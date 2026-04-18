Актьорът Дилън Спраус заплаши с пистолет и задържа крадец в дома си

Актьорът Дилън Спраус е задържал нарушител в имота си в Холивуд Хилс в ранните часове на петък, след като съпругата му Барбара Палвин сигнализирала за подозрително лице.

По информация на източници, цитирани от Los Angeles Times, Палвин е забелязала мъж в близост до дома им и е подала сигнал на спешния телефон 911 около 00:30 ч., съобщавайки за възможен опит за взлом. Малко след това Дилън Спраус е излязъл навън и е повалил нарушителя на земята, задържайки го до пристигането на полицията.

Според данни на TMZ, позоваващи се на неназовани източници, актьорът е бил въоръжен по време на инцидента. Полицията потвърждава, че заподозреният е бил задържан поради вече издадени заповеди за арест, като няма пострадали при случилото се. Уточнява се, че мъжът не е проникнал в самата къща, а е бил само на територията на имота.

Видео от ареста, разпространено от TMZ, показва как заподозреният е отведен с белезници до полицейски автомобил. На кадрите се виждат и предупредителни табели за частна собственост, поставени на входа на имота.

Дилън Спраус и Барбара Палвин се запознават през 2017 г., а връзката им става публична година по-късно. Моделът заявява в интервю за Vogue през 2018 г., че е „силно влюбена“ в актьора. Двойката сключи брак през лятото на 2023 г.

През 2024 г. Барбара участва в ревюто на Victoria’s Secret, като в интервю зад кулисите споделя, че съпругът ѝ често я изненадва с жестове на подкрепа. По време на събитието Спроус присъства сред публиката с табели с изображения на домашните им любимци – френски булдог на име Пиги Кау и котка на име Клаус фон Спроус.