Разярен мъж откри стрелба пред дома на певеца Крис Браун

4 Май, 2026 14:31 583 4

Полицията е арестувала стрелеца

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сцена като екшън филм се разигра в близост до дома на изпълнителя Крис Браун в района Тарзана, съобщават местните власти.

По информация на Los Angeles Police Department, сигналът е подаден в петък около 16:11 ч. местно време. Пристигналите на място служители са установили, че между заподозрения и жертвата е възникнал спор, при който мъжът е извадил пневматично оръжие тип CO2 и е произвел изстрели по посока на автомобила на жената.

Заподозреният е бил задържан на място и впоследствие арестуван по обвинения за нападение с опасно оръжие. Определена му е гаранция в размер на 50 000 долара. Според данни на TMZ, мъжът е заявил пред разследващите, че конфликтът е ескалирал, след като жената е отказала да напусне мястото, а по негови думи той е стрелял, след като автомобилът ѝ преминал през крака му.

От полицията уточняват, че инцидентът е станал на улицата пред имота на изпълнителя, а не в самото жилище или на територията му. Не е ясно дали самият Крис Браун е бил в дома си по време на случилото се.

Случаят се развива на фона на продължаващи съдебни и правни казуси, свързани с певеца. През май 2025 г. той беше задържан в Манчестър по обвинение, че е нанесъл телесна повреда на музикалния продуцент Ейб Диоу при инцидент в нощен клуб в Лондон през 2023 г. Браун отрече обвиненията, като делото е насрочено за октомври 2026 г., въпреки че гражданският иск по случая впоследствие беше оттеглен след извънсъдебно споразумение.

Паралелно с това срещу него продължава дело, заведено от бившата му служителка Мария Авила във връзка с предполагаемо нападение от куче през 2020 г., като процесът е насрочен за юни.

Припомняме, че певецът имаше връзка с Риана в ранните години на кариерите им, но двамата се разделиха, след като той упражнил физическо насилие над нея.


  • 1 Ами да, те

    1 0 Отговор
    така правят недоволните слушатели в Америка...

    14:43 04.05.2026

  • 2 Джери

    0 0 Отговор
    ....конфликтът е ескалирал, след като жената е отказала да напусне мястото,.... Мисля,че това нещо с брадата не е жена.Нали за певец става дума/иде реч???

    Коментиран от #4

    15:25 04.05.2026

  • 3 Направо Зеленски да праща...

    2 0 Отговор
    ...мутрите си от ТЦК и директно да го ,,бусофицират",за фронта...!
    Хем там ще се успокои,хем ще си стреля на воля...

    15:35 04.05.2026

  • 4 Том

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джери":

    А ве хората пишат,че стрелбата е станала пред дома на певеца...!
    А не,че певеца е участвал в скандала...!

    15:37 04.05.2026