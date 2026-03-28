Почина екшън звезда от "Завръщане в бъдещето" и "Топ гън"

28 Март, 2026 19:56 3 443 1

Актьорът е издъхнал след дълга успешна кариера на 94 години

Снимка: Архив
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Джеймс Толкан, познат на публиката с ролите си във филмите "Топ Гън" и поредицата "Завръщане в бъдещето", е починал на 94-годишна възраст. Той е издъхнал в Саранък Лейк, щата Ню Йорк, като новината за смъртта му беше потвърдена от семейството му, както и от сценариста и продуцент Боб Гейл.

Кариерата на Толкан обхваща повече от пет десетилетия, през които той изгражда стабилно присъствие както в киното, така и в телевизията. Първата му поява на малкия екран датира от 1960 г. в сериала Голият град, а последната му роля е във филма "Томахавка".

Най-широка популярност актьорът придобива с ролята на строгия директор Стрикланд в „Завръщане в бъдещето“ (1985) и неговото продължение от 1989 г. В третата част на поредицата, излязла през 1990 г., той се завръща на екрана в ролята на дядото на същия персонаж.

Толкан остава разпознаваем и с участието си в „Топ Гън“ (1986), режисиран от Тони Скот, където влиза в образа на командир Том Джардиан, известен с прозвището Стингър, редом до актьори като Том Круз, Вал Килмър и Мег Райън.

Филмографията му включва още заглавия като "Военни игри", "Ужасът от Амитивил", "Въоръжени и опасни" и редица други. Паралелно с това той участва в популярни телевизионни продукции, сред които Чудните години, Ливъридж и Претендентът.

Джеймс Толкан е роден на 20 юни 1931 г. в Калюмет, щата Мичиган. След служба във Военноморските сили на САЩ продължава образованието си в Coe College и Университета на Айова, преди да се установи в Ню Йорк. Там учи актьорско майсторство в престижното Actors Studio под ръководството на Стела Адлер и Лий Страсбърг.

Толкан оставя след себе си съпругата си Пармели, с която се запознава през 1971 г. по време на работа върху театралната постановка „Пинквил“ извън Бродуей.

В съобщение, публикувано на официалния сайт на „Завръщане в бъдещето“, близките му отправят призив вместо цветя да се правят дарения в подкрепа на приюти за животни и организации за защита на животните.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прочел само заглавието

    2 0 Отговор
    Но ,,статията" под него...НЕ ,защото нищо не ми говорят цитираните в кавички заглавия,както и ,,звездата" от тях де е починала...
    Поредните Сърбински простотии не ми се четат

    20:20 28.03.2026