Почина екшън звезда от "Завръщане в бъдещето" и "Топ гън"

Американският актьор Джеймс Толкан, познат на публиката с ролите си във филмите "Топ Гън" и поредицата "Завръщане в бъдещето", е починал на 94-годишна възраст. Той е издъхнал в Саранък Лейк, щата Ню Йорк, като новината за смъртта му беше потвърдена от семейството му, както и от сценариста и продуцент Боб Гейл.
Кариерата на Толкан обхваща повече от пет десетилетия, през които той изгражда стабилно присъствие както в киното, така и в телевизията. Първата му поява на малкия екран датира от 1960 г. в сериала Голият град, а последната му роля е във филма "Томахавка".
Най-широка популярност актьорът придобива с ролята на строгия директор Стрикланд в „Завръщане в бъдещето“ (1985) и неговото продължение от 1989 г. В третата част на поредицата, излязла през 1990 г., той се завръща на екрана в ролята на дядото на същия персонаж.
Толкан остава разпознаваем и с участието си в „Топ Гън“ (1986), режисиран от Тони Скот, където влиза в образа на командир Том Джардиан, известен с прозвището Стингър, редом до актьори като Том Круз, Вал Килмър и Мег Райън.
Филмографията му включва още заглавия като "Военни игри", "Ужасът от Амитивил", "Въоръжени и опасни" и редица други. Паралелно с това той участва в популярни телевизионни продукции, сред които Чудните години, Ливъридж и Претендентът.
Джеймс Толкан е роден на 20 юни 1931 г. в Калюмет, щата Мичиган. След служба във Военноморските сили на САЩ продължава образованието си в Coe College и Университета на Айова, преди да се установи в Ню Йорк. Там учи актьорско майсторство в престижното Actors Studio под ръководството на Стела Адлер и Лий Страсбърг.
Толкан оставя след себе си съпругата си Пармели, с която се запознава през 1971 г. по време на работа върху театралната постановка „Пинквил“ извън Бродуей.
В съобщение, публикувано на официалния сайт на „Завръщане в бъдещето“, близките му отправят призив вместо цветя да се правят дарения в подкрепа на приюти за животни и организации за защита на животните.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
20:20 28.03.2026