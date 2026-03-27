Силвена Роу каза тежко "Сбогом" и затвори важна врата в живота си (ВИДЕО)

Шеф Силвена Роу сподели със сълзи на очите съкровена лична история в социалните си мрежи.
"Намирам се в Хисаря пред нашия семеен дом с моята майка. Той вече не е наш отдавна, защото по класически български гаден начин се изпокараха роднините и не можахме да го спасим. Домът е от времето на Опълченците на Шипка, а всички по традиция се изпокараха.", разказва Роу във видеото.
Тя поясни още, че си казва тежко Сбогом със семейния дом: "Днес затваряме една врата от нашата семейна история. Домът в Хисаря – домът, в който моята майка е прекарала детството си, домът, построен с труд и любов от моята прабаба и прадядо – вече не е в нашите ръце. Не знаем какво ще бъде бъдещето му. Знаем само, че с него си отива една епоха, една традиция, една нишка от паметта на рода ни.
Една голяма част и от моето детство беше прекарана тук – под знойната сянка на смокинята, под тежките от сладост сливи, под онази невероятна стара лоза, вероятно на повече от 150 години. Лоза, която без съмнение скоро може да бъде изкоренена, за да се направи нещо друго. И това боли.
Този дом преживя повече спорове между наследници, отколкото време в грижа и съгласие. Продаде се за малко пари – но това не е важното. Истинската загуба не е финансовата. Истинската загуба е, когато семейството се разпада около един дом, вместо да се събере около него.
Да, това е краят на една ера. Майка ми плаче. И моите сълзи напират също. Но какво да се прави… понякога човешката алчност се оказва по-силна от паметта. Пиша това не с обвинение, а с надежда.
Нека този наш пример бъде напомняне към всички: не позволявайте имоти да ви разделят. Не позволявайте наследства да разрушават отношения. Домовете се губят. Земята се продава. Но когато се загуби уважението помежду ни – тогава се губи много повече.
Толкова типично за нас, българите, е да се изпокараме за наследства а истинското наследство винаги са хората. Пазете семействата си. Пазете паметта си. Пазете домовете си – ако не като стени, то поне като любов", заключава разочарованата кулинарка.
1 КОСТА
Коментиран от #19
16:34 27.03.2026
2 Елин Пелин
Коментиран от #25
16:36 27.03.2026
3 Гост
Коментиран от #6
16:41 27.03.2026
4 Винкело
16:43 27.03.2026
5 Тити на Кака
В идеалния случай се стига до 100% изкупуване и запазване на имота във владение на един от наследниците. Вместо да се жали из медиите, това русо същество да се беше посъветвало с адвокати по имуществени въпроси. Само така би имало шанс да спаси прадядовата си къща.
А иначе - Хисаря е истинска перла. Население от около 6000 души и антично наследство колкото за 200 000 италиански град! Прекрасно експонирано и топнато в чудесна минерална вода! Апетитите за придобиване на подобен имот там са огромни, а да изпуснеш такова притежание заради елементарна алчност е глупост на глупостите - цените в Хисаря тепърва ще гръмнат до небето.
Коментиран от #10
16:47 27.03.2026
6 БгТурист
До коментар #3 от "Гост":Защото иска да го ползва като неин , без да изкупи дяловете на останалата маст от родата , която явно няма сантимент към имота и си искат процентите осребрени - а на нея не и изнася , така и е ОК .
16:48 27.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кой да знае
такива българи в чужбина и преструвките им
16:55 27.03.2026
9 Дядо дръмпир
17:00 27.03.2026
10 Лилия
До коментар #5 от "Тити на Кака":И класическа история на ътеншънътрактинг, господине. Все пак плачещата майка е дала съгласие за продажбата. За останалото сте прав, както обикновено.
P.S. Изразявате се красиво. Малко хора го умеят и си заслужава да се отбележи.
17:03 27.03.2026
11 чупка
17:28 27.03.2026
12 ТАЯ. ДЖУКЕСА И МАЙКА И
Коментиран от #13
17:51 27.03.2026
13 СИГУР С БЕЗПЛАТНИТЕ ПОЛЕТИ
До коментар #12 от "ТАЯ. ДЖУКЕСА И МАЙКА И":Са ПРИБРА ТАА НЕБЪЛГАРКА ...ДАЖЕ ИМЕТО СИ ИЗКРИВИ ЗА ДА НЕ Я ПОЗНАВАТ ЧЕ Е ОТ БЪЛГАРИЯ.
17:54 27.03.2026
14 ОАЕ
18:41 27.03.2026
15 Ъъъ
19:12 27.03.2026
16 Разбирам я
19:16 27.03.2026
17 Мислител
А вратата отваря ли се ... може да й се наложи
20:32 27.03.2026
18 ПИТАНКА
Коментиран от #20
20:34 27.03.2026
19 бай Даньо
До коментар #1 от "КОСТА":Важна новина, нали
20:35 27.03.2026
20 Пътешественикк
До коментар #18 от "ПИТАНКА":Не знам,... ама никой от нашите туристи заседнали там преди седмица, не се похваиха, че ги е поканила на обяд или вечеря из ресторантите си
20:38 27.03.2026
21 Ивка Бейбе
21:47 27.03.2026
22 Дзак
Коментиран от #24
23:56 27.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А ДРУГИ КЪТ ТАЯ МРОУ
До коментар #22 от "Дзак":ДА СИ ПОКАЗВАТ БЕЗСРАМНО КИРЛИВИТЕ РИЗИ
10:38 28.03.2026
25 да уточним
До коментар #2 от "Елин Пелин":Така е защото наследниците бягат от задълженията си към имот и родители и се появяват само когато трябва да получат наследство.Освен писаните закони има и морални такива.Но никой не може да ти направи това- което сам си направиш.
11:13 28.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.