ ЗА ДА НЕ Я ПОЗНАВАТ ЧЕ Е ОТ БЪЛГАРИЯ.

    17:54 27.03.2026

  • 14 ОАЕ

    12 0 Отговор
    защо избяга от дубай нали беше 1000% сигурно място,ако и родата е такава мошенгия като теб,нормално е да се стигне до това положение,да няма къща

    18:41 27.03.2026

  • 15 Ъъъ

    11 0 Отговор
    Като е продадена евтино, защо не е купила къщата, нали работи в Дубай. Арабите имат и ниски лихви, да е взела заем.

    19:12 27.03.2026

  • 16 Разбирам я

    6 4 Отговор
    Силвена е права за разочарованието си от дребнавия и алчен манталитет на българите, дори в отношенията с най- близките... Това е много тъжно и примитивно качество, независимо от какво е породено. Има хиляди примери като техния случай, и дори по-брутални.

    19:16 27.03.2026

  • 17 Мислител

    10 1 Отговор
    АУУУ, не бяхте ни занимавали скоро с тази персона-готвачка
    А вратата отваря ли се ... може да й се наложи

    20:32 27.03.2026

  • 18 ПИТАНКА

    9 0 Отговор
    ДА НЕ БИ иранските дронове да са набарали кебапчийницата й в Дюбай

    Коментиран от #20

    20:34 27.03.2026

  • 19 бай Даньо

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "КОСТА":

    Важна новина, нали

    20:35 27.03.2026

  • 20 Пътешественикк

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "ПИТАНКА":

    Не знам,... ама никой от нашите туристи заседнали там преди седмица, не се похваиха, че ги е поканила на обяд или вечеря из ресторантите си

    20:38 27.03.2026

  • 21 Ивка Бейбе

    4 1 Отговор
    Дубре, Силвенче!😍😍😍

    21:47 27.03.2026

  • 22 Дзак

    0 0 Отговор
    Някои хора обичат да обсъждат чуждите отношения!

    Коментиран от #24

    23:56 27.03.2026

  • 24 А ДРУГИ КЪТ ТАЯ МРОУ

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дзак":

    ДА СИ ПОКАЗВАТ БЕЗСРАМНО КИРЛИВИТЕ РИЗИ

    10:38 28.03.2026

  • 25 да уточним

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Елин Пелин":

    Така е защото наследниците бягат от задълженията си към имот и родители и се появяват само когато трябва да получат наследство.Освен писаните закони има и морални такива.Но никой не може да ти направи това- което сам си направиш.

    11:13 28.03.2026

