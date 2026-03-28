Създадоха порнографско видео на белгийската принцеса Елизабет с AI

28 Март, 2026 18:08 862 12

Белгийските власти са силно възмутени от "дийпфейк" видеото

Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Белгийското кралско семейство реагира остро след разпространението на манипулирано видео с образа на принцеса Елизабет Белгийска – наследничката на трона, която през последните години се утвърждава като една от най-внимателно следените млади фигури в европейските монархии.

Краткият видеоклип, появил се първоначално в социалните мрежи, показва жена, силно наподобяваща принцесата, в компрометираща ситуация - танц по оскъдно облекло. По данни на институциите става въпрос за т.нар. „дипфейк“ – дигитално генерирано съдържание, при което чрез изкуствен интелект се създава фалшив образ с висока степен на реалистичност.

От двореца съобщиха, че са предприети незабавни действия за ограничаване на разпространението и идентифициране на източника. Видеото е било публикувано чрез фалшив профил, който неправомерно се е представял за официален акаунт на принцесата – практика, която според експерти се превръща във все по-често срещан инструмент за дезинформация.

Случаят поставя акцент върху нарастващия проблем с манипулираното съдържание в публичното пространство. Според анализи на Европейската комисия и редица киберсигурностни организации, развитието на технологии за генериране на изображения и видео значително улеснява създаването на подобни материали, което увеличава риска от злоупотреби, включително изнудване и репутационни атаки.

Юристи в Белгия посочват, че подобни действия попадат под ударите на законодателството, свързано с клевета, злоупотреба с лични данни и онлайн измами. При подаване на жалба съдът може да разпореди разкриване на самоличността на създателя на съдържанието, като в зависимост от случая са възможни и наказателни санкции.

Инцидентът не е изолиран. През последните години редица публични личности – от политици до представители на шоубизнеса – станаха обект на подобни дигитални манипулации. Това доведе до засилени призиви за по-строг контрол върху съдържанието, създадено с помощта на изкуствен интелект, както и за въвеждане на ясни регулации в рамките на Европейския съюз.

За принцеса Елизабет, която се подготвя за бъдещата си роля като глава на монархията и в момента продължава образованието си в международна академична среда, подобен случай представлява не само личен, но и институционален риск. Експерти отбелязват, че подобни атаки могат да подкопаят общественото доверие, особено когато са насочени към фигури с публична и символна роля.





