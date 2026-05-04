Разярен мъж откри стрелба пред дома на певеца Крис Браун

Сцена като екшън филм се разигра в близост до дома на изпълнителя Крис Браун в района Тарзана, съобщават местните власти.

По информация на Los Angeles Police Department, сигналът е подаден в петък около 16:11 ч. местно време. Пристигналите на място служители са установили, че между заподозрения и жертвата е възникнал спор, при който мъжът е извадил пневматично оръжие тип CO2 и е произвел изстрели по посока на автомобила на жената.

Заподозреният е бил задържан на място и впоследствие арестуван по обвинения за нападение с опасно оръжие. Определена му е гаранция в размер на 50 000 долара. Според данни на TMZ, мъжът е заявил пред разследващите, че конфликтът е ескалирал, след като жената е отказала да напусне мястото, а по негови думи той е стрелял, след като автомобилът ѝ преминал през крака му.

Few minutes ago someone fired multiple shots at Chris Brown’s house. He was inside with his kids and even his newly born kid



Luckily the bullets didn’t touch anyone. The suspect has been arrested. He is yet to say why he did that.



От полицията уточняват, че инцидентът е станал на улицата пред имота на изпълнителя, а не в самото жилище или на територията му. Не е ясно дали самият Крис Браун е бил в дома си по време на случилото се.

Случаят се развива на фона на продължаващи съдебни и правни казуси, свързани с певеца. През май 2025 г. той беше задържан в Манчестър по обвинение, че е нанесъл телесна повреда на музикалния продуцент Ейб Диоу при инцидент в нощен клуб в Лондон през 2023 г. Браун отрече обвиненията, като делото е насрочено за октомври 2026 г., въпреки че гражданският иск по случая впоследствие беше оттеглен след извънсъдебно споразумение.

Паралелно с това срещу него продължава дело, заведено от бившата му служителка Мария Авила във връзка с предполагаемо нападение от куче през 2020 г., като процесът е насрочен за юни.

Припомняме, че певецът имаше връзка с Риана в ранните години на кариерите им, но двамата се разделиха, след като той упражнил физическо насилие над нея.