57-годишната Кайли Миноуг изглежда поразително в мини рокля (СНИМКИ)

28 Март, 2026 16:57 1 981 12

Певицата смая феновете си с перфектна фигура и блестящо излъчване

57-годишната Кайли Миноуг изглежда поразително в мини рокля (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Австралийската поп звезда Кайли Миноуг доказва, че възрастта остава само статистика, след като на 57 години отново привлече вниманието на феновете си със серия нови снимки в социалните мрежи.

В публикуваните кадри изпълнителката позира на стълбище в златисто-бяла обстановка, облечена в бяла мини рокля с изрязани детайли, висока цепка и декоративни сребристи елементи. Визията е допълнена от елегантни бели сатенени обувки на висок ток. Към снимките тя добавя кратък, леко ироничен коментар: „Колко непринудено.“

Публикация, споделена от Kylie Minogue (@kylieminogue)

Реакциите не закъсняват. Последователите ѝ заливат публикацията с възторжени коментари и емотикони, като част от тях дори с чувство за хумор отбелязват, че подобна „непринуденост“ е трудно постижима в реалния живот.

Напоследък Кайли Миноуг влезе в динамичен период в кариерата си. По-рано тази седмица тя се включи в нова рекламна кампания на модната къща Chanel, заедно с актрисата Марго Роби. Проектът препраща към емблематичния видеоклип на Миноуг „Come Into My World“ от 2001 г., като Роби пресъздава визуалната концепция в модерна интерпретация.

В рекламата, заснета в студио в Лос Анджелис, актрисата се появява в няколко версии едновременно, разхождайки се по декор, наподобяващ парижка улица, докато представя различни варианти на новия модел чанта Chanel 25. Самата Миноуг коментира проекта с ентусиазъм в социалните мрежи, подчертавайки носталгичния заряд от възраждането на оригиналната идея.

Паралелно с това името ѝ се свързва и с евентуално участие в голямо спортно събитие. Според австралийски медии организаторите на финала на Австралийската футболна лига (AFL) обсъждат възможността Кайли Миноуг да бъде водещ изпълнител в полувремето на тазгодишния мач, който за първи път ще се проведе във вечерен формат на стадион MCG.

Ако бъде потвърдено, участието ѝ ще продължи тенденцията за включване на световни звезди в шоуто, където през годините са се изявявали имена като Роби Уилямс, Кейти Пери и Снуп Дог. В същото време изборът на местен артист би бил своеобразно завръщане към австралийските корени на събитието, след като последното подобно участие датира от 2011 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Барбалей

    14 5 Отговор
    Че да не е копала,та да изглежда зле?

    16:59 28.03.2026

  • 2 Локомоушън

    8 1 Отговор
    Минимална пенсия, минижуп. Дългите вечерни рокли са скъпи.

    17:04 28.03.2026

  • 3 Герге ,

    4 1 Отговор
    Стига писал глюпости , що дрътите партизани от Габровският Балкан са доста загорели .. 🤭😁

    17:08 28.03.2026

  • 4 за мераклията писар тихчо

    6 3 Отговор
    всички мифли изглеждат поразително в мини рокли

    Коментиран от #5

    17:18 28.03.2026

  • 5 Наздраве

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "за мераклията писар тихчо":

    Милиционера

    17:19 28.03.2026

  • 6 Бих

    5 1 Отговор
    Я Бoднaл...

    17:23 28.03.2026

  • 7 Мюмю

    1 1 Отговор
    ба добрей

    17:37 28.03.2026

  • 8 бай Онзи

    3 1 Отговор
    Ех, наборке, няма да те върна!

    Коментиран от #12

    17:50 28.03.2026

  • 9 От край време

    3 2 Отговор
    си е бонбонче!
    И продължава.

    18:00 28.03.2026

  • 10 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Шумов,да знаеш,че Кайли и без рокля също изглежда добре.

    18:27 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "бай Онзи":

    Напълно съм съгласен. Само ненормалник би я върнал. Или гейзер.

    18:36 28.03.2026