Актьорът Дилън Спраус заплаши с пистолет и задържа крадец в дома си

18 Април, 2026 15:06 1 409 8

Актьорът е задържал натрапника до идването на полицията

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Актьорът Дилън Спраус е задържал нарушител в имота си в Холивуд Хилс в ранните часове на петък, след като съпругата му Барбара Палвин сигнализирала за подозрително лице.

По информация на източници, цитирани от Los Angeles Times, Палвин е забелязала мъж в близост до дома им и е подала сигнал на спешния телефон 911 около 00:30 ч., съобщавайки за възможен опит за взлом. Малко след това Дилън Спраус е излязъл навън и е повалил нарушителя на земята, задържайки го до пристигането на полицията.

Според данни на TMZ, позоваващи се на неназовани източници, актьорът е бил въоръжен по време на инцидента. Полицията потвърждава, че заподозреният е бил задържан поради вече издадени заповеди за арест, като няма пострадали при случилото се. Уточнява се, че мъжът не е проникнал в самата къща, а е бил само на територията на имота.

Видео от ареста, разпространено от TMZ, показва как заподозреният е отведен с белезници до полицейски автомобил. На кадрите се виждат и предупредителни табели за частна собственост, поставени на входа на имота.

Дилън Спраус и Барбара Палвин се запознават през 2017 г., а връзката им става публична година по-късно. Моделът заявява в интервю за Vogue през 2018 г., че е „силно влюбена“ в актьора. Двойката сключи брак през лятото на 2023 г.

През 2024 г. Барбара участва в ревюто на Victoria’s Secret, като в интервю зад кулисите споделя, че съпругът ѝ често я изненадва с жестове на подкрепа. По време на събитието Спроус присъства сред публиката с табели с изображения на домашните им любимци – френски булдог на име Пиги Кау и котка на име Клаус фон Спроус.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 волан

    3 1 Отговор
    Браво на тоя смел мъж! Така се прави!

    15:10 18.04.2026

  • 2 танкист

    1 1 Отговор
    Дилън Спраус си е купил пищов.В България трудно разрешават такава покупка,като ти искат една кола документация от там и онам. Струваща повече от аружието.В Щатите е съвсем друго нещо. Всеки щат си има собственни правила.

    Коментиран от #5

    15:18 18.04.2026

  • 3 в кратце

    1 0 Отговор
    Дилън Спраус е излязъл навън и не е повалил нарушителя на земята,а насочвайки пистолета,му е заповядал да легне на земята, задържайки го до пристигането на полицията.

    15:27 18.04.2026

  • 4 в кратце

    0 0 Отговор
    Барбара Палавата казала,че била "усилвано влюбена" в актьора.

    15:39 18.04.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "танкист":

    Нещо се пишеш за мъжкар, а?

    Коментиран от #8

    16:23 18.04.2026

  • 6 Спилбърг

    1 2 Отговор
    платили на някой гладник зада се пошуми около имената им, тоя дебеланко вече за нищо нестава

    16:39 18.04.2026

  • 7 Много добре

    0 1 Отговор
    С добра дума и пищов можеш да направиш чудеса отколкото с гола дума.

    19:24 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.