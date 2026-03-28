57-годишната Кайли Миноуг изглежда поразително в мини рокля (СНИМКИ)

Австралийската поп звезда Кайли Миноуг доказва, че възрастта остава само статистика, след като на 57 години отново привлече вниманието на феновете си със серия нови снимки в социалните мрежи.
В публикуваните кадри изпълнителката позира на стълбище в златисто-бяла обстановка, облечена в бяла мини рокля с изрязани детайли, висока цепка и декоративни сребристи елементи. Визията е допълнена от елегантни бели сатенени обувки на висок ток. Към снимките тя добавя кратък, леко ироничен коментар: „Колко непринудено.“
Реакциите не закъсняват. Последователите ѝ заливат публикацията с възторжени коментари и емотикони, като част от тях дори с чувство за хумор отбелязват, че подобна „непринуденост“ е трудно постижима в реалния живот.
Напоследък Кайли Миноуг влезе в динамичен период в кариерата си. По-рано тази седмица тя се включи в нова рекламна кампания на модната къща Chanel, заедно с актрисата Марго Роби. Проектът препраща към емблематичния видеоклип на Миноуг „Come Into My World“ от 2001 г., като Роби пресъздава визуалната концепция в модерна интерпретация.
В рекламата, заснета в студио в Лос Анджелис, актрисата се появява в няколко версии едновременно, разхождайки се по декор, наподобяващ парижка улица, докато представя различни варианти на новия модел чанта Chanel 25. Самата Миноуг коментира проекта с ентусиазъм в социалните мрежи, подчертавайки носталгичния заряд от възраждането на оригиналната идея.
Паралелно с това името ѝ се свързва и с евентуално участие в голямо спортно събитие. Според австралийски медии организаторите на финала на Австралийската футболна лига (AFL) обсъждат възможността Кайли Миноуг да бъде водещ изпълнител в полувремето на тазгодишния мач, който за първи път ще се проведе във вечерен формат на стадион MCG.
Ако бъде потвърдено, участието ѝ ще продължи тенденцията за включване на световни звезди в шоуто, където през годините са се изявявали имена като Роби Уилямс, Кейти Пери и Снуп Дог. В същото време изборът на местен артист би бил своеобразно завръщане към австралийските корени на събитието, след като последното подобно участие датира от 2011 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
И продължава.
12 Евгени от Алфапласт
До коментар #8 от "бай Онзи":Напълно съм съгласен. Само ненормалник би я върнал. Или гейзер.
18:36 28.03.2026