Почина екшън звезда от "Завръщане в бъдещето" и "Топ гън"

Американският актьор Джеймс Толкан, познат на публиката с ролите си във филмите "Топ Гън" и поредицата "Завръщане в бъдещето", е починал на 94-годишна възраст. Той е издъхнал в Саранък Лейк, щата Ню Йорк, като новината за смъртта му беше потвърдена от семейството му, както и от сценариста и продуцент Боб Гейл.

Кариерата на Толкан обхваща повече от пет десетилетия, през които той изгражда стабилно присъствие както в киното, така и в телевизията. Първата му поява на малкия екран датира от 1960 г. в сериала Голият град, а последната му роля е във филма "Томахавка".

Най-широка популярност актьорът придобива с ролята на строгия директор Стрикланд в „Завръщане в бъдещето“ (1985) и неговото продължение от 1989 г. В третата част на поредицата, излязла през 1990 г., той се завръща на екрана в ролята на дядото на същия персонаж.

Толкан остава разпознаваем и с участието си в „Топ Гън“ (1986), режисиран от Тони Скот, където влиза в образа на командир Том Джардиан, известен с прозвището Стингър, редом до актьори като Том Круз, Вал Килмър и Мег Райън.

James Tolkan, best known for his roles in “Top Gun” and the “Back to the Future” franchise, has died. He was 94.



Филмографията му включва още заглавия като "Военни игри", "Ужасът от Амитивил", "Въоръжени и опасни" и редица други. Паралелно с това той участва в популярни телевизионни продукции, сред които Чудните години, Ливъридж и Претендентът.

Джеймс Толкан е роден на 20 юни 1931 г. в Калюмет, щата Мичиган. След служба във Военноморските сили на САЩ продължава образованието си в Coe College и Университета на Айова, преди да се установи в Ню Йорк. Там учи актьорско майсторство в престижното Actors Studio под ръководството на Стела Адлер и Лий Страсбърг.

Толкан оставя след себе си съпругата си Пармели, с която се запознава през 1971 г. по време на работа върху театралната постановка „Пинквил“ извън Бродуей.

В съобщение, публикувано на официалния сайт на „Завръщане в бъдещето“, близките му отправят призив вместо цветя да се правят дарения в подкрепа на приюти за животни и организации за защита на животните.